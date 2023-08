Artsakh. C’è un genocidio di armeni in corso. Interessa a qualcuno?

Cari amici e minimo di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo studio di Luis Moreno Ocampo, già Procuratore capo della Corte penale internazionale, avvocato, uomo che ha svolto un ruolo importante nella transizione democratica in Argentina. Buona lettura e diffusione.

§§§

Opinione dell’esperto

Genocidio contro gli armeni nel 2023

Luis Moreno Ocampo

New York, 7 agosto 2023

È in corso un genocidio contro 120.000 armeni che vivono nel Nagorno-Karabakh, noto anche come Artsakh.

Il blocco del corridoio di Lachin da parte delle forze di sicurezza azere, che impedisce l’accesso a cibo, forniture mediche e altri beni di prima necessità, dovrebbe essere considerato un Genocidio ai sensi dell’articolo II, (c) della Convenzione sul Genocidio: “Infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita calcolate per portarlo alla distruzione fisica”.

Non ci sono crematori e non ci sono attacchi con il machete. L’inedia è l’arma invisibile del genocidio. Senza un immediato cambiamento drastico, questo gruppo di armeni sarà distrutto in poche settimane.

L’inedia come metodo per distruggere le persone è stata trascurata dall’intera comunità internazionale quando è stata usata contro gli armeni nel 1915, gli ebrei e i polacchi nel 1939, i russi a Leningrado (oggi San Pietroburgo) nel 1941 e i cambogiani nel 1975/1976. La fame è stata trascurata anche quando è stata usata a Srebrenica nell’inverno 1993/1994.

Analizzando il caso di Srebrenica, la Corte internazionale di giustizia ha stabilito che la “privazione di cibo, cure mediche, riparo o vestiario” costituisce un genocidio ai sensi dell’articolo II(c) della Convenzione sul genocidio.

Gli Stati firmatari della Convenzione sul genocidio hanno assunto il dovere di prevenire e punire il genocidio. La Corte internazionale di giustizia ha stabilito che gli Stati contraenti non devono “aspettare che la perpetrazione del genocidio abbia inizio” e che “il senso dell’obbligo è quello di prevenire o tentare di prevenire il verificarsi dell’atto”.

Questo rapporto analizza:

L’esistenza di un genocidio in corso nel Nagorno-Karabakh. 2. Come indagare sui responsabili del genocidio? Come prevenire la distruzione definitiva del gruppo armeno? Genocidio nel Nagorno-Karabakh nel 2023

Esiste una base ragionevole per ritenere che nel 2023 verrà commesso un genocidio contro gli armeni che vivono nel Nagorno-Karabakh.

La Corte internazionale di giustizia, su richiesta dell’Armenia, ha già analizzato il blocco del corridoio di Lachin. La Corte si è concentrata sulla responsabilità dello Stato per presunte violazioni della Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale piuttosto che sulla responsabilità penale individuale per la commissione di un genocidio.

Pur basandosi su una serie diversa di obblighi statali, la Corte ha confermato il verificarsi degli elementi materiali del Genocidio che sono enunciati nell’articolo II, (c) della Convenzione sul Genocidio: “Infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita calcolate per portarlo alla distruzione fisica”.

Le conclusioni preliminari della Corte hanno ritenuto “plausibile” che il blocco del corridoio di Lachin abbia prodotto “un rischio reale e imminente” per la “salute e la vita” di un gruppo etnico, “gli armeni che vivono nel Nagorno-Karabakh”.

L’intenzione, un elemento soggettivo richiesto dal crimine di Genocidio, dovrebbe essere dedotta dai fatti e dalle dichiarazioni del Presidente Aliyev, che ha l’autorità suprema in Azerbaigian.

Il Presidente Aliyev, in un processo equo, avrebbe la possibilità di fornire una diversa interpretazione degli indizi. Nel frattempo, c’è una ragionevole base per credere che il Presidente Aliyev abbia intenzioni genocide: ha consapevolmente, volontariamente e volontariamente bloccato il Corridoio di Lachin anche dopo essere stato messo in guardia sulle conseguenze delle sue azioni dagli ordini provvisori della CIG.

I fatti sono questi:

Il Presidente Aliyev ha deliberatamente bloccato la fornitura di beni di prima necessità agli armeni che vivono nel Nagorno-Karabakh. Ha apertamente disobbedito all’ordine specifico della Corte internazionale di giustizia di “garantire la libera circolazione di persone, veicoli e merci lungo il corridoio di Lachin in entrambe le direzioni”. L’ordine della Corte internazionale di giustizia lo ha messo al corrente del “rischio reale e imminente” creato dal blocco per la “salute e la vita” di un gruppo armeno.

Le dichiarazioni pubbliche del Presidente Aliyev, che afferma che il blocco è la conseguenza del contrabbando di minerali e telefoni cellulari attraverso il Corridoio di Lachin, sono un diversivo.

Le attività di contrabbando dovrebbero essere adeguatamente indagate, ma non sono una scusa per disobbedire a un ordine vincolante della Corte internazionale di giustizia o una giustificazione per commettere un Genocidio.

Il Presidente Aliyev potrebbe essere indagato dalla Corte penale internazionale?

L’articolo IV della Convenzione sul genocidio stabilisce che “le persone che commettono un genocidio saranno punite”, anche se “sono governanti costituzionalmente responsabili”. Ma non esiste un sistema giudiziario penale indipendente pronto a indagare sul crimine di genocidio presumibilmente commesso dal presidente Aliyev.

Il Presidente Aliyev non può essere indagato da alcuna autorità nazionale straniera perché gode dell’immunità in quanto capo di Stato.

La Corte penale internazionale offre una giurisdizione in cui tale immunità non si applica. Ci sono tre modi per avviare un’indagine della CPI per la commissione dei crimini nel Corridoio di Lachin e nel Nagorno-Karabakh:

1) L’Azerbaigian diventa uno Stato parte (articolo 12, paragrafo 1, dello Statuto di Roma);

2) l’Azerbaigian accetta la giurisdizione della Corte sul suo territorio (articolo 12, paragrafo 3, dello Statuto di Roma); oppure

3) Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite deferisce la situazione del Corridoio di Lachin e del Nagorno-Karabakh dopo il dicembre 2022 alla Corte penale internazionale (articolo 13(b) dello Statuto di Roma).

Ma l’Azerbaigian non è uno Stato parte dello Statuto di Roma (articolo 12(1)), il trattato che istituisce la Corte penale internazionale, e non ha accettato la giurisdizione della Corte (articolo 12(3)). Di conseguenza, è necessaria un’azione immediata da parte dello Stato per adottare una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che deferisca la situazione del Corridoio di Lachin e del Nagorno-Karabakh alla Corte penale internazionale.

Ci sono dei precedenti. Nel marzo 2005, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1395, che ha deferito la situazione del Darfur, in Sudan, alla Corte penale internazionale. Cinque anni dopo, il presidente Omar Al Bashir è stato incriminato per genocidio.

Nel febbraio 2011, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deferito alla Corte la situazione in Libia. Nel giugno 2011 la CPI ha emesso un mandato di arresto per Muammar Gheddafi per crimini di guerra e contro l’umanità.

L’ottenimento di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che preveda la giurisdizione della CPI dovrebbe essere fattibile. In base alla Convenzione sul genocidio, gli Stati parte hanno l’obbligo di prevenire e punire il genocidio e 14 degli attuali 15 membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sono anche parti di tale Convenzione, il che rappresenta una maggioranza schiacciante.

La Francia ha proposto, già nel 2013, che i cinque membri permanenti del Consiglio sospendano volontariamente e collettivamente l’uso del veto in caso di Genocidio e altre atrocità di massa.

Come prevenire la distruzione finale del gruppo armeno?

Il Presidente Aliyev e la comunità internazionale hanno la rara opportunità di prevenire ulteriori vittime e la “distruzione fisica” di un gruppo in questo Genocidio. Una prevenzione tempestiva richiede l’adozione di decisioni politiche urgenti,

interrompere il blocco e ristabilire la fornitura di beni di prima necessità al Nagorno-Karabakh entro una o due settimane, e b) soluzioni istituzionali alle rivendicazioni territoriali contestate. Dovrebbe essere adottata prima del maggio 2025 perché, in quel momento, l’Azerbaigian può chiedere la fine della protezione dei peacekeeper russi.

Per motivi di design, non ci sono autorità centrali a livello internazionale per adottare tali misure urgenti. Una sentenza specifica della Corte internazionale di giustizia sul genocidio, sanzioni intelligenti e altri strumenti diplomatici classici non sarebbero abbastanza rapidi e forti.

Nel breve periodo, che è cruciale per fermare il Genocidio per fame in corso, il dovere di prevenzione sarebbe definito esclusivamente dall’interesse degli Stati coinvolti nel conflitto.

Nell’aprile 1994, la maggior parte dei membri del Consiglio di Sicurezza dell’ONU si rifiutò di chiamare “Genocidio” ciò che stava accadendo in Ruanda. Durante il dibattito, l’ambasciatore ceco contestò l’intensa attenzione verso un negoziato per raggiungere un nuovo cessate il fuoco, che paragonò al chiedere agli ebrei di raggiungere una tregua con Hitler.

In “A Problem from Hell”, Samantha Power spiega il ruolo cruciale dei cittadini nel trasformare gli interessi dei leader nazionali in un Genocidio all’estero. La voce degli armeni della diaspora potrebbe ridurre il fallimento di progetto creato dall’architettura giuridica internazionale. Dovrebbero essere mobilitati in tutto il mondo per raggiungere i leader nazionali e promuovere soluzioni pragmatiche.

La Russia, responsabile del mantenimento della pace nel Nagorno-Karabakh, e gli Stati Uniti, promotori degli attuali negoziati tra Armenia e Azerbaigian, sono Stati firmatari della Convenzione sul genocidio, così come tutti i membri dell’Unione Europea. Hanno una posizione privilegiata per prevenire questo genocidio. Il loro intenso confronto dovuto al conflitto ucraino non dovrebbe trasformare gli armeni in vittime collaterali.

È possibile aiutare i leader europei, russi e statunitensi a raggiungere una posizione comune per fermare il Genocidio armeno in corso? Se riuscissero a trovare un accordo, il cibo arriverebbe agli armeni in un giorno.

Il conflitto nel Nagorno-Karabakh è un’opportunità per la comunità internazionale di sviluppare una soluzione innovativa e armoniosa per prevenire il genocidio.

Ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto di Roma, un’indagine penale potrebbe essere sospesa dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per trovare una soluzione definitiva ed equa.

Il Presidente Aliyev ha chiesto: “Perché la Spagna non permette alla Catalogna di avere un referendum? Perché dovremmo tollerare il separatismo?”. La risposta semplice alle complesse questioni di sovranità implicate nella domanda è che la Spagna non sta commettendo un genocidio per controllare gli sforzi separatisti.

Contesto 1. Storia

Il Nagorno-Karabakh, conosciuto come Artsakh dagli armeni, è abitato prevalentemente da persone di etnia armena, che vi risiedono da oltre 20 secoli.1 Si trova in un’area montuosa senza sbocco sul mare nel Caucaso meridionale. Dal punto di vista istituzionale, gode di un’autonomia de facto, sebbene faccia parte del territorio riconosciuto dell’Azerbaigian.

Dopo la rivoluzione russa del 1917, l’Armenia e l’Azerbaigian sono emersi come Stati indipendenti, l’Azerbaigian per la prima volta. Le prime repubbliche di Armenia e Azerbaigian rivendicarono entrambe il Nagorno-Karabakh. Entrambe le repubbliche hanno continuato ad avanzare pretese giurisdizionali sul Nagorno-Karabakh, mentre la popolazione armena autoctona ha respinto i tentativi di conquista dell’Azerbaigian. Durante l’Unione Sovietica, il Nagorno-Karabakh è diventato un oblast’ autonomo, una divisione amministrativa o regione, all’interno dell’Azerbaigian.

Guerra nel 1992/1994

Nel 1988 il Nagorno-Karabash adottò una risoluzione che chiedeva di essere trasferito all’Armenia, scatenando conflitti e violenze. All’inizio del 1992, in seguito al crollo dell’Unione Sovietica, la regione è precipitata in una vera e propria guerra tra Armenia e Azerbaigian.

Nel maggio 1994 fu firmato un cessate il fuoco con la mediazione della Russia. A seguito di una vittoria militare, l’Armenia consolidò l’autonomia della regione del Nagorno-Karabakh e occupò i territori azeri circostanti. Furono condotti negoziati di pace, ma non furono mai conclusivi. Il Nagorno-Karabakh è diventato la Repubblica di Artsakh con un proprio governo, ma non è mai stato riconosciuto da nessun membro delle Nazioni Unite.

La guerra del 2022 e l’accordo trilaterale

Nel 2020 è iniziata una seconda guerra, durata 44 giorni, in cui l’Azerbaigian ha recuperato i territori persi nella prima guerra intorno al Nagorno-Karabakh, compresi i distretti di Agdam, Kalbajar e Lachin.

Il 9 novembre 2020, l’Azerbaigian, l’Armenia e la Russia hanno firmato la Dichiarazione trilaterale che pone fine alla guerra tra i primi due Paesi, riconoscendo la nuova situazione e stabilendo accordi speciali relativi al Nagorno-Karabakh2.

L’autonomia di fatto del Nagorno-Karabakh non è stata menzionata, ma l’Azerbaigian ha autorizzato la presenza di forze di pace russe per proteggere gli armeni che vivono nel Nagorno-Karabakh e il ruolo dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati per facilitare il ritorno degli sfollati interni e dei rifugiati nel territorio del Nagorno-Karabakh.

“Il corridoio di Lachin (largo 5 km), che garantirà le comunicazioni tra il Nagorno-Karabakh e l’Armenia… resterà sotto il controllo del contingente di pace della Federazione Russa” per cinque anni.3 “La Repubblica dell’Azerbaigian garantirà la sicurezza della circolazione dei cittadini, dei veicoli e delle merci in entrambe le direzioni lungo il corridoio di Lachin”.4 Una clausola simile richiedeva all’Armenia di garantire la sicurezza delle comunicazioni di trasporto tra la regione occidentale dell’Azebaigian e la Repubblica autonoma di Nakhchivan.5

Dopo decenni di autonomia de facto, gli armeni che vivono nel Nagorno-Karabakh rischiano la discriminazione da parte dell’Azerbaigian. È degno di nota il fatto che la Federazione Russa abbia accettato di svolgere il ruolo di peacekeepers nella regione per “prevenire la morte di massa della popolazione civile del Nagorno-Karabakh “6 .

popolazione civile del Nagorno-Karabakh “6 .

Armenia contro Azerbaigian davanti alla Corte internazionale di giustizia Il 16 settembre 2021, l’Armenia ha avviato un procedimento contro l’Azerbaigian presso la Corte internazionale di giustizia (CIG).

Corte internazionale di giustizia (CIG). L’Armenia ha sostenuto che “da decenni l’Azerbaigian sottopone gli armeni a discriminazioni razziali” in violazione della Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (CERD)7 .

Il 7 dicembre 2021, la Corte ha ritenuto che “la propaganda che promuove l’odio razziale e l’incitamento alla discriminazione razziale o ad atti di violenza contro qualsiasi gruppo di persone sulla base della loro origine nazionale o etnica può generare un ambiente pervasivo di carica razziale all’interno della società. Ciò è particolarmente vero quando la retorica che sposa la discriminazione razziale è utilizzata da alti funzionari dello Stato. Tale situazione può avere gravi effetti dannosi sugli individui appartenenti al gruppo protetto. Tali effetti dannosi possono includere, ma non sono limitati a, il rischio di danni fisici o psicologici e di angoscia “8 .

iii. Dopo aver esaminato le informazioni presentate, la Corte internazionale di giustizia ha ritenuto “plausibili i diritti asseritamente violati attraverso l’incitamento e la promozione dell’odio razziale e della discriminazione nei confronti di persone di origine nazionale o etnica armena da parte di funzionari di alto livello dell’Azerbaigian e attraverso la promozione dell’odio razziale e della discriminazione nei confronti delle persone di origine armena”.

vandalismo e profanazione del patrimonio culturale armeno” e ha aggiunto “che la presunta inosservanza dei diritti ritenuti plausibili dalla Corte… può comportare un pregiudizio irreparabile a tali diritti e che vi è urgenza, nel senso che vi è un rischio reale e imminente che tale pregiudizio venga causato prima che la Corte prenda una decisione definitiva sul caso”.9

La Corte ha adottato una decisione unanime che ordina all’Azerbaigian di “prendere tutte le misure necessarie per prevenire l’incitamento e la promozione dell’odio razziale e della discriminazione, anche da parte dei suoi funzionari e delle sue istituzioni pubbliche, nei confronti delle persone di origine nazionale o etnica armena”.10

Per giungere a tale conclusione, la Corte internazionale di giustizia ha preso in considerazione il fatto che “esiste un rischio reale e imminente che venga arrecato un pregiudizio irreparabile ai diritti rivendicati dinanzi alla Corte”, convalidando la denuncia dell’Armenia di espressioni di odio da parte di alti funzionari dell’Azerbaigian11.

L’Armenia ha affermato l’esistenza di “ossessive e continue espressioni di odio nei confronti di persone di origine nazionale o etnica armena da parte di politici e funzionari governativi di alto livello dell’Azerbaigian, compreso il Presidente”. Il Paese sostiene che questo clima di odio può avere conseguenze irreparabili, in particolare rendendo più probabili gli abusi fisici e mentali nei confronti di tutti gli armeni, “compresi quelli che vivono nel Nagorno-Karabakh”.12

Rapporto del Comitato ONU per l’eliminazione della discriminazione razziale

Nella sua ultima revisione periodica dell’Azerbaigian, il Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione della discriminazione razziale ha espresso profonda preoccupazione per “l’incitamento all’odio razziale e la propagazione di stereotipi razzisti contro persone di origine nazionale o etnica armena, anche su Internet e sui social media, nonché da parte di personaggi pubblici”.

e funzionari governativi, e la mancanza di informazioni dettagliate su indagini, azioni penali, condanne e sanzioni per tali atti “13.

Il blocco del corridoio di Lachin.

La mattina del 12 dicembre 2022, il Presidente Aliyev ha permesso a persone senza legami formali con l’apparato statale di bloccare il Corridoio di Lachin vicino alla città di Shushi o Shusha, compromettendo la fornitura di cibo, medicinali, petrolio e tutti gli altri beni di prima necessità al Nagorno-Karabakh. Il Presidente Aliyev ha negato il coinvolgimento dello Stato nella creazione del problema, ma ha giustificato l’azione per fermare la presunta esportazione illegale di risorse minerarie.

La Corte europea dei diritti dell’uomo e le misure provvisorie della Corte di giustizia internazionale

L’Armenia ha portato il problema all’attenzione della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte internazionale di giustizia. La Corte ha affermato che “i 120.000 armeni del Nagorno-Karabakh sono ora interamente circondati dall’Azerbaigian, completamente tagliati fuori dall’accesso al mondo esterno”. Sono ora “effettivamente sotto assedio”.

Il 21 dicembre 2022, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha valutato la responsabilità dello Stato e ha istruito l’Azerbaigian a “prendere tutte le misure che rientrano nella sua giurisdizione per garantire un passaggio sicuro attraverso il ‘Corridoio di Lachin’ a persone gravemente malate che necessitano di cure mediche in Armenia e ad altre che sono rimaste bloccate sulla strada senza un riparo o mezzi di sussistenza”. Il gennaio 2023, gli agenti dell’Azerbaigian davanti alla CIG hanno affermato che l’Armenia non ha dimostrato che “la protesta sta effettivamente bloccando la strada o ostacolando seriamente il flusso del traffico lungo di essa”; che “nella misura in cui il traffico è ostacolato, l’intenzione o l’effetto è stata la discriminazione razziale”; e che “l’Armenia non ha dimostrato che la protesta è stata ostacolata”.

Le conseguenze delle restrizioni sono state tali da comportare un rischio reale di pregiudizio irreparabile”. “L’Armenia cerca di nascondere il fatto che per quasi 30 anni ha sfruttato illegalmente i territori dell’Azerbaigian, ricchi di risorse, che ha invaso e occupato in violazione del diritto internazionale”.

iii. Il 22 febbraio 2023, la Corte internazionale di giustizia ha ordinato che: “La Repubblica dell’Azerbaigian, in attesa della decisione finale sul caso e in conformità con i suoi obblighi ai sensi della Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, deve adottare tutte le misure a sua disposizione per garantire la libera circolazione di persone, veicoli e merci lungo il corridoio di Lachin in entrambe le direzioni”. 14 L’ordine è stato riaffermato il 6 luglio 2023.

Il posto di blocco sul ponte del fiume Hakari

Il 23 aprile, l’Azerbaigian ha installato un posto di blocco sul ponte del fiume Hakari, bloccando il corridoio di Lachin, sostenendo che stava attuando la sentenza della Corte. I manifestanti hanno interrotto il loro intervento.

Il 15 giugno 2023, l’Azerbaigian ha inasprito la situazione, chiudendo completamente il corridoio di Lachin, l’ancora di salvezza del Nagorno-Karabakh. Da allora, al Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) e alle forze di pace russe è stato vietato di fornire aiuti umanitari.

L’ultimo tentativo è avvenuto il 26 luglio 2023, quando le forze dell’Azerbaigian non hanno permesso a un convoglio con carichi umanitari di passare attraverso il Corridoio di Lachin ed entrare nel Nagorno-Karabakh.

Il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) ha dichiarato che, nonostante i suoi “sforzi persistenti”, non è attualmente in grado di “portare assistenza umanitaria alle popolazioni del Nagorno-Karabakh”.

popolazione civile attraverso il corridoio di Lachin o attraverso qualsiasi altra via, compresa Aghdam”.

Esiste una base ragionevole per credere che il blocco del corridoio di Lachin, attuato dal 12 dicembre 2022, costituisca il crimine di Genocidio contro gli armeni del Nagorno-Karabakh?

Alcune istituzioni specializzate hanno già affermato che nel Nagorno-Karabakh è in corso un Genocidio.15 Come è accaduto in casi precedenti, il Genocidio, in particolare quando è commesso per fame, viene trascurato.

Si stima che nel 1915 circa 1 milione di armeni sia stato ucciso o sia morto di malattia e di fame e il mondo non l’ha fermato.16 La morte per fame dei bambini nel ghetto di Varsavia non ha prodotto alcuna reazione.17 Leningrado (oggi San Pietroburgo) è diventata una “prigione della fame”.18 “Un fattore che ha smorzato la comprensione del male del regime di Khmer Rouge è stato il fatto che molti cambogiani sono morti di fame e malnutrizione, che gli estranei hanno associato a forze economiche e climatiche “naturali””.19 “Le foto di prigionieri emaciati e i racconti dei rifugiati su torture, fame ed esecuzioni” hanno promosso false promesse di cambiamento a Srebrenica da parte del regime di Milosevic.20

§§§

