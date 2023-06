Lockdown, Messe Clandestine. Mons. Cordileone Ringrazia Quei Preti…

LINCOLN, Nebraska (LifeSiteNews) – L’arcivescovo di San Francisco Salvatore Cordileone ha espresso venerdì la sua gratitudine e il suo apprezzamento per i sacerdoti che hanno trovato modi creativi per aggirare gli ordini di chiusura del COVID-19 al fine di offrire la Messa e fornire la Santa Eucaristia ai cattolici durante l’apice della risposta alla pandemia.

Cordileone, che ha pubblicamente e vigorosamente contrastato la chiusura dall’alto delle chiese COVID nel 2020 come una violazione del diritto di culto, ha fatto queste osservazioni durante la cerimonia di ordinazione sacerdotale del 26 maggio presso la North American Martyrs Church di Lincoln, Nebraska. Durante la cerimonia, tre diaconi del Seminario di Nostra Signora di Guadalupe, un seminario della Fraternità Sacerdotale di San Pietro (FSSP) di Denton, Nebraska, sono stati ordinati al sacerdozio. La FSSP è una comunità sacerdotale dedicata alla Messa e ai sacramenti tradizionali in latino.

Nei suoi commenti, l’arcivescovo Cordileone ha sottolineato che “è l’Eucaristia che ci unisce nella comunione dell’amore e della grazia di Dio, che ci permette di portare avanti la missione di Nostro Signore, che Egli ha affidato alla Sua Chiesa”.

“Di conseguenza, senza il sacerdozio non siamo nulla”.

“Ora abbiamo felicemente alle spalle la pandemia del COVID”, ha proseguito. “Ma è ancora fresca nella mente della nostra gente la tristezza che tanti di loro hanno provato per essere stati privati dell’Eucaristia”. Osservando ironicamente che la lotta per “liberare la Messa” a San Francisco in mezzo alle regole draconiane di chiusura del COVID in California “richiederebbe una lezione di due ore a parte”, Cordileone ha salutato i sacerdoti della FSSP che si sono opposti ai mandati”.

So che molti di voi, che siete sacerdoti della Fraternità Sacerdotale, hanno trovato il modo di celebrare la Messa per la vostra gente, anche clandestinamente”, ha detto. “Vi sono grato per questo e sono orgoglioso di voi per averlo fatto”. “Comune a tutti noi, però, è la potente lezione che la pandemia ha insegnato su cosa sia la vita senza l’Eucaristia”, ha aggiunto Cordileone.

Ha detto che la separazione del popolo dalla Messa e dall’Eucaristia durante la COVID potrebbe essere vista come un parallelo più blando con le sofferenze del sacerdote missionario cattolico polacco-americano Walter Ciszek, che fu imprigionato sotto il regime comunista in Unione Sovietica. Cordileone ha detto che Ciszek ha gioito quando è stato trasferito in un campo di lavoro in Siberia, perché lì poteva di nuovo offrire la Messa.

L’anno scorso, l’arcivescovo di San Francisco ha emanato una direttiva pastorale che impediva pubblicamente all’allora presidente democratico della Camera Nancy Pelosi, autoproclamatasi cattolica e tuttavia strenua sostenitrice dell’aborto legale, di ricevere la Santa Comunione.

Si è inoltre unito al vescovo Joseph Strickland di Tyler, in Texas, nell’esortare il Congresso a non approvare la legge radicale che codifica il “matrimonio” omosessuale nella legge federale.

Durante una conferenza sulla “guerra spirituale” tenutasi all’inizio dell’anno, Cordileone ha definito l’aborto una parte del “culto satanico” e ha sostenuto che la spinta a cancellare le differenze tra uomo e donna attraverso l’ideologia transgender è “demoniaca”.

“Quindi, vedete, questo è cancellare l’immagine di Dio dalla faccia della Terra. Quindi, non è una sorta di retorica o di esagerazione poetica chiamarlo demoniaco; lo è letteralmente”, ha detto. “Quindi dobbiamo impegnarci. Dobbiamo impegnarci anche in altri modi: nell’attivismo politico e nell’educazione… Tutto questo, ma soprattutto attraverso le nostre braccia spirituali”.

