“Secondo Pilato”. Chi Fu Veramente? Un Libro sul Prefetto della Giudea.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione la presentazioni di un libro – romanzo storico – incentrato su una figura, quella di Ponzio Pilato, che ha destato sempre l’interesse di scrittori e pensatori nel corso dei secoli. Qui sotto trovate una breve scheda editoriale di “Secondo Pilato”, di Camillo Bartolini, per i tipi di Cantagalli Editore, e un brano dell’introduzione di Stefano Alberto. Buona lettura e diffusione.

Ponzio Pilato, il governatore della Giudea che, secondo i Vangeli, ha consegnato Gesù alla morte in croce, lavandosene la mani, è una delle figure più conosciute nella storia umana che ha incuriosito e affascinato intere generazioni.

Se per alcuni è responsabile della morte del Cristo, per altri è un martire (Chiesa copta) e addirittura un santo (Chiesa etiope).

Attingendo a piene mani da fonti di ogni genere, Camillo Bartolini ricostruisce il racconto della vita di Pilato, dalla giovinezza, ai giorni della passione di Gesù, fino alla sua morte, restituendoci il lato oscuro e misterioso dell’uomo che ha cambiato per sempre la storia del mondo.

Un perfetto mix di fantasia e biografia documenta getta una nuova luce su una delle figure più conosciute nella storia umana che è sempre stata avvolta da un velo di mistero. Il racconto della vita di Pilato, è reso ancora più avvincente dalla penna di un giovane scrittore che ha il talento di entrare nel mistero di una storia che ha cambiato per sempre il mondo.

Camillo Bartolini classe 1991, nato a Siena, insegna discipline classiche e umanistiche in un liceo di Milano. Si è laureato con il massimo dei voti in lettere classiche all’Università Cattolica di Milano con due tesi di storia romana. Dalla sua grande passione per la storia antica e per i suoi studenti è nato il suo amore per la scrittura.

“Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato”. Il nome del governatore della Giudea è l’unico altro di un personaggio stori-co che ricorra nel Credo cristiano, nome ripetuto da miliardi di uomini da ventun secoli, associato a quello di Cristo, alla sua passione e morte. Un nome che evoca immediatamente nei più la forza cieca del potere mondano, insieme alla irre-sponsabilità e all’opportunismo racchiusi in un gesto, quel “lavarsi le mani” di fronte alla enormità della più grande ingiustizia della storia nei confronti del Nazareno. Di origine sannita, quinto prefetto della Giudea per circa un decennio (26-36 d.C.) sotto l’imperatore Tiberio, Pilato compare, oltre che nei racconti della passione di Gesù dei quattro Vangeli, negli scritti di Flavio Giuseppe, di Filone di Alessandria, di Tacito e nelle lettere di Ignazio di Antiochia. Al centro di numerose leggende, ha attirato l’attenzione di al- cuni autori del XX secolo tra i quali Anatole France e Michail Bulgakov ne Il maestro e Margherita. Nietzsche nel suo Anticristo lo ritiene la “sola figura a cui si debba rendere onore” di tutto il Nuovo Testamento, perché con la sua celebre domanda (“Che cos’è la verità?”), riportata solo nel vangelo di Giovanni, ha contribuito all’annientamento della verità stessa. Chi è dunque Pilato? Un funzionario romano di rango minore alle prese per dieci lunghi anni con una delle province più difficili dello sterminato Impero, sopraffatto improvvisamente da avvenimenti più grandi di lui? Un precursore dello scetticismo moderno verso la verità? Un cinico, un violento, un opportunista, in fondo un debole e un irresoluto? Oppure il testimone dell’insopprimibile anelito della speranza di felicità che intesse il cuore di ciascun uomo e che nessun meccanismo del potere, per quanto pervasivo e seducente, può definitiva- mente annichilire?

A queste domande prova a rispondere nel suo romanzo, opera prima, il giovane senese Camillo Bartolini. Di solida formazione classica, docente in un importante liceo milanese, l'autore propone al lettore di ripercorrere in forma romanza- ta, ma sulla base sicura di una pur scarna documentazione storica, le vicende della vita di Pilato, seguito con l'immaginazione passo a passo dalla giovinezza nel suo Sannio fino al tragico epilogo nelle Gallie….

