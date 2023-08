Il capitolo che manca all’ottimo libro del gen. Vannacci. Osservatore Marziano.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Osservatore Marziano ha letto il libro del generale Vannacci e offre alla vostra attenzione queste riflessioni. Buona lettura e condivisione.

Caro Tosatti, qui su Marte abbiamo apprezzato il libro del Generale Vannacci. Ce le ha mandate il nostro amico Generale Laporta. Le ragioni sono due (oltre naturalmente l’apprezzamento sulla qualità delle riflessioni fatte dal Generale):

-La prima è che si capisce che finalmente sta nascendo una reazione da qualche parte. Mai più un libro così potrebbe uscire spontaneamente, dal nulla e senza uno scopo. Il generale, diciamo, deve essere ben supportato per osare tanto. Perciò bene. Significa che un certo mondo (americano? Repubblicano?) comincia a non poterne più e prepara le prossime riforme. Ben venga una reazione, che possa avere effetto snowball (letteralmente palla di neve, che diventa una valanga e travolge tutto).

-La seconda è che questo libro umilia e provoca tutti, anche noi osservatori marziani. In esso scopriamo quello che pensavamo da sempre ma non abbiamo mai osato dire. Perciò male. Soffriamo di indifferenza, assuefazione, e soprattutto di VILTÀ, che scusiamo con la giustificazione di “solita necessaria prudenza”.

L’autore, il Generale, non tocca un solo argomento forse più importante di tutti gli altri, perché origine della cause degli stessi e della citata VILTÀ: il tema morale. Legato alla fede,alla Chiesa bergogliana, al magistero negli ultimi 10 anni, ecc. Pertanto apprezziamo in questo libro il buonsenso, il coraggio e ci aspettiamo sia l’inizio di una reazione mondiale. Ma il libro non ci permette di capire il “perché”, il “percosa” è importante per l’umanità intera. In sé il libro è quasi perfetto, ma non ho inteso quel senso soprannaturale, indispensabile per attuare le implicite raccomandazioni ivi contenute. Perché tutto il libro spiega che l’uomo sta perdendo tutto, ma non lascia capire che si sta anche “perdendo l’anima”.

Vorrei aggiungere io pertanto una traccia per un ultimo capitolo che il Generale potrebbe aggiungere nella certa ristampa che farà per esaurimento copie vendute. (sarei grato al Generale Laporta se potesse fargli avere questo articolo)

Titolo dell’ultimo capitolo: L’origine di tutto: il crollo della intelligenza dell’uomo occidentale.

Traccia: Il crollo della civiltà occidentale (che ho illustrato nei capitoli precedenti del libro) è stato originato dal crollo del quoziente intellettivo nel mondo occidentale. Il capitale umano di intelligenza che ha costruito la civiltà occidentale è finito, crollato irrimediabilmente. L’uomo occidentale sa fare tutto tranne che pensare e pregare. Infatti non sa altro che creare problemi senza saperli più risolvere. io (generale Vannacci) ho dimostrato con un libretto autoprodotto, che siamo diventati stupidi. Certo essendo la mia ansia (…del generale Vannacci) quella di dimostrare gli effetti della nostra stupidità (fine buonsenso,ambientalismo, multiculturalismo, legittima difesa, famiglia e patria, sesso, tasse….ecc.) non sono risalito alle cause. Che sono poche, diciamo solo due importanti?

Primo -Sono state il rifiuto di fare figli in occidente. Cioè gli ex intelligentoni occidentali hanno smesso di far figli da 50anni, non si sono più riprodotti, così il livello medio di intelligenza dell’occidente è crollato. (come dimostro nei capitoli del libro.)

Secondo – E’ stato il rifiuto di sentirsi creature di Dio, figli di Dio. Contentandosi di esser frutto di un bacillo evoluto e di avere conseguentemente la dignità di un bacillo evoluto. Come è stato infatti dimostrato.Curiosamente poi oggi in occidente, ovunque, il livello di intelligenza più basso si incontra nelle persone che contano, quelle che comandano, governano, decidono, impongono …Volete rifletterci su? finchè siete in tempo …

Caro Generale suggerisco che lei aggiunga questo capitolo conclusivo, altrimenti qualcuno, anziché pensare che lei stia proponendo un “riarmo morale”, pensi ad altro….

Suo OM

