Il programma disumano dell’OMS (e di Bill Gates). Agostino Nobile.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Agostino Nobile offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla recente pseudo-pandemia, che già le stesse forze che ne hanno approfittato cercano di resuscitare con nuovi terrori e psico-propaganda. Buona lettura e diffusione.

§§§

Misantropi “vi distruggeremo!”

Il senatore repubblicano Ron Johnson (Wisconsin) ha rilasciato una dichiarazione esplosiva (almeno per un politico) alla rete Fox news, avvertendo il popolo americano che il Covid è stato “pre-pianificato da un gruppo di persone d’élite”. Durante un’intervista con la conduttrice della Fox Maria Bartiromo, Johnson ha dichiarato che “un gruppo di persone molto potenti ha intenzionalmente architettato la pandemia per prendere il controllo totale delle nostre vite”.

Tra l’altro, Johnson ha ricordato quello che ormai fa parte della storia recente. Il 18 ottobre 2019 il Johns Hopkins Center for Health Security ha ospitato l’Evento 201 a New York in collaborazione con il World Economic Forum (WEF) e la Bill and Melinda Gates Foundation. L’Evento 201 è stata un’esercitazione di alto livello contro le pandemie che si è tenuta poche settimane prima che venissero rilevati i primi casi di Covid-19 in Cina. L’esercitazione ha definito i piani di collaborazione tra governi, aziende private e organizzazioni globaliste non elette per rispondere a una grave pandemia. L’obiettivo dichiarato dell’esercitazione era quello di ridurre le conseguenze economiche e sociali su larga scala durante e dopo una pandemia. Secondo Johnson, le potenti élite che hanno partecipato all’Evento 201 hanno poi orchestrato la pandemia Covid.

La giornalista Bartiromo ha chiesto a Johnson perché il governo abbia colluso con Big Tech per impedire al popolo americano di conoscere gli effetti collaterali dei vaccini Covid.

[…] “Questo è molto preoccupante in termini di ciò che è accaduto, ciò che sta accadendo, ciò che continua ad essere pianificato per la nostra perdita di libertà. È necessario smascherarlo, ma sfortunatamente ci sono pochissime persone, anche al Congresso, che sono disposte a dare un’occhiata a questo problema. Tutti hanno spinto il vaccino”, ha osservato Johnson.

“Non vogliono essere messi al corrente del fatto che i vaccini possono aver causato lesioni e morti.

Molte persone semplicemente non vogliono ammettere di essersi sbagliate e faranno di tutto per assicurarsi di non essere smentite”.

Johnson ha anche elogiato “il coraggio” dei giornalisti indipendenti che riportano senza paura la verità in conflitto con le narrazioni dei media mainstream.

“L’unico modo per risolvere la questione è che la verità venga esposta, che più americani ascoltino la verità, che tirino fuori la testa dalle mani, che aprano gli occhi e capiscano cosa sta succedendo a questo Paese”.

Il governo britannico ha pubblicato in sordina le cifre ufficiali dei decessi causati dal Covid nel 2022. I dati rivelano che la popolazione vaccinata con tre vaccini rappresenta il 92% dei decessi per Covid-19 nell’intero 2022. Nonostante le rivelazioni esplosive dei dati ufficiali, la storia è stata ignorata dai media aziendali di tutto il mondo, come ha notato il senatore Johnson.

“Stiamo percorrendo una strada molto pericolosa […]. È un percorso che viene tracciato e pianificato da un gruppo elitario di persone che vogliono assumere il controllo totale sulle nostre vite, ed è quello che stanno facendo un po’ alla volta. Lo fanno aumentando la spesa pubblica massiccia, aumentando le dimensioni del governo, prendendo il controllo dell’OMS. Questi emendamenti che verranno votati nel 2024 in seno all’OMS sono spaventosi e rischiano davvero di portarci via tutta la nostra sovranità”.

Il Trattato sulle pandemie proposto dall’OMS e gli emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (RSI) conferiscono all’organizzazione globalista nuovi e ampi poteri che scavalcano le leggi delle nazioni sovrane. L’amministrazione del presidente democratico Joe Biden ha confermato il suo impegno a cedere all’OMS l’autorità americana in materia di pandemie in un accordo “legalmente vincolante”. In realtà, è stato Biden che, nel 2021, ha sollecitato l’OMS a iniziare la preparazione del trattato.

In un comunicato stampa, l’amministrazione Biden ha affermato pubblicamente l’impegno del governo federale degli Stati Uniti nei confronti dell’accordo. L’accordo darà all’OMS il controllo definitivo sulle politiche di tutti i governi che si sottoporranno al programma come il blocco, la censura, il mascheramento, l’obbligo di vaccino e la sorveglianza pubblica. Se approvato, il trattato conferirà all’OMS ampi poteri a livello globale e darà all’agenzia delle Nazioni Unite l’autorità di dichiarare e gestire le politiche di emergenza pandemica di nazioni un tempo sovrane.

Una volta dichiarata un’emergenza sanitaria dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni firmatario dovrà sottomettersi alla sua autorità. Secondo il trattato, l’OMS avrebbe il potere di rinchiudere i cittadini nelle loro case o di censurare il popolo in violazione dei diritti stabiliti nelle Costituzioni occidentali. Ancora più agghiacciante è il fatto che la Casa Bianca voglia evitare di sottoporre l’accordo all’approvazione del Senato.

Video originale: https://dainikbidyaloy.com/2023/08/14/senator-johnson-covid-was-preplanned-by-elite-group-to-take-total-control-of-our-lives/

Johnson non è il solo politico a parlare dei rischi creati dall’OMS e dall’élite. Christine Anderson è un politico tedesco e membro del Parlamento europeo dal 2019 per Alternativa per la Germania (AfD). Leggendo informazioni sulla rete vediamo che la signora Anderson viene tacciata di estrema destra, ma ascoltando le sue interviste ci rendiamo conto che basta parlare di democrazia, diritti e valori per diventare estremista e fascista. Non è un caso se chi “spara” queste accuse fornisce miliardi di euro e armi ai neonazisti ucraini. In psicologia si chiama “meccanismo della proiezione”. Ovvero, disconoscere le proprie miserie attribuendole ad altri.

Dunque, riporto alcuni stralci di un discorso della signora Anderson al Parlamento europeo.

“[…] Tutta questa follia del Covid, questa cosiddetta pandemia, era solo un pallone di prova. Un gigantesco pallone di prova. Per cosa, vi chiederete? Per vedere fino a che punto potevano spingersi, per vedere cosa avrebbero dovuto fare esattamente per convincere individui liberi in una società libera e democratica, ad acconsentire a farsi imporre il rispetto delle regole”,

“Questo è ciò che stavano cercando di stabilire, ecco cosa stavano cercando di capire e l’hanno capito, fidatevi, ora sono molto più esperti. L’obiettivo finale è quello di trasformare le nostre società libere e democratiche in società totalitarie”.

“Il loro obiettivo è quello di spogliare ognuno di noi dei nostri diritti fondamentali di libertà, democrazia, stato di diritto, vogliono sbarazzarsi di tutto questo. La pandemia non ha mai avuto nulla a che fare con la salute pubblica, ha sempre avuto a che fare con la rottura della coscienza delle persone al fine di renderle parte di una massa malleabile, che possono controllare totalmente. […] E noi saremo completamente dipendenti da questa élite globalista. Imploro la gente e tutti i popoli di tutto il mondo, per amor di Dio, di smettere di dare ai vostri governi democraticamente eletti il beneficio del dubbio. Non lo meritano”.

“Qualunque cosa stia facendo il vostro governo, provate a smettere di razionalizzare e a trovare delle buone intenzioni. […] Il loro obiettivo è quello di spogliare ognuno di noi dei nostri diritti fondamentali di libertà, democrazia, stato di diritto. […]”

Video originale: https://www.youtube.com/watch?v=PpGZycwrFr4

In un altro vídeo, l’europarlamentare Christine Anderson lancia un duro avvertimento all’Organizzazione Mondiale della Sanità: “Vi distruggeremo!”

“Siamo qui oggi per dire a voi OMS misantropi globalisti, che siamo qui per dirvi che questa battaglia l’avete scelta voi! Avete voluto questa battaglia. Ebbene, indovinate un po’? L’avete avuta. Combattiamo”, ha annunciato la deputata tedesca Christine Anderson.

“Siete voi [OMS, WEF, ONU] la piccola minoranza marginale”, ha continuato. “Siete voi che non avete il diritto di imporre al popolo ciò che vuole e ciò che non vuole”.

“Quindi prendete esempio da me… prendete esempio da milioni e milioni di persone in tutto il mondo. Vi abbatteremo e non ci stancheremo finché non avremo fatto questo. Quindi tenetevi forte. Siamo qui e la lotta è iniziata. Quindi combattiamo”.

Video originale: https://www.facebook.com/100076407231106/videos/1279421829229561

In Australia, il Senatore Gerard Rennick vuole che i burocrati siano perseguiti per i decessi causati dal vaccino Covid-19 mRNA. Video originale: https://www.youtube.com/watch?v=KM7Vy-Ug-f8

In Italia? Dobbiamo augurarci che almeno i personaggi famosi, che non hanno il cappio al collo dei politici, inizino a diffondere il programma disumano dell’OMS e dell’élite. Un progetto presentato apertamente nei loro incontri, scritto sui loro siti e sui libri, soprattutto di Klaus Schwab, pubblicati in tutto il mondo. Considerando che anche i giornalisti, politici, intellettuali, attori, cantanti, preti, ecc. con famiglie a seguito, saranno costretti nelle profondità dell’angoscia senza fine, dovrebbero alzare la voce. Avremmo, come dice la Anderson, milioni di persone pronte a difendersi dal peggiore totalitarismo senza ritorno della storia.

Agostino Nobile

§§§

§§§

