UK, Covid. 92% dei Morti Sono con Tre Dosi. Dati Ufficiali.

Marco Tosatti Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo appena pubblicato da The Expsé, che ringraziamo per la cortesia. Ancora una volta, ci sembra straordinario – e allo stesso tempo molto naturale e comprensibile – che i grandi giornali e le televisioni non si occupino di questo problema. A parte il fatto che non mi risulta che il Ministero della Salute italiano offra dati divisi per vaccinati e non vaccinati, quando si parla di decessi Covid. Buona lettura e condivisione.

§§§ Il governo britannico ha reso noti i dati ufficiali che mostrano una verità sconvolgente: la popolazione completamente vaccinata è stata responsabile del 92% dei decessi per Covid-19 in tutto il 2022, e di 9 decessi su 10 per Covid-19 in Inghilterra negli ultimi due anni. I dati sono stati pubblicati da un’agenzia governativa britannica, l’Office for National Statistics (ONS), il 21 febbraio 2023. Il rapporto, intitolato ‘Deaths by Vaccination Status, England, 1 April 2021 to 31 December 2022′, può essere consultato sul sito dell’ONS qui e scaricato qui. Il nuovo rapporto contiene dati sui tassi di mortalità in base allo stato vaccinale per i decessi per tutte le cause, per i decessi che coinvolgono Covid-19 e per i decessi che non coinvolgono Covid-19. Osservando la Tabella 1 del set di dati, si può notare che la grande maggioranza dei decessi dovuti a Covid-19 si è verificata tra coloro che avevano ricevuto tre o più dosi di iniezione di Covid-19. I dati mostrano che i decessi per Covid-19 tra la popolazione non vaccinata sono diventati quasi trascurabili, mentre i decessi tra la popolazione vaccinata sono diventati più significativi nel corso del tempo.

Ad esempio, nel maggio 2021 si sono registrati 205 decessi per Covid-19 tra la popolazione vaccinata e solo 84 tra quella non vaccinata. Tuttavia, se andiamo avanti di un anno, scopriamo che i decessi per Covid-19 sono aumentati del 450%, con 1.494 tra i vaccinati e solo 96 tra i non vaccinati. È scioccante vedere che, nonostante la campagna di richiamo di massa dell’inverno 2021, le iniezioni non sono servite a ridurre l’enorme numero di decessi tra la popolazione vaccinata. Anzi, i dati suggeriscono che la campagna di richiamo ha addirittura peggiorato la situazione.

I dati mostrano che 25.758 dei 28.041 decessi causati da Covid-19 in Inghilterra tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono avvenuti tra la popolazione completamente vaccinata. Ciò significa che la popolazione completamente vaccinata ha rappresentato il 92% di tutti i decessi causati dalla Covid-19 nel 2022.

Nel frattempo, tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2022 in Inghilterra si sono verificati 45.191 decessi per Covid-19, di cui 38.884 tra la popolazione completamente vaccinata e solo 6.307 tra quella non vaccinata. Ciò significa che la popolazione completamente vaccinata è stata responsabile dell’86% / 9 decessi su 10 per Covid-19 in quasi due anni.

Ciò solleva una domanda importante: le iniezioni di Covid-19 sono davvero efficaci fino al 95% nel prevenire la morte? I dati suggeriscono il contrario. È preoccupante vedere che notizie come questa vengono nascoste dai media tradizionali. Cos'altro non ci viene detto? È ora di assumerci la responsabilità della nostra salute e di prendere decisioni informate sul nostro corpo. Non dobbiamo seguire ciecamente le raccomandazioni delle autorità senza guardare i dati e mettere in discussione ciò che ci viene detto. È chiaro da queste cifre che qualcosa non funziona e che avrebbe dovuto essere affrontato più di un anno fa.

