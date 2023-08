USA, la FDA – ora – ammette: l’Ivermectina contro il Covid si può. Scandaloso.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo apparso su Epoch Times, che ringraziamo per la cortesia, e che ci sembra particolarmente interessante, anche alla luce dei nuovi tentativi, in Canada e USA di ri-agitare lo spettro del Covid, in una nuova variante, la Eric, Di cui però non si dice quanto sia pericolosa. Comunque, vi ricordate la battaglia contro Ivermectina e Idrossiclorochina, condotta mediatamente dai cialtroni che in tv si spacciavano per esperti? Beh, ora la Federal Drug Administration ha ammesso in tribunale che sì. l’Ivermectina può essere prescritta contro il covid. Ma l’ivermectina, come l’idrossiclorochina, come i FANS, farmaci antinfiammatori non steroidei, che hanno salvato migliaia e migliaia di vite, ha il grave difetto di costare pco. E le grandi aziende farmaceutiche sono preoccupate, dopo i miliardi fatti con il siero genico – che non funziona – di vedere calare i profitti. Buona lettura, diffusione, e non abbassiamo la guardia…

I medici sono liberi di prescrivere l’ivermectina per il trattamento della COVID-19, ha dichiarato questa settimana un avvocato che rappresenta la Food and Drug Administration (FDA) statunitense.

“La FDA riconosce esplicitamente che i medici hanno l’autorità di prescrivere l’ivermectina per il trattamento della COVID”, ha dichiarato Ashley Cheung Honold, avvocato del Dipartimento di Giustizia che rappresenta la FDA, durante la discussione orale dell’8 agosto presso la Corte d’Appello degli Stati Uniti per il 5° Circuito.

Il governo difende le ripetute esortazioni della FDA a non assumere l’ivermectina per la COVID-19, tra cui un post che diceva “Smettetela”. La causa è stata intentata da tre medici che sostengono che la FDA abbia interferito illegalmente con la loro pratica medica con le dichiarazioni.

Un giudice federale ha respinto il caso nel 2022, provocando un appello: “La questione fondamentale in questo caso è semplice. Dopo aver approvato la vendita di un farmaco per uso umano, la FDA ha l’autorità di interferire con le modalità di utilizzo di quel farmaco nell’ambito del rapporto medico-paziente? La risposta è no”, ha dichiarato alla corte d’appello Jared Kelson, che rappresenta i medici. Il 21 agosto 2021 la FDA ha scritto su X, precedentemente noto come Twitter: “Non sei un cavallo. Non sei una mucca. Seriamente, tutti voi. Smettetela”.

Il post, che rimandava a una pagina della FDA in cui si afferma che non si dovrebbe usare l’ivermectina per prevenire o trattare la COVID-19, è diventato virale.

In altre dichiarazioni, la FDA ha dichiarato che l’ivermectina “non è autorizzata o approvata per il trattamento della COVID-19” e “Domanda: Dovrei prendere l’ivermectina per prevenire o trattare la COVID-19?

Risposta: No”.

“Comandare o no”

“L’FDA ha rilasciato queste dichiarazioni in risposta a molteplici segnalazioni di consumatori ricoverati in ospedale dopo essersi auto-medicati con l’ivermectina destinata ai cavalli, che è disponibile per l’acquisto al banco senza bisogno di prescrizione medica”, ha dichiarato la signora Honold.

È disponibile una versione del farmaco per gli animali, ma l’ivermectina è approvata dalla FDA per l’uso umano contro le malattie causate dai parassiti.

La signora Honold ha affermato che la FDA non intendeva imporre a nessuno di fare qualcosa o proibire a qualcuno di fare qualcosa.

E quando ha detto: “No, smettetela”?”. Il giudice Jennifer Walker Elrod, membro del collegio giudicante, ha chiesto.

“Perché non è un comando? Se foste al corso di inglese, direbbero che è un comando”.

La signora Honold ha descritto le dichiarazioni come “semplici battute”: “Può rispondere alla domanda, per favore? È un comando, ‘Smettila’?”, ha chiesto il giudice Elrod.

In alcuni contesti, queste parole potrebbero essere interpretate come un comando”, ha detto la signora Honold.

“Ma in questo contesto, in cui la FDA stava semplicemente usando queste parole nel contesto di un tweet scherzoso inteso a condividere il suo articolo informativo, queste affermazioni non salgono al livello di un comando”.

Le dichiarazioni “non proibiscono ai medici di prescrivere l’ivermectina per il trattamento della COVID o per qualsiasi altro scopo”, ha detto Honold.

Ha sottolineato che l’FDA, insieme alle dichiarazioni, ha affermato che le persone dovrebbero consultare i loro fornitori di assistenza sanitaria in merito al trattamento della COVID-19 e che potrebbero assumere il farmaco se prescritto dal fornitore.

“La FDA sta chiaramente riconoscendo che i medici hanno l’autorità di prescrivere l’ivermectina umana per trattare la COVID. Quindi non sta interferendo con l’autorità dei medici di prescrivere farmaci o di praticare la medicina”, ha detto.

Il giudice Elrod fa parte della giuria insieme ai giudici del circuito Edith Brown Clement e Don Willett.

I querelanti sono i dottori Paul Marik, Mary Bowden e Robert Apter. Essi affermano di essere stati danneggiati professionalmente dalle dichiarazioni della FDA, compreso il licenziamento per aver tentato di prescrivere l’ivermectina ai pazienti.

Il dottor Marik ha fatto notare che diversi studi supportano l’uso dell’ivermectina contro la COVID-19, come ha riconosciuto la stessa FDA.

La legge federale consente alla FDA di fornire informazioni, come le segnalazioni di reazioni avverse ai farmaci, ma non consigli medici, ha detto Kelson.

“È qualcosa che la FDA non è mai stata in grado di fare. Ed è una linea di demarcazione netta”, ha detto alla corte, aggiungendo poi: Gli esempi più chiari di quando hanno oltrepassato il limite sono quando dicono cose come: “Non sei un cavallo, non sei una mucca”. Seriamente, tutti voi. Smettetela”.

I giudici hanno dichiarato di essere d’accordo sul fatto che la FDA non ha il potere di dare consigli medici; il giudice Clement ha detto: “Non siete autorizzati a dare consigli medici”.

Ma la signora Honold ha detto che il governo “non lo sta ammettendo in questo caso”.

Ha inoltre affermato che il Congresso ha dato alla FDA il potere di proteggere la salute pubblica e di assicurarsi che i prodotti regolamentati siano sicuri ed efficaci, conferendole “l’autorità intrinseca di promuovere la sua missione comunicando al pubblico informazioni sugli usi sicuri dei farmaci”.

Una sentenza a favore dei medici impedirebbe all’FDA di riferire che i consumatori soffrono dopo aver cucinato il pollo con il NyQuil o che la dipendenza da oppioidi è un problema.

Kelson ha detto che questo non è esatto. “Il problema è quando si va oltre e si inizia a dire alle persone come devono o non devono usare i farmaci approvati”, ha detto.

La signora Honold ha anche affermato che i tribunali non possono ritenere le agenzie responsabili quando forniscono informazioni false o fuorvianti: “La FDA è politicamente responsabile, proprio come tutte le altre agenzie esecutive”.

§§§

