Silvio e Francesco. Così lontani, così vicini. Mastro Titta.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Mastro Titta offre alla vostra attenzione queste riflessioni certamente inusuali e stimolanti su due personaggi del nostro tempo. Buona lettura e condivisione.

§§§

MASTRO TITTA: SILVIO E FRANCESCO, COSÌ LONTANI COSÌ VICINI

Ci sono diversi tratti delle figure pubbliche che accomunano Silvio Berlusconi e Jorge Mario Bergoglio.

Primo. Sono due istrioni molto abili nell’usare i media, capaci di fare le dichiarazioni più dirompenti con l’aria ingenua del popolano più sprovveduto.

Secondo. Si sono presentati al mondo come rivoluzionari antisistema negli ambiti di riferimento. Chi pensa che il primo antipolitico sia stato Grillo, si sbaglia: fu Berlusconi. Così come Bergoglio è clericalmente anticlericale, e ha espresso in molte forme la volontà di rivoluzionare la Chiesa.

Terzo. Comandano loro, e nessuno deve far loro ombra.

Quarto. L’avversione al sacro, che ritengono una baggianata per bambini poco svegli. Berlusconi, divorziato, disse di fare la comunione perché “esistono le regole ma anche le eccezioni”. Non si contano le parole e gli atti di Bergoglio che hanno sminuito il sacro.

Quinto. Si presentano come persone ottimiste e sicure di sé, col sorriso sulle labbra. In Berlusconi questo era carattere, in Bergoglio strategia.

Sesto. Sono lavoratori straordinari. Machiavellici, grandi strateghi, magnetici double-face – nel senso che sanno attrarre e respingere, basta invertire i poli.

Settimo. Hanno una Weltanschauung e una struttura morale molto personali: irrefrenabile tendenza all’autoassoluzione, hanno capito come gira il mondo, cioè intorno a loro.

Ottavo. Hanno (tenetevi forte) un disprezzo del denaro al limite dell’allergia. Sanno che il denaro è un mezzo e non un fine, quindi hanno avuto gioco (quasi) facile in un mondo che pensa al denaro come fine e non come mezzo.

Nono. Pensano di vivere in eterno in questo mondo.

Decimo. Sono ironici, inclini a barzellette e aneddoti. Per lo più anni ’50.

Poi ci sono anche differenze significative.

La prima. Berlusconi non ha capito chi comanda veramente, o meglio: quando lo ha capito era troppo tardi. Bergoglio lo sa da sempre.

La seconda. Berlusconi è tornato alla Villa del Padre, Bergoglio ancora no.

La terza. A Berlusconi piacevano le donne. A Bergoglio mica tanto.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: francesco, silvio, titta



Categoria: Generale