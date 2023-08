La agenda inhumana de la OMS (y Bill Gates). Agostino Nobile

Muy estimados StilumCuriales, Agostino Nobile ofrece a vuestra atención estas reflexiones sobre la reciente pseudo pandemia que las mismas fuerzas que se aprovecharon de ella ya intentan resucitar con nuevos terrores y psico-propaganda. Feliz lectura y difusión.

Misántropos: “¡Les destruiremos!”

El senador republicano Ron Johnson (Wisconsin) hizo unas declaraciones explosivas (al menos para un político) a la cadena de noticias Fox, en las que advertía al pueblo estadounidense de que el Covid fue “planificado de antemano por un grupo de élite”. Durante una entrevista con la presentadora de Fox, Maria Bartiromo, Johnson declaró que “un grupo de personas muy poderosas diseñó intencionadamente la pandemia para tomar el control total de nuestras vidas”.

Entre otras cosas, Johnson recordó lo que ya forma parte de la historia reciente. El 18 de octubre de 2019 el Centro Johns Hopkins para la Seguridad Sanitaria organizó el Evento 201 en Nueva York, en colaboración con el Foro Económico Mundial (FEM) y la Fundación Bill y Melinda Gates. El Evento 201 fue un ejercicio de alto nivel contra las pandemias celebrado pocas semanas antes de que se detectaran los primeros casos de Covid-19 en China. En el ejercicio se definieron planes de colaboración entre gobiernos, empresas privadas y organizaciones globalistas no elegidas para responder a una pandemia grave. El objetivo declarado del ejercicio era reducir las consecuencias económicas y sociales a gran escala durante y después de una pandemia. Según Johnson, las poderosas élites que participaron en el Evento 201 orquestaron después la pandemia Covid.

La periodista Bartiromo preguntó a Johnson por qué el gobierno se confabuló con las Grandes Tecnológicas para impedir que el pueblo estadounidense conociera los efectos secundarios de las vacunas Covid. […] “Esto es muy preocupante en términos de lo que sucedió, lo que está sucediendo, lo que se sigue planificando para nuestra pérdida de libertad. Es necesario desenmascararlo, pero por desgracia hay muy pocas personas, incluso en el Congreso, que estén dispuestas a echar un vistazo a este problema. Todo el mundo ha presionado con la vacuna”, señaló Johnson.

“No quieren enterarse que las vacunas pueden haber causado lesiones y muertes. Muchas personas simplemente no quieren admitir que están equivocadas y harán lo que sea para asegurarse que no los desmentirán”.

Johnson elogió también “el coraje” de los periodistas independientes que informan sin miedo la verdad, en conflicto con las narrativas de los principales medios de comunicación. “La única manera de resolver este asunto es que se exponga la verdad, que más estadounidenses escuchen la verdad, que se quiten la cabeza de las manos, que abran los ojos y entiendan lo que le está sucediendo en este país”.

El gobierno británico ha publicado discretamente las cifras oficiales de muertes causadas por Covid en 2022. Las cifras revelan que la población vacunada con tres vacunas representa el 92% de las muertes por Covid-19 en todo 2022. A pesar de las explosivas revelaciones de los datos oficiales, la historia ha sido ignorada por los medios corporativos de todo el mundo, como señaló el senador Johnson.

“Estamos recorriendo un camino muy peligroso […]. Es una senda que está siendo trazada y planificada por un grupo de élite de personas que quieren tomar el control total sobre nuestras vidas, y eso es lo que están haciendo poco a poco. Lo hacen aumentando el gasto público masivo, aumentando el tamaño del gobierno, tomando el control de la OMS. Estas enmiendas que se van a votar en 2024 en la OMS son aterradoras y realmente amenazan con arrebatarnos toda nuestra soberanía”.

El Tratado sobre Pandemias propuesto por la OMS y las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional (RSI) otorgan a la organización globalista nuevos y amplios poderes que se sitúan por encima de las leyes de las naciones soberanas. La administración del presidente demócrata Joe Biden confirmó su compromiso de ceder a la OMS la autoridad estadounidense en materia de pandemias en un acuerdo “jurídicamente vinculante”. De hecho, fue Biden quien, en 2021, pidió a la OMS que empezara a preparar el Tratado.

En un comunicado de prensa, la administración Biden afirmó públicamente el compromiso del gobierno federal estadounidense con el acuerdo, el cual otorgará a la OMS el control definitivo sobre las políticas de todos los gobiernos que se sometan al programa, como el bloqueo, la censura, el enmascaramiento, la obligación de vacunarse y la vigilancia pública. Si se aprueba, el tratado otorgará a la OMS amplios poderes a nivel global y dará a la agencia de la ONU la autoridad para declarar y gestionar las políticas de emergencia pandémica de naciones anteriormente soberanas.

Una vez declarada una emergencia sanitaria por la Organización Mundial de la Salud, cada signatario debe someterse a su autoridad. Según el Tratado, la OMS tendría el poder de encerrar a los ciudadanos en sus casas o censurarlos, violando los derechos establecidos en las Constituciones occidentales. Aún más escalofriante es el hecho de que la Casa Blanca quiera evitar someter el acuerdo a la aprobación del Senado.

Video original : https://dainikbidyaloy.com/ 2023/08/14/senator-johnson- covid-was-preplanned-by-elite- group-to-take-total-control- of-our-lives/

Johnson no es el único político que habla de los riesgos creados por la OMS y la élite. Christine Anderson es una política alemana y miembro del Parlamento Europeo desde 2019 por Alternativa para Alemania (AfD). Leyendo información en la web vemos que la señora Anderson es acusada de ser de extrema derecha, pero escuchando sus entrevistas nos damos cuenta de que basta hablar de democracia, derechos y valores para convertirse en extremista y fascista. No es casualidad que quien “dispara” estas acusaciones suministre miles de millones de euros y armas a los neonazis ucranianos. En psicología se le llama “mecanismo de proyección”. Es decir, desconocer las propias miserias atribuyéndolas a otros.

Así pues, cito algunos extractos de un discurso de la Sra. Anderson en el Parlamento Europeo:

“[…] Toda esta locura de Covid, esta supuesta pandemia, no era más que un globo sonda. Un gigantesco globo sonda. ¿Para qué? Para ver hasta dónde podían llegar, para ver qué tenían que hacer exactamente para convencer a individuos libres en una sociedad libre y democrática de que aceptaran que se les imponga el respeto a las reglas”,

“Esto es lo que intentaban establecer, eso es lo que intentaban averiguar y lo averiguaron, créanme, ahora tienen mucha más experiencia. El objetivo final es transformar nuestras sociedades libres y democráticas en sociedades totalitarias”.

“Su objetivo es despojarnos a cada uno de nosotros de nuestros derechos fundamentales de libertad, democracia, Estado de derecho, quieren deshacerse de todo eso. La pandemia nunca ha tenido nada que ver con la salud pública, siempre ha tenido que ver con la ruptura de la conciencia de las personas, para convertirlas en parte de una masa maleable, que pueden controlar totalmente. […] Y seremos totalmente dependientes de esta élite globalista. Imploro a la gente y a todos los pueblos del mundo, por el amor de Dios, que dejen de conceder a sus gobiernos elegidos democráticamente el beneficio de la duda. No lo merecen”.

“Hagan lo que hagan sus gobiernos, intente dejar de racionalizar y de buscar buenas intenciones. […] Su objetivo es despojarnos a cada uno de nosotros de nuestros derechos básicos de libertad, democracia, Estado de derecho. […]”.

Video original: https://www.youtube. com/watch?v=PpGZycwrFr4

En otro vídeo, la eurodiputada Christine Anderson lanza una dura advertencia a la Organización Mundial de la Salud: “¡Les destruiremos!”.

“Estamos hoy aquí para decirles, misántropos globalistas de la OMS, ¡estamos aquí para decirles que esta batalla la eligieron ustedes! Ustedes querían esta batalla. Ahora bien, ¿adivinen qué? La han conseguido. Combatimos2, anunció la diputada alemana Christine Anderson.

“Son ustedes [OMS, FEM, ONU] la pequeña minoría marginal”, continuó diciendo. “Son ustedes los que no tienen el derecho de imponer al pueblo lo que quiere y lo que no quiere”.

“Quindi prendete esempio da me… prendete esempio da milioni e milioni di persone in tutto il mondo. Vi abbatteremo e non ci stancheremo finché non avremo fatto questo. Quindi tenetevi forte. Siamo qui e la lotta è iniziata. Quindi combattiamo”.

“Así que tomen mi ejemplo… tomen ejemplo de millones y millones de personas en todo el mundo. Les derribaremos y no nos cansaremos hasta haberlo hecho. Así que prepárense. Estamos aquí y la lucha ha comenzado. Así que luchemos”.

Video original: https://www. facebook.com/100076407231106/ videos/1279421829229561

En Australia, el senador Gerard Rennick quiere que los burócratas sean perseguidos por las muertes causadas por el ARNm del suero génico Covid-19.

Video original: https://www.youtube.com/watch? v=KM7Vy-Ug-f8

¿En Italia? Debemos esperar que al menos los famosos, que no tienen la soga al cuello de los políticos, empiecen a difundir el inhumano programa de la OMS y de la élite. Un proyecto presentado abiertamente en sus reuniones, escrito en sus páginas web y en sus libros, especialmente de Klaus Schwab, publicados en todo el mundo. Teniendo en cuenta que incluso periodistas, políticos, intelectuales, actores, cantantes, sacerdotes, etc., con sus familias a cuestas, se verán arrinconados en las profundidades de una angustia sin fin, deberían alzar la voz. Tendríamos, como dice Anderson, millones de personas dispuestas a defenderse del peor totalitarismo sin retorno de la historia.

Agostino Nobile

Publicado originalmente en Italiano el 22 de agosto de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/08/22/il-programma- disumano-delloms-e-di-bill- gates-agostino-nobile/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

