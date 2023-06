Silvana De Mari Radiata. L’Ordine dei Medici si Copre di Vergogna.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, riceviamo e molto volentieri pubblichiamo questo Comunicato Stampa, con il quale la dottoressa Silvana De Mari comunica la sua radiazione dall’Ordine dei Medici.

A Silvana De Mari va tutta la nostra solidarietà e la gratitudine per il lavoro che ha fatto, insieme ad altri medici che hanno ancora a cuore il malato.

Chi avete ancora dei dubbi “da complottista” sullo scandaloso comportamento degli Ordini dei Medici, dei giornali e delle televisioni, e della maggioranza delle forze politiche, comprese quelle attualmente al governo, in questo affare plurimiliardario, ma non solo, è servito. Mentre una coraggiosa magistrato di Firenze deve presentarsi di fronte a un organo falsamente indipendente, in realtà strettamente politico, il CSM, per aver espresso dubbi sull’efficacia del siero, i cui effetti, come è scritto sul “bugiardino” sono sconosciuti anche ai produttori.

Non si può non essere grati a Silvana De Mari e agli altri come lei che si sono battuti, si stanno battendo, contro questo attentato alle libertà fondamentali delle persone, alla loro salute, alla loro vita.

§§§

