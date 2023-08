Vannacci. Un generale fa appello al Presidente della Repubblica, Comandante delle F.A.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il generale Piero Laporta offre alla vostra attenzione, e soprattutto a quella dell’inquilino del Quirinale, questo appello. Nel suo articolo precedente il generale, che esprime, a quanto ci dicono, sentimenti ampiamente diffusi nell’ambito delle Forze Armate, chiedeva al Presidente del Consiglio di sostituire in responsabile della Difesa. Oggi rivolge lo stesso appello al Presidente della Repubblica, nella sua qualità di comandante supremo delle Forze Armate. In calce, quello che scriveva Antonio Padellaro, citazione di cui ringraziamo Luigi Casalini. E un’immagine di quelle che circolano sui social, testimonianza di un sentire diffuso. Buona lettura e diffusione.

§§§

Il Presidente della Repubblica deve sedare la cagnara innescatasi con le pubbliche dichiarazioni del ministro della Difesa, ostili all’autore di un libro.

Il problema oggi non è il contenuto del libro – incondivisibile o meno che sia – ma la legalità attraverso la quale s’afferma la disciplina militare. Atteso che la legge prevede che ogni militare è libero di esprimere il proprio pensiero, purché non tratti argomenti “di carattere militare riservato o di servizio”, è altrettanto evidente che il ministro della Difesa ha il più completo diritto di eccepire sui contenuti del libro.

Egli non può tuttavia farlo se non attraverso quanto prevede la legge che regola la disciplina militare, amministrata dallo stesso ministro. In questo caso un ufficiale inquirente, delegato dal superiore diretto dell’ufficiale in sospetto di aver violato la disciplina militare, deve accertare quanto accaduto, in fatto e in diritto, per stilare quindi una relazione. Sulla base di tale documento, le autorità militari decidono il da farsi, perfino deferire davanti all’autorità giudiziaria.

Come il lettore può comprendere, quanto ho scritto sinora prescinde dai contenuti del libro. Purtroppo il ministro della Difesa, sceso in campo ripetutamente attraverso i “social media”, come fosse un adolescente, per esprimere contrarietà e ostilità all’autore sulla base di notizie di stampa, ha messo le Forze Armate nel mezzo d’una contesa politica tra tifosi e nemici del libro. Questo è inaccettabile.

Neppure riporta nell’alveo della legittimità l’ultima notizia stampa, secondo la quale sarà fatta un’inchiesta “sommaria”, invece di quella formale di cui ho detto. Sarebbe una medicina peggiore della malattia.

Il capo del governo avrebbe dovuto indurre il ministro della Difesa a farsi da parte non appena la questione è uscita dai binari della legge e della disciplina militare, imboccando lo sgangherato binario destra contro sinistra.

A questo punto, il Presidente della Repubblica e Comandante supremo delle Forze Armate deve intervenire sul Capo del Governo e, mediante le sue peculiari leve di manovra, indurlo ad accettare un nuovo ministro della Difesa , per portare a buon fine l’inchiesta disciplinare, senza ombre di partigianeria in un verso o nel suo opposto. Le Forze Armate devono essere mantenute lontane dalla contesa politica.

Il ministro oggi in carica deve quindi farsi da parte perché la sua condotta introduce un vizio insanabile di forma. Egli, avendo infatti espresso giudizi ostili all’autore del libro, offre il destro a un qualsiasi avvocaticchio di vincere l’impugnazione davanti al TAR delle conclusioni dell’inchiesta disciplinare, perché sovrastate dalla cinghialesca presa di posizione del ministro, al di fuori dei riti di legge.

Il successore di questo ministro non può essere, inutile spiegarne i motivi, di Fratelli d’Italia, ma neppure provenire dalle fila di Forza Italia né da quelle della Lega, i cui esponenti si esibiscono pro o contro l’autore. Dilettanti.

È indispensabile che il Presidente della Repubblica intervenga al più presto. È la prima volta che un ministro della Difesa mina alle basi la disciplina militare che invece egli avrebbe dovuto amministrare con equilibrio. Il Presidente della Repubblica e Comandante supremo delle Forze Armate non può evitare di intervenire.

Gen. D.g. (ris.) Piero Laporta

www.pierolaporta.it

§§§

MENTANA: “Non sarà, per caso, che l’egemonia del politicamente corretto abbia generato un fallo di reazione di una fetta di opinione ormai insofferente ai dettami del catechismo etico-politico calato dall’alto?”.

Questa domanda retorica, originata ovviamente dal clamore per il libro scritto e autoprodotto dal generale Vannacci, ci mette davanti al vero nocciolo della questione. Non l’ha posta un ottuso oscurantista, ma un grande giornalista, Antonio Padellaro, sul Fatto Quotidiano. Qualsiasi italiano al di sopra dei quarant’anni sa che i contenuti di quel volume erano in un tempo non lontano ampiamente diffusi nel corpo del paese, e non soltanto nelle caserme, ma anche negli oratori e delle sezioni di partito. Chi studia la politica oggi sa che la crescita dei nuovi sovranismi nell’est Europa e non solo si fonda anche sul recupero dei “valori tradizionali”. Molta parte di quel che ha scritto il generale Vannacci è facilmente reperibile nei discorsi elettorali di un Orban, ma anche nelle leggi in via di approvazione alla Duma russa, oltre che nei programmi della Vox spagnola. Ma soprattutto: chi vuol conoscere l’Italia di oggi non può fermarsi alle immagini e alle parole nobili e impegnate viste e ascoltate anche pochi giorni fa attorno all’addio di Michela Murgia. Vi si rifletteva una nobile élite, e con essa una corrente forte soprattutto tra le nuove generazioni. Ma al di fuori, in parti non marginali del paese profondo, la reazione a quel “catechismo etico-politico calato dall’alto” è stata e resta di estraneità e anche non di rado di ostilità. E si manifesta anche nell’adesione alle tesi riportate nel libro del generale. Pare di scorgere la stessa dinamica che abbiamo visto l’estate scorsa: una intensa, tambureggiante, pervasiva spinta culturale e politica contro i rischi di un risorgente fascismo. Si sa poi come è andata alle elezioni.

Mi pare chiaro che la battaglia delle idee non possa oggi essere combattuta come una sorta di opera di civilizzazione di indigeni ignoranti compiuta da autoproclamati portatori di valori superiori e più moderni. È il modo migliore per perderla”.

§§§

