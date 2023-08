I “giganti” nella Genesi erano extraterrestri? Aurelio Porfiri.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il maestro Aurelio Porfiri offre alla vostra attenzione questo articolo su un punto di Genesi che ha suscitato sempre grande interesse. Buona lettura e diffusione.

§§§

I “giganti” nella Genesi erano extraterrestri?

In questi giorni si parla molto degli UFO o UAP, come vengono chiamati ora. Facendo confusione, ci si interroga sul farro se essi esistano. Vorrei dirimere la questione dicendolo chiaramente: gli UFO (Unidentified Flying Object) o UAP (Unidentified Aerial Phenomenon) esistono! Ma bisogna capire, con questo, cosa intendiamo. Affermare questo con certezza significa soltanto dire che esistono oggetti volanti di cui non possiamo discernere la provenienza, potrebbero essere tecnologie segrete di alcune superpotenze o altro. Ma questo non è sinonimo col dire che sono extraterrestri. Eppure la fascinazione dell’extraterrestre è in noi, per ragioni anche comprensibili, molto forte. Anche negli Stati Uniti si cerca di fare chiarezza su cosa sia plausibile riguardo questi fenomeni che comprensibilmente incuriosiscono e preoccupano.

Eppure dovremmo ben sapere come la “fascinazione aliena” sia ben presente nella nostra cultura, anche grazie alla letteratura di fantascienza e al cinema. Ma questo mito alieno ha origini molto più profonde e molto più nascoste. Gli autori Enzo Pennetta e Gianluca Marletta offrono una spiegazione: “La figura dell’extraterrestre, dell’alieno, del «visitatore» proveniente da altri pianeti, è forse la più persistente immagine mitologica sviluppatasi nell’immaginario dell’uomo moderno. Generata in un clima fortemente condizionato da uno scientismo utopistico, nutritasi dell’interesse per i cosiddetti fenomeni UFO, ingigantitasi a dismisura grazie ai mass media, la figura dell’extraterrestre sembrerebbe infatti essere riuscita a conquistare in maniera trasversale l’immaginario collettivo, veicolando e sublimando interrogativi e attese persino, si badi bene, in chi pur continua a rimanere intellettualmente «scettico» rispetto a questo tema”. Gli stessi autori però ci avvertono cosa c’è dietro questa fascinazione, anche le motivazioni che ai più sono nascoste: “Il mito extraterrestre, infatti, sembra essersi generato proprio alla confluenza dei due grandi filoni ideologici che hanno dominato la modernità: quello materialista-scientista e quello, meno conosciuto ma non meno importante, rappresentato dall’occultismo neospiritualista; due filoni che solo erroneamente possono essere visti come contrapposti, essendo al contrario collegati l’un con l’altro più di quel che normalmente si creda, ed essendo stati ugualmente importanti nella genesi della modernità così come la conosciamo”. Infatti se tutti ben sappiamo quale sia stato il contributo della scienza nel forgiare la modernità, non molti sospettano l’importanza che in essa ha avuto ed ha l’occultismo, con alcuni movimenti come la teosofia che hanno avuto una influenza prepotente non solo nel delineare il profilo intellettuale del mondo che viviamo, ma anche di infiltrare la stessa Chiesa cattolica, come per esempio per il modernismo. Rimando per questo all’interessante studio di Adele Cerreta sulle origini esoteriche del modernismo.

La fascinazione con gli alieni ha una storia decennale. Alcuni fanno iniziare l’ufologia moderna con i presunti avvistamenti di Roswell del 1947 nel Nuovo Messico. Gli Stati Uniti in tutto questo hanno un ruolo importante, anche perché le commistioni fra ufologia e religione lì prenderanno piede in modo prepotente. Pensiamo in anni più vicini a noi di Marshall Applewhite (1931-1997) e del suo movimento Heaven’s Gate negli anni ’70 e che si concluderà con un suicidio di massa nel 1997.

Cosa c’è alla radice di queste credenze? Certamente un ruolo lo gioca lo strapotere di quella scienza che antagonizza la religione facendo in modo che essa poi riappaia in forme che, come in questo caso, alla scienza sono molto debitrici. Lo spiegava bene Ted Peters in un interessante articolo scientifico del 1977, in cui spiegava che la visione naturalistica e scientifica della religione in cui siamo costretti oggi ha come conseguenza quella di avere negli UFO una sorta di “sublimazione religiosa”. Ma non è difficile immaginare che coloro che credono negli alieni non si accontentino di sondare le apparizioni moderne, ma vadano a cercare le loro tracce anche nell’antichità, addirittura nella Bibbia.

La Bibbia parla degli alieni? Ci sono certamente molti passaggi della Bibbia in cui alcuni trovano dei riferimenti agli alieni. Soffermiamoci su uno di questi. Leggiamo Genesi (6, 1-6): “Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro figlie, i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli quante ne vollero. Allora il Signore disse: “Il mio spirito non resterà sempre nell’uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà di centoventi anni”. C’erano sulla terra i giganti a quei tempi – e anche dopo – quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli: sono questi gli eroi dell’antichità, uomini famosi. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male. E il Signore si pentì di aver fatto l’uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo”. Un passaggio molto singolare e che ovviamente ha dato ragione per numerose interpretazioni, incluse quelle “aliene”. Ma chi erano questi giganti? La parola ebraica usata è Nephilim. Nelle varie traduzioni della Bibbia viene usato “giganti” per tradurre questa parola o a volta viene lasciata la parola nell’originale ebraico. Alcune traduzioni danno questo termine come “i caduti”, altre come “uomini di grande forza”. In latino viene reso come gigantes, in greco γίγαντες. Come vediamo le traduzioni sono abbastanza consistenti nell’identificare questi uomini come esseri che avevano una conformazione fisica diversa dagli altri. Erano forse più alti della media, ma questo non fa di loro degli extraterrestri. Ricordiamo che c’è un gruppo etnico africano che noi chiamiamo “pigmei” (che in greco significa “uomini molto bassi”) ma nessuno penserebbe che sono degli extraterrestri. Comunque le varie interpretazioni che alcuni danno a questi giganti della Bibbia non vanno certo prese sotto gamba, anche perché un numero non trascurabile di persine crede in esse e il modo in cui esse vengono ricostruite è certamente suggestivo.

Allora, cerchiamo di capire un poco meglio cosa si intende quando si parla di paleoastronautica o degli antichi astronauti. Queste teorie che hanno conosciuto e conoscono anche un significativo successo di pubblico grazie ad autori come l’azero Zecharia Sitchin, lo svizzero Erich von Däniken, l’inglese Graham Hancok e più recentemente l’italiano Mauro Biglino, sostengono che anticamente sarebbe stata visitata da visitatori dallo spazio che avrebbero favorito il nostro sviluppo. Tracce di questo passaggio degli antichi astronauti si troverebbero in testimonianze archeologiche, iconografiche, artistiche e letterarie, come nei testi mitici e religiosi. Tra questi ultimi un posto d’onore ce l’ha la Bibbia.

E per tornare al passaggio precedente sui “giganti”, vediamo come lo spiega il biblista lazzarista Gaetano M. Perrella in un articolo degli anni ’30 apparso sulla rivista Divus Thomas: “Per Giosuè e Caleb dunque che hanno veduti anche loro quegli uomini [i nephilim], essi non sono invincibili ; tutt’altro che divorare, come avevano detto i dieci, diverranno loro cibo. Tenendo conto di questi elementi, noi possiamo immaginarci i nephilim come uomini d’una statura più alta dell’ordinaria, e d’una corporatura corrispondente, cioè molto robusta ; ma evitiamo le esagerazioni dei dieci esploratori e guardiamoci dal fare i nephilim un volgare ricalco dei giganti della mitologia”. Essi, ci dice padre Perrella, erano uomini particolarmente forti, ma sempre uomini erano: “Riassumendo dunque, i « figli di Dio » sono degli uomini, i pii Setiti; i nephilim sono dei ghibborim , cioè degli uomini straordinariamente forti e robusti, che non hanno nulla di comune con i giganti della mitologia. E se così è, non sarebbe bene eliminare per sempre la parola « giganti » di origine e sapore mitologico ? lo proporrei di lasciare intradotta la parola nephilim , o al più sostituirla con eroi,o altra parola simile”. Il padre ci informa anche che praticamente questo scivolamento di senso verso l’idea di “gigante” si deve principalmente a due fattori: il primo è la traduzione dei Settanta, influenzata in quell’aspetto dalla cultura ellenica del periodo; l’altro, sulla scia sempre della Septuaginta, è fornito dal libro di Enoc, testo apocrifo, che riprende questa storia del libro della Genesi infiorettandola in modo fantasmagorico, ripreso da alcuni autori ecclesiastici che ancora consideravano questo testo come ispirato.

Un autore a noi più vicino come il biblista André Wénin, così ci descrive questo passaggio: “Dopo aver registrato la reazione di Adonai, il narratore conclude brevemente, al versetto 4, dando il risultato dell’avventura di questi «figli de(gli) Elohim». Si tratta, dice, dell’era dei Nefilim, dei «giganti» secondo la traduzione greca, esseri che risultano dall’unione ibrida – unione di hybris, di orgoglio, di prepotenza, di violenza – tra queste persone sedicenti divine e le figlie dell’umanità. Questi giganti vengono chiamati «eroi» o valorosi, ma anche «uomini di nome» o rinomati, probabilmente un modo di sottolineare quanto essi abbiano focalizzato l’attenzione su di sé tramite la loro forza e la loro bravura, e siano in questo modo diventati famosi. Quel che il narratore dà a intendere, definendoli in questo modo, è come questi giganti siano stati considerati. Ora, secondo il dire di Adonai, lo abbiamo visto, questi figli di potenti, semmai sono «mostri», errori viventi che testimoniano della confusione nella quale la bramosia ha trascinato i loro padri. In questo senso, secondo il probabile significato letterale dell’ebraico nefilîm, sono dei caduti, dei decaduti. Eppure, accecati dalla forza e dal prestigio apparenti di queste persone il cui nome è famoso, gli umani non percepiscono ciò che sono veramente. Questo è il segno che la scala di valori dell’insieme degli umani è stata pervertita, poiché apprezzano positivamente quel che Dio disapprova”. È una lettura affascinante di questo passaggio, in cui si intravede un sottotesto diremmo quasi psicologico. Comunque ci riporta a quello che probabilmente è il vero significato di questo passaggio, senza bisogno di evocazioni aliene che sono certamente suggestive ma che non devono essere per forza necessarie.

Dobbiamo riflettere seriamente sul significato di quanto detto sopra. Innanzitutto non si intende escludere in senso assoluto la possibilità che possano esserci altre forme di vita in giro per l’universo. Certo questo porrebbe dei problemi teologici che non sta a me ora affrontare. Ma credo che la domanda che ci si deve porre è sul perché questo tipo di notizie, libri, programmi, hanno un successo così grande e come mai in alcuni casi gli alieni si trasformino addirittura in religione. Credo la risposta sia stata già fornita in precedenza, cioè che gli extraterrestri rappresentino un ritorno del religioso all’interno del paradigma scientifico tecnologico che è divenuto dominante nei decenni recenti e nel contempo è un ulteriore segno della grave crisi della religione che non è più in grado di parlare agli uomini del nostro tempo. Credo che il vero tema sugli UFO debba essere questo per chi ha a cuore una visione religiosa della vita, una visione che non si accontenta dei consigli per fare bene la raccolta differenziata o per la propria “conversione ecologia” ma che ha sempre bisogno di quelle parole di vita eterna che vengono dal cielo.

Bibliografia

Mauro Biglino (2016). La Bibbia non parla di Dio. Milano: Mondadori

Adele Cerreta (2012). Le origini esoteriche del modernismo. Verona: Fede & Cultura

Robert Pearson Flaherty (2010). “These Are They”: ET-Human Hybridization and the New Daemonology. Nova Religio

Graham Hancock (2021). Il ritorno degli dei. Milano: Corbaccio

Enzo Pennetta, Gianluca Marletta (2011). Extraterrestri. Soveria Mannelli: Rubbettino Editore

Gaetano M. Perrella (1933). I “figli di Dio” e le “figlie dell’uomo”. Divus Thomas

Ted Peters (1977). UFOs: the Religious dimension. Cross Currents

John A. Saliba (2006). Review: The Study of UFO Religions. Nova Religio

Bryan Sentes, Susan Palmer (2000). Presumed Immanent: the Raëlians, UFO Religions, and the Postmodern Condition. Nova Religio

Zecharia Sitchin (2013). La Bibbia degli dei. Casale Monferrato: Piemme

Richard Stothers (2007). Unidentified Flying Objects in Classical Antiquity. The Classical Journal

Erich von Daniken (2019). Le vestigia degli dei. Cornaredo: Armenia

André Wénin (2008). Erranze Umane. Da Adamo ad Abramo. Bologna: Edizioni Dehoniane

Benjamin E. Zeller (2010). Extraterrestrial Biblical Hermeneutics and the Making of Heaven’s Gate. The Journal of Alternative and Emergent Religions

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: extraterrestri, genesi, giganti, porfiri



Categoria: Generale