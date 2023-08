Artsakh. Genocidio di cristiani armeni in corso. A chi interessa?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, pubblichiamo la seconda parte dello studio condotto dal dott. Luis Moreno Ocampo, già Procuratore della Corte Penale Internazionale sulla crisi in corso ormai da mesi in Artsakh (Nagorno Karabagh). La prima parte è a questo collegamento. E a questo collegamento trovate l’indice degli articoli pubblicati da Korazym su questo argomento. Buona lettura e condivisione.

§§§

Elementi materiali dell’articolo II (c) della Convenzione sul genocidio: “Infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita calcolate per portarlo alla distruzione fisica in tutto o in parte”. Contesto storico

Nel corso del dibattito sui parametri dell’articolo II(c) durante la fase iniziale della stesura della Convenzione da parte del Comitato ad hoc sul genocidio del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, la Francia ha osservato che “se un qualsiasi gruppo fosse sottoposto a razioni di cibo così ridotte da rendere inevitabile la sua estinzione, per il solo fatto di appartenere a una certa nazionalità, razza o religione, il fatto rientrerebbe anch’esso nella categoria del crimine di genocidio “21 .

La proposta su cui la Francia si era espressa in modo affermativo fu accettata dagli altri membri del Comitato ad hoc22 , e alla fine si manifestò nel testo finale sotto forma di articolo II(c)23.

Giurisprudenza sugli elementi del crimine

La demarcazione tra genocidio mediante l’imposizione di condizioni di vita e mediante l’uccisione o le lesioni gravi è stata colta dalla Corte distrettuale di Gerusalemme nel caso Eichmann, in cui ha affermato che “vi sono state due azioni distinte: in primo luogo, l’assoggettamento a condizioni di vita calcolate per portare alla loro distruzione fisica, e in seguito la distruzione fisica stessa”.24

La giurisprudenza dei Tribunali internazionali per l’ex Jugoslavia e il Ruanda descrive questa forma di genocidio come “la negazione ai membri di un certo gruppo dei mezzi elementari di esistenza di cui godono altre fasce della popolazione”.25 Questo è il caso di Eichmann.

Il processo di genocidio avviene attraverso metodi “con i quali il perpetratore non uccide immediatamente i membri del gruppo, ma che, in ultima analisi, mirano alla loro distruzione fisica “26 .

In particolare, il genocidio attraverso tali atti sottostanti non richiede che gli atti in questione risultino effettivamente in danni fisici o mentali ai membri del gruppo protetto.27 Infatti, quando tali risultati si verificano, la Camera d’Appello del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia ha ritenuto che i paragrafi (a) o (b) dell’articolo II della Convenzione sul genocidio, relativi rispettivamente all’uccisione dei membri del gruppo o al causare loro gravi danni,28 siano più adatti di quelli previsti dall’articolo II (c).29

I lavori preparatori della Convenzione sul genocidio dimostrano un esplicito rifiuto dell’elemento causale nella forma del rifiuto da parte della Sesta Commissione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di un emendamento proposto dall’Uruguay e dal Regno Unito che suggeriva l’espressione “probabile causa”,30 che invece è stata attenuata all’espressione “calcolato per provocare”.

Una conclusione simile sul crimine di guerra della “fame” ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, del Protocollo aggiuntivo I alle Convenzioni di Ginevra è stata raggiunta nel 2020 dalla Commissione ONU per i diritti umani nel Sud Sudan: Il termine “fame” deve essere inteso come una privazione non solo di cibo e acqua, ma anche di altri beni essenziali per la sopravvivenza in un particolare contesto. Il reato di inedia non richiede che le vittime muoiano di fame, ma solo che siano intenzionalmente private di oggetti indispensabili alla loro sopravvivenza.32

Le conclusioni della Corte internazionale di giustizia nel caso Armenia/Azerbaigian.

La Corte internazionale di giustizia ha già analizzato il blocco del corridoio di Lachin. La Corte si è concentrata sulla responsabilità dello Stato per presunte violazioni della Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale piuttosto che sulla responsabilità penale individuale per la commissione di un genocidio.

Pur basandosi su una serie diversa di obblighi statali, la Corte ha confermato il verificarsi degli elementi materiali del Genocidio che sono indicati nell’articolo II, (c) della Convenzione sul Genocidio: “Infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita calcolate per portarlo alla distruzione fisica “33.

La decisione preliminare della CIG indica la plausibile compresenza degli elementi materiali del crimine di genocidio richiesti dall’articolo II della Convenzione sul genocidio: (c) infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita calcolate per portarlo alla distruzione fisica, in tutto o in parte.

La Corte ha emesso misure provvisorie ritenendo “plausibile” che i diritti di una parte di un gruppo etnico, gli “armeni del Nagorno-Karabakh”, siano compromessi dal blocco del Corridoio di Lachin istituito nel dicembre 2022.34 Pertanto, la Corte internazionale di giustizia ha stabilito che le “persone colpite appartenevano a un particolare gruppo etnico”, come richiesto dalla Convenzione sul genocidio.

Secondo gli “Elementi dei crimini” adottati dalla Corte penale internazionale, l’espressione “condizioni di vita” calcolate per portare alla distruzione fisica di quel gruppo “può includere, ma non è necessariamente limitata a, la privazione deliberata di risorse indispensabili per la sopravvivenza, come cibo o servizi medici, o l’espulsione sistematica dalle abitazioni”.35

Nell’ordinanza di febbraio, la CIG ha accolto la richiesta relativa a cibo e medicinali, affermando che “un pregiudizio può essere considerato irreparabile quando le persone interessate sono esposte a pericoli per la salute e la vita”. La Corte ha inoltre osservato che le restrizioni all’importazione e all’acquisto di beni necessari per le esigenze umanitarie, come i prodotti alimentari e i medicinali, compresi quelli salvavita, i trattamenti per le malattie croniche o le cure preventive, e le attrezzature mediche, possono avere un grave impatto negativo sulla salute e sulla vita degli individui “36 .

La Corte internazionale di giustizia ha concluso che il blocco “può comportare conseguenze irreparabili per tali diritti e che vi è urgenza, nel senso che vi è un rischio reale e imminente che si verifichi un pregiudizio irreparabile prima che la Corte prenda una decisione definitiva sul caso “37 .

Tale conclusione è un’indicazione della concomitanza dell’inflizione di “determinate condizioni di vita calcolate per portare alla distruzione fisica di quel gruppo”.

Il requisito di un piano o di un modello manifesto di condotta simile diretto contro quel gruppo è evidente, ma sarà analizzato ulteriormente di seguito.

Elemento soggettivo del crimine di genocidio

Il crimine di Genocidio richiede l’intenzione: “L’autore intendeva distruggere, in tutto o in parte, quel gruppo etnico in quanto tale”.38 Una confessione in bianco non è l’unico modo per provare l’intenzione. Le azioni volontarie, anche se silenziose, esprimono l’intenzione di “infliggere” al gruppo condizioni di vita calcolate per portarlo alla distruzione fisica”.

Le intenzioni genocidarie del Presidente Aliyev possono essere dedotte da quanto segue:

1) Ha consapevolmente intrapreso azioni sistematiche per fermare il transito e il trasporto di persone e merci attraverso il Corridoio di Lachin.

persone e merci attraverso il Corridoio di Lachin e alla fine lo ha bloccato ponendo un

posto di blocco con blocchi di cemento;

2) Essendo stato messo al corrente dalla Corte internazionale di giustizia dei pericoli “incombenti” del blocco

pericoli “imminenti” del blocco del Corridoio di Lachin, ha proseguito con il

blocco; e

3) Oltre ad avere la conoscenza specifica delle conseguenze dei suoi atti deliberati, il Presidente Aliyev

deliberatamente, il Presidente Aliyev si è volontariamente rifiutato di eseguire gli ordini della Corte internazionale di giustizia.

Giurisprudenza sull’intenzione

La Camera d’Appello dell’ICTR in Kayishema e Ruzindana ha osservato che “le manifestazioni esplicite dell’intenzione criminale sono… spesso rare nel contesto dei processi penali “39 .

La Camera d’Appello del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia ha analogamente osservato in Karadžić che “per sua natura, l’intento genocidario non è di solito suscettibile di prova diretta “40 , mentre la Camera d’Appello del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia ha aggiunto in Gacumbitsi che “solo l’imputato stesso ha una conoscenza di prima mano del proprio stato mentale, ed è improbabile che possa testimoniare il proprio intento genocidario”. L’intenzione deve quindi essere solitamente dedotta “41 .

Di conseguenza, la Camera processuale dell’ICTR ha affermato nella causa Rutaganda che “in assenza di prove esplicite e dirette, il dolus specialis può essere dedotto da fatti e circostanze rilevanti” e che “tale approccio impedisce ai perpetratori di sfuggire alle condanne semplicemente perché tali manifestazioni sono assenti”.42

Analogamente, la Camera d’Appello del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia ha affermato nella causa Krstić che “in assenza di prove dirette dell’intento genocida, l’intento può comunque essere dedotto dalle circostanze fattuali del crimine”.43

Analisi delle intenzioni del Presidente Aliyev.

Il Presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, è de jure e de facto il Comandante Supremo delle forze di sicurezza in Azerbaigian. Sotto il suo comando, il personale di sicurezza di frontiera è stato posto a controllo del checkpoint sul Corridoio di Lachin e ha bloccato il transito di tutte le merci e le persone.

L’intenzione del Presidente Alliyev di distruggere gli “armeni del Nagorno-Karabakh” dovrebbe essere dedotta dalle sue decisioni informate, volontarie e antagoniste, nel pieno disprezzo degli ordini della Corte internazionale di giustizia.

Nel 2020, quando il Presidente Aliyev ha accettato le forze di pace russe e ha accettato di garantire un corridoio libero tra l’Armenia e il Nagorno-Karabakh, ha implicitamente riconosciuto l’autonomia de facto del Nagorno-Karabakh.

Poi, pochi mesi dopo, quando la Russia si è impegnata con l’Ucraina, il Presidente Aliyev ha invertito la rotta e ha deciso che la regione non ha alcuna autonomia. Invece di negoziare l’autonomia della popolazione del Nagorno-Karabakh, ha preso sistematicamente provvedimenti attraverso una serie di decisioni per eliminare gli armeni che vivono nel Nagorno-Karabakh.

In primo luogo, ha permesso a un gruppo di civili di bloccare il Corridoio di Lachin.

In secondo luogo, un anno dopo l’inizio della guerra ucraina, ha istituito un posto di blocco al confine con l’Armenia, ostacolando il libero transito attraverso il Corridoio di Lachin. Ha imposto il blocco del Corridoio di Lachin conoscendo le conseguenze descritte dall’ordinanza della Corte internazionale di giustizia.

In terzo luogo, ha sigillato completamente il Corridoio di Lachin e si è rifiutato di obbedire all’ordine della Corte.

È possibile dedurre che le istruzioni del Presidente Aliyev di stabilire un blocco totale del Corridoio di Lachin sono state adottate volontariamente con l’intenzione di “infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita calcolate per portarlo alla distruzione fisica”.

È confermata la deduzione che il Presidente Aliyev era a conoscenza del fatto che la Corte internazionale di giustizia era giunta alla conclusione che il blocco creava un “rischio reale e imminente” per la “salute e la vita” della popolazione del Nagorno-Karabakh. Inoltre, l’intenzione genocida del Presidente Aliyev è così forte da sfidare apertamente un ordine vincolante della Corte internazionale di giustizia.

iii. Dichiarazione del Presidente Aliyev del 1° agosto 2023.

Per salvaguardare la mia accuratezza e imparzialità, prima di produrre questo rapporto, ho scritto al Presidente Aliyev spiegandogli le conseguenze del blocco e offrendogli l’opportunità di chiarire la sua posizione. La mia lettera ha messo il Presidente Aliyev al corrente della commissione di un genocidio. Potrebbe essere responsabile di genocidio. Non ho ricevuto risposta e il blocco continua.

Il Presidente Aliyev ha discusso la questione durante un’intervista di Euronews andata in onda due giorni dopo la mia lettera. Ha riconosciuto indirettamente che il blocco è la sua politica ufficiale e ha finto di giustificare la morte per fame di 120.000 armeni per evitare il presunto contrabbando di minerali, sigarette, iPhone e benzina.

Ha giustificato il blocco di dicembre prodotto dai “rappresentanti della società civile dell’Azerbaigian” a causa dello “scavo illegale di risorse naturali in Karabakh”.

Ha detto che un posto di blocco dell’Azerbaigian è stato istituito per attuare la decisione della Corte internazionale di giustizia. “E non appena abbiamo istituito un posto di blocco al confine con l’Armenia, che è un nostro legittimo diritto… abbiamo comunicato, tramite il mio rappresentante qui a Shusha, ai rappresentanti delle ONG di fermarsi, e loro si sono fermati. Se ne sono andati. Quindi ora la libertà di movimento non è bloccata”.

Poi ha spiegato che “il 15 giugno, l’Armenia ha fatto un’altra provocazione militare e ha ferito una delle nostre guardie di frontiera, e temporaneamente la strada è stata chiusa per le indagini”.

“Ma poi è stata riaperta. La Croce Rossa ha ricominciato a trasportare farmaci e ad evacuare i pazienti che hanno bisogno di cure in Armenia. Ma purtroppo, nei camion della Croce Rossa, quando sono stati controllati, abbiamo trovato merci di contrabbando come sigarette, iPhone e benzina. La Croce Rossa lo ha ammesso. Ecco perché, ancora una volta, è stato bloccato”. Il CICR ha chiarito l’incidente. Questa dichiarazione conferma che il presidente Aliyev è al comando della situazione, fornendo argomenti fuorvianti per distogliere l’attenzione dalla commissione del genocidio.

Gli autori di genocidio cercano di nascondere il loro intento genocida. Combattere tale occultamento è la ragione d’essere dell’esplicita distinzione tra movente e intenzione in relazione al genocidio.44

L’intento si riferisce all’obiettivo effettivo che l’autore del crimine cerca di raggiungere, mentre il movente si riferisce alla ragione specifica dell’autore del crimine nella commissione di atti criminali. Di conseguenza, la Camera d’Appello del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia ha dichiarato in modo definitivo nella causa Stakić che “il motivo per cui l’imputato ha cercato di distruggere il gruppo di vittime non ha alcuna rilevanza ai fini della colpevolezza”.45

Pertanto, l’esistenza di un “movente personale”, come l’acquisizione di un territorio o l’integrazione di un’entità separatista, “deve essere distinta dall’intento e non preclude l’accertamento di un intento genocida”.46 Il Presidente Aliyev ha giustamente affermato che la distruzione di un gruppo di vittime non è stata un’azione di guerra.

Il Presidente Aliyev ha giustamente affermato che l’Azerbaigian ha recuperato nella guerra del 2020 un territorio occupato dall’Armenia, ma ora minaccia l’Armenia con una nuova guerra per porre fine allo status speciale del Nagorno-Karabakh.

Ha spiegato che i cambiamenti geopolitici dell’ultimo anno sono stati a suo favore e ha posto la domanda: “Chi proteggerà l’Armenia?”. È un’affermazione simile a quella fatta da Hitler nell’agosto del 1939, quando disse: “Chi si ricorda ora dello sterminio degli armeni? “47 .

Il Presidente Aliyev ha concluso la sua intervista con un messaggio minaccioso agli armeni: “Dovrebbero capire che la situazione in cui si trovano oggi non cambierà a loro favore se continueranno a ignorarci, se continueranno a comportarsi come se non esistessimo”.

Chi potrebbe essere personalmente responsabile?

Il Presidente Aliyev dovrebbe essere indagato per Genocidio perché è al vertice dell’apparato statale e controlla le decisioni a livello politico, militare e diplomatico. È la mente dietro le operazioni del genocidio.

Ci sono rapporti che identificano altri responsabili coinvolti nel blocco, ma non ci sono indizi contro di loro sulla loro intenzione genocida. Dovrebbero comunque essere indagati per la loro eventuale partecipazione al genocidio e al blocco come crimini contro l’umanità.

Ci sono rapporti confidenziali che affermano che i seguenti individui dovrebbero essere indagati. L’elenco include, ma non si limita a quanto segue:

1) Zakir Asker Oghlu Hasanov (azero: Zakir Əsgər oğlu Həsənov) – Ministro della Difesa

2) Elchin Guliyev (azero: Elçin Isa oğlu Quliyev) – Capo del Servizio di frontiera di Stato dell’Azerbaigian

3) Akshin Maherramov – Capo di stato maggiore del Distaccamento di frontiera per la protezione delle frontiere statali

4) Misir Aliyev – Brigata di risposta rapida delle forze di risposta rapida del Servizio statale di guardia di frontiera

5) Farid Shafiyev – Centro di analisi delle relazioni internazionali

Il Presidente Aliyev potrebbe essere indagato dalla Corte penale internazionale?

L’articolo IV della Convenzione sul Genocidio stabilisce che “Le persone che commettono un genocidio saranno punite”, anche se “sono governanti costituzionalmente responsabili”.48 Ma non esiste un sistema giudiziario penale indipendente che indaghi sul crimine di Genocidio.

Il Presidente Aliyev non può essere indagato da nessuna autorità nazionale perché gode dell’immunità in quanto capo di Stato49.

Tale immunità non si applica alla Corte penale internazionale.50 Ci sono tre modi per avviare un’indagine della CPI per la commissione dei crimini nel Corridoio di Lachin e nel Nagorno-Karabakh:

1) L’Azerbaigian diventa uno Stato parte (articolo 12.1 dello Statuto di Roma);

2) L’Azerbaigian accetta l’intervento della Corte sul suo territorio (articolo 12.3 dello Statuto di Roma).

Statuto di Roma); e

3) il Consiglio di sicurezza dell’ONU rinvia la situazione del Corridoio di Lachin e del Nagorno-Karabakh dopo l’intervento della Corte.

Nagorno-Karabakh dopo il dicembre 2022 alla Corte penale internazionale (articolo 13.b dello Statuto di Roma).

Statuto di Roma).

Ma l’Azerbaigian non è uno Stato parte dello Statuto di Roma e non ha accettato un intervento della CPI.

intervento della CPI. Di conseguenza, è necessaria un’azione immediata da parte dello Stato per adottare una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che deferisca la situazione nel Corridoio di Lachin e nel Nagaorno-Karabakh alla Corte penale internazionale.

Ci sono dei precedenti. Nel marzo 2005, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1395, che ha deferito la situazione del Darfur alla Corte penale internazionale. Cinque anni dopo, il Presidente Omar Al Bashir è stato incriminato per genocidio.51

Ottenere una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che preveda la giurisdizione della CPI dovrebbe essere fattibile. In base alla Convenzione sul genocidio, gli Stati parte hanno l’obbligo di prevenire e punire il genocidio e 14 degli attuali 15 membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sono anche parti di tale Convenzione, il che rappresenta una maggioranza schiacciante.

La Francia ha proposto, già nel 2013, che i cinque membri permanenti del Consiglio sospendano volontariamente e collettivamente l’uso del veto in caso di Genocidio e altre atrocità di massa.

Come prevenire la distruzione finale del gruppo armeno?

Determinare che nel 2023 si sta commettendo un genocidio contro gli armeni trasformerebbe la comprensione del conflitto in Nagorno-Karabakh.

Il Presidente Aliyev ha chiesto: “Perché la Spagna non permette alla Catalogna di avere un referendum? Perché dovremmo tollerare il separatismo?”. La risposta semplice alle complesse questioni di sovranità implicate nella domanda è che la Spagna non sta commettendo un genocidio per controllare gli sforzi separatisti.

Centocinquantatré nazioni, tra cui Azerbaigian, Russia, Stati Uniti e membri dell’Unione Europea, sono parti contraenti della Convenzione sul genocidio. In base alla Convenzione, le parti confermano che il genocidio è un crimine di diritto internazionale che si impegnano a prevenire e punire. Una prevenzione tempestiva richiede l’adozione di decisioni politiche urgenti.

a) interrompere il blocco e ristabilire la fornitura di beni essenziali al Nagorno-Karabakh in una o due settimane, e b) soluzioni istituzionali alle rivendicazioni territoriali contestate. Tutto ciò dovrebbe essere adottato prima del maggio 2025, perché a quel punto l’Azerbaigian potrà chiedere alla Russia di porre fine al suo ruolo di peacekeeper. Un fallimento per design

Per volontà del legislatore, non esistono autorità centrali a livello internazionale in grado di adottare tali misure urgenti. Una sentenza della Corte internazionale di giustizia sul genocidio, sanzioni intelligenti e altri strumenti diplomatici classici sono misure lente e inadeguate per rispondere e prevenire la situazione attuale.

Nel breve termine, che è cruciale per fermare i danni causati dal Genocidio per fame in corso, il dovere di prevenzione è definito esclusivamente dagli interessi degli Stati coinvolti nel conflitto.

Samantha Power ha affermato che i politici statunitensi non hanno fatto quasi nulla per dissuadere i genocidi, perché gli “interessi nazionali vitali” dell’America non erano considerati in pericolo52.

In “The Problem from Hell” ha descritto magnificamente come i politici evitino gli sforzi per controllare i genocidi. Essi placano, corrompono, seducono o manipolano i loro elettori che chiedono di agire.53

La riluttanza, descritta da Samantha Power, ad agire prima di un genocidio, è stata messa in luce nell’aprile 1994, quando la maggior parte dei membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si rifiutò di definire “genocidio” ciò che stava accadendo in Ruanda. Durante il dibattito i membri del Consiglio chiesero di negoziare per ottenere un cessate il fuoco. L’ambasciatore ceco li sfidò e li paragonò a chiedere agli ebrei di raggiungere una tregua con Hitler54.

In “A Problem from Hell”, Samantha Power spiega anche il ruolo cruciale dei cittadini nel trasformare gli interessi dei leader nazionali in un Genocidio all’estero. La voce degli armeni della diaspora potrebbe ridurre il fallimento di progetto creato dall’architettura giuridica internazionale. Dovrebbero essere mobilitati in tutto il mondo per raggiungere i leader nazionali e promuovere una soluzione collettiva e pragmatica.

Il ruolo della Russia, degli Stati Uniti e dell’Unione Europea

Come già accennato, la Russia, responsabile del mantenimento della pace nel Nagorno-Karabakh, e gli Stati Uniti, promotori dei negoziati in corso tra Armenia e Azerbaigian, sono Stati parti della Convenzione sul genocidio come tutti i membri dell’Unione Europea. Hanno una posizione privilegiata per prevenire il genocidio. Il loro intenso confronto dovuto al conflitto ucraino non dovrebbe trasformare gli armeni in vittime collaterali.

È possibile aiutare i leader europei, russi e statunitensi a raggiungere una posizione comune per fermare il genocidio armeno in corso? Se sono d’accordo, il cibo raggiungerà gli armeni entro un giorno.

Il Segretario di Stato Antony J. Blinken ha parlato con il Presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev pochi giorni dopo l’imposizione del blocco totale, chiedendo giustamente di aprire il Corridoio. Ma, all’epoca, non c’era chiarezza sulle circostanze genocide che hanno circondato l’evento. Il Segretario Blinken si limitò a sottolineare “la necessità per tutte le parti di mantenere uno slancio positivo nei negoziati di pace”.55

Le azioni del Presidente Aliyev dimostrano che egli ha la percezione che il suo metodo di commettere genocidi per costringere le vittime ad accettare le sue richieste sia tollerato dalla comunità internazionale.

Gli Stati Uniti, la Russia e l’Unione Europea, coinvolti nei negoziati tra Azerbaigian e Armenia, devono chiarire pubblicamente che non permettono e non permetteranno, esplicitamente o implicitamente, al Presidente Aliyev di commettere un genocidio.

Il momento di prevenire è ora

Come ha stabilito la Corte internazionale di giustizia, accettare il genocidio come metodo per ottenere un accordo è complicità.

Nella sentenza Bosnia contro Serbia del 2007, la Corte internazionale di giustizia ha stabilito il principio secondo cui “l’obbligo di prevenzione degli Stati e il corrispondente dovere di agire sorgono nel momento in cui lo Stato viene a conoscenza, o avrebbe dovuto normalmente venire a conoscenza, dell’esistenza di un grave rischio di genocidio”.56

La Corte ha aggiunto: “Ciò non significa ovviamente che l’obbligo di prevenire il Genocidio sorga solo quando inizia la perpetrazione del Genocidio; sarebbe assurdo, poiché l’intero scopo dell’obbligo è quello di prevenire o tentare di prevenire il verificarsi dell’atto”.57 Dal momento in cui uno Stato dispone di informazioni che lo inducono a ritenere che sia in atto un Genocidio, sorge l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per prevenire il Genocidio.

misure possibili per prevenire e fermare l’ulteriore “distruzione fisica” di un gruppo di persone.

Il Segretario di Stato Blinken ha spiegato al Museo dell’Olocausto che una delle sue responsabilità “è determinare, a nome degli Stati Uniti, se sono state commesse atrocità. È una responsabilità immensa che prendo molto sul serio, soprattutto in considerazione della storia della mia famiglia”.58 Egli ha identificato l’intento di distruggere un gruppo e i discorsi d’odio come un percorso nella situazione dei Rohingya, “che rispecchia in molti modi il percorso che ha portato all’Olocausto e ad altri genocidi”.59 Il Presidente Biden ha fatto un passo coraggioso e ha fatto un passo avanti.

Il Presidente Biden ha compiuto un passo coraggioso ed è stato il primo Presidente degli Stati Uniti a definire gli eventi del 1915 come genocidio armeno. “Il popolo americano onora tutti gli armeni che sono morti nel genocidio iniziato 106 anni fa. Rinnoviamo la nostra comune determinazione a impedire che future atrocità si verifichino in qualsiasi parte del mondo “60.

Ora che il percorso del genocidio contro un gruppo armeno nel Nagorno-Karabakh è stato svelato, è tempo per gli Stati Uniti di passare dalle parole ai fatti.

Gli Stati Uniti, la Russia, i membri dell’Unione Europea, tutti gli Stati firmatari della Convenzione sul Genocidio e i membri delle Nazioni Unite hanno una rara opportunità storica di fermare il Genocidio contro un gruppo armeno nel 2023.

Per molti aspetti, la morte per fame dell’etnia armena del Nagorno-Karabakh rappresenta l’archetipo del genocidio attraverso l’imposizione di condizioni di vita volte alla distruzione di un gruppo61 .

Il trattamento riservato agli armeni dai governanti turchi nel 1915 costituisce il paradigma della disposizione sul genocidio che riguarda l’imposizione di condizioni di vita “62 .

Come persona con una certa esperienza nel campo, sono stato onorato di dare il mio contributo fornendo un rapporto imparziale e sono pronto ad assistere qualsiasi parte impegnata a prevenire la distruzione del gruppo armeno in Nagorno-Karabakh.

***

