En attendant Bill Gates. Il prossimo vaccino è vicino. Agostino Nobile.

Il prossimo vaccino è vicino

Sembra alquanto strano che pochi o nessuno abbia sollevato la questione. Quanti sono quelli che pongono la propria fiducia alla politica, pubblica amministrazione, sanità, forze dell’ordine, Giustizia, informazione, ecc? Dopo il Covid-19 e il siero genico, con i conseguenti danni psicofisici ed economici, tutti, a partire dai medici, si sono giocati la credibilità. Questo è stato possibile grazie a persone oneste che informano attraverso le piattaforme digitali e i blog, supportati dall’integrità di professionisti che ai propri interessi antepongono l’umana dignità.

Col Covid-19 sono stati corrotti tutti i gangli socio-politici del pianeta. Se si pensa che i corruttori sono pochi personaggi che posseggono più denaro della somma dei paesi più ricchi del pianeta, c’è di cui preoccuparsi.

Dato che il prossimo vaccino è vicino, cerchiamo di rinfrescare la memoria.

Peter Daszak, è un zoologo britannico, consulente ed esperto pubblico di ecologia delle malattie, presidente di EcoHealth Alliance che sostiene vari programmi sulla salute globale e sulla prevenzione delle pandemie. Ha partecipato alle indagini sull’epidemia iniziale che si è poi sviluppata nella pseudopandemia. Come sappiamo, lui e il suo team hanno creato la teoria secondo cui il Covid-19 avrebbe avuto origine nella fauna selvaggia.

È possibile che alcuni ricercatori abbiano potuto corrompere le autorità di tutto, o quasi, il pianeta? No, ci voleva un potere interessato e una ricchezza economica che solo la Cupola detiene. Uno di loro è Bill Gates, che da giovane soffriva della sindrome di Asperger (una forma di disturbo dello spettro autistico che manifesta, tra l’altro, crolli emotivi e mancanza di empatia). Gates si trova al primo posto tra i grandi donatori all’Organizzazione Mondiale della Sanità con 551milioni di dollari (seconda è la Germania), ed ha sempre sostenuto il falso di Daszak. O forse quest’ultimo è stato costretto dalla Cupola ad insistere con la pseudopandemia.

Daszak ha soggiogato perfino il settimanale The Lancet, il quale ha pubblicato il falso che ha fatto rizzare i capelli a non pochi osservatori che posseggono ancora un residuo di onestà intellettuale. Una lettera aperta co-autore di Daszak, firmata da 27 scienziati e pubblicata su The Lancet il 19 febbraio 2020, affermava: “Ci uniamo per condannare fermamente le teorie cospirative che suggeriscono che il Covid-19 non ha un’origine naturale… e concludiamo in modo schiacciante che questo coronavirus ha avuto origine nella fauna selvatica”.

Secondo le e-mail ottenute dal Freedom of Information Act (FOIA – che offre al pubblico il diritto di richiedere l’accesso ai documenti di qualsiasi agenzia federale), Daszak era il principale organizzatore della lettera e aveva comunicato con i colleghi durante la stesura e la firma della lettera per “nascondere il suo ruolo e creare l’impressione di un’unanimità scientifica”. La lettera ha suscitato polemiche anche perché Daszak non ha rivelato che il suo gruppo EcoHealth Alliance aveva una relazione esistente con l’Istituto di virologia di Wuhan.

Sempre nel 2020 la teoria dell’origine covidiana è stata ampiamente smentita da autorevoli studiosi come il virologo e premio Nobel Luc Montagnier, il virologo Giulio Tarro, esperto di biotecnologie e nanotecnologie, il professor Joseph Tritto esperto di biotecnologie e nanonotecnologie nonché presidente della World Academy of Biomedical Sciences and Technologies e la dottoressa Li-Meng Yang della Hong Kong School of Public health. Il corona virus è stato creato in un laboratorio di Wuhan, gestito da cinesi, francesi, americani come Antony Fauci e, guarda caso, da Peter Daszak.

Montagnier e colleghi hanno allertato sulla pericolosità dei vaccini e, a distanza di circa due anni, sappiamo che avevano ragione da vendere.

Finché non sarà fatta luce su questa gigantesca cospirazione, che molto probabilmente mira al collasso economico e alla depopolazione del pianeta, lo schema Covid si ripeterà. Cosa che hanno già annunciato per il prossimo autunno.

La Cupola non teme i politici, ormai ridotti a marionette, né tanto meno gli ordini dei medici, le forze dell’ordine e della Difesa che non difendono gli interessi dei cittadini, ha terrore della reazione popolare. Ci auguriamo che milioni di cittadini scendano nelle strade e nelle piazze di tutto l’occidente. Ma devono organizzarsi adesso, prima che lascino cadere la prossima ghigliottina.

