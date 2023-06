Aborto, No alla Legge 194. Due Eventi, a Bologna e a Roma.

come forse ricorderai, un paio di anni fa Pro Vita & Famiglia ha contribuito a fondare l’Osservatorio Permanente sull’Aborto (OPA): un comitato di medici, ginecologi, giuristi, economisti e altri esperti che conducono studi scientifici e analisi rigorose sui costi di applicazione della legge 194/1978 non solo in termini di vite umane, ma anche a livello economico, sociale e relazionale. È infatti paradossale, per usare un sottile eufemismo, che oggi i media mainstream tendano ad accostare le pratiche abortive alla salute delle donne (come se un bambino nel grembo materno fosse una specie di malattia da debellare…): tacendo invece che il vero, gravissimo rischio per il benessere psico-fisico delle madri – ma anche di tutti gli altri soggetti coinvolti, a cominciare naturalmente dall’embrione – è proprio l’aborto. Al punto che, in analogia con le sigarette, bisognerebbe avvisare che la legge 194 nuoce gravemente alla salute (anche delle mamme)… Per approfondire al meglio questa importantissima questione, Pro Vita & Famiglia e l’OPA hanno organizzato l’imperdibile conferenza stampa di presentazione del nuovo “Rapporto sui costi e sugli effetti sulla salute della Legge 194”, alla presenza di ospiti di altissimo profilo. L’appuntamento è lunedì 12 giugno alle ore 11:30 presso la Sala “Caduti di Nassirya”, all’ingresso del Senato della Repubblica, in piazza Madama a Roma.