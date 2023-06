Controlli Antiriciclaggio e Antiterrorismo per Bloccare questo Cartellone…

Carissimi StilumCuriali, Gianluca Martone, Presidente nazionale dell’associazione Crociata Cattolica per la regalità di N.S. Gesù Cristo (gianluca.martone@libero.it) ci ha scritto per raccontarci una vicenda che ha del surreale. Buona lettura e diffusione.

E in effetti si spiega perché la Direzione Centrale dell’Unicredit – questa la banca interessata, che trattiene la donazione per controllo antiriciclaggio – vedendo l’importo della donazione stessa, trecento euro, (si, avete letto bene: 300 euro…) si sia insospettita….Sto facendo dell’ironia, ovviamente. Resta da capire se a qualcuno l’iniziativa di Gianluca Martone, o l’Associazione stessa che ha fondato diano fastidio. E come sia riuscito, questo qualcuno, eventualmente a impedire l’affissione del cartellone.

“Caro Dott. Marco Tosatti, le scrivo questa importante lettera per raccontare un episodio sgradevolissimo che mi è accaduto in questi ultimi giorni. Come lei sa, da anni sto facendo una crociata per tutta l’Italia contro l’aborto. E ho fondato un’associazione per proseguire questa delicata attività. Per intensificare la campagna contro l’aborto a Napoli, ho deciso come lei può vedere dall’allegato di pubblicare un maxi cartellone pubblicitario alla stazione di Napoli Centrale, zona Galileo Ferraris, dal 5 al 19 giugno, con regolare contratto di committenza firmato come legale rappresentante della mia associazione, al fine di incentivare le nascite e di convincere molte ragazze napoletane a fare figli. Per sostenere una simile spesa gravosa per una piccola associazione come la mia, ho chiesto aiuto al carissimo amico e grande pro life Antonio Brandi, presidente dell’associazione amica Pro Vita e Famiglia, il quale subito mi ha inviato dalla sua banca in Repubblica Ceca i soldi per sostenere questa iniziativa. Tuttavia, i soldi da più di 15 giorni in modo assurdo sono bloccati in banca per un controllo anti riciclaggio e anti terrorismo, nonostante la dichiarazione di Antonio Brandi, che ha specificato che si tratta di una donazione liberale alla mia associazione per sostenere le attività’ della stessa”.

