Islamici a Scuola Cattolica: Censurate il Vostro Dio? Ce ne Andiamo.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Pro-Memoria, che ringraziamo per la cortesia e che ci offre una storia che sembrerebbe inventata, se non fosse vera. E che ci dice come una famiglia islamica, avendo iscritto il bambino a una scuola cattolica, lo ha tolto, dopo che la scuola stessa ha rinnegato le sue feste cristiane per sostituire con altra roba vagamente umanitaria. Buona lettura e condivisione.

§§§

… mamma e papà avevano scelto quella scuola per il figlio

… bontà dei metodi e contenuti dell’istituto d’ispirazione cattolica

… benché la famiglia fosse islamica e la scuola privata

… Tutto andava bene nella reciproca intesa, finché i docenti

… decisero di non realizzare la recita pasquale su Gesù

… sostituendola con … musiche, canti e poesie all’insegna dei «più universali valori di pace, solidarietà e fratellanza»

… dopo le vacanze pasquali il figlio della coppia musulmana non si era più visto

… «Lo abbiamo iscritto a un’altra scuola»

… «il teatro di Pasqua ci ha fatto capire che voi avete così poco rispetto del vostro Dio da permettervi di“censurarlo”»

… «E così ci siamo resi conto di non poterci più fidare di voi. Ecco perché abbiamo deciso di cambiare»

§§§

§§§

