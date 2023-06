West Bank, Giornalisti Feriti. Abu Akleh, Richiesta di Pubblicare l’Inchiesta USA.

Due giornalisti palestinesi sono stati feriti giovedì in Cisgiordania nel corso di scontri tra palestinesi e militari israeliani.

Il fotoreporter Momen Somrain è stato ferito da un proiettile alla testa, mentre l’altro fotoreporter, Rabie al-Munir, è stato ferito allo stomaco da un proiettile metallico rivestito di gomma, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale dell’AP WAFA.

Munir lavora per il canale televisivo Al-Araby, con sede in Qatar, secondo quanto riportato dall’Agence France-Presse.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno dichiarato di aver condotto un’operazione a Ramallah per demolire la casa di Islam Farouk.

L’uomo di Gerusalemme Est è stato arrestato per il suo presunto coinvolgimento nell’attentato del 2022 a Gerusalemme che ha ucciso due israeliani, ha dichiarato l’IDF in una serie di tweet.

L’IDF ha dichiarato che durante l’operazione sono scoppiati “violenti disordini” e sono stati lanciati esplosivi e ordigni incendiari, oltre a sassi. L’IDF ha risposto con fuoco vivo.

L’esercito israeliano ha riconosciuto che un giornalista è stato ferito. “Una prima indagine suggerisce che un fotoreporter palestinese che si trovava nell’area dei violenti scontri è stato ferito, probabilmente da un proiettile di gomma. I dettagli dell’incidente sono in fase di esame”, ha dichiarato l’IDF.

L’AP ha invitato la comunità internazionale ad agire per proteggere i giornalisti palestinesi, dicendo: “Non aspettate un nuovo martire tra i nostri giornalisti”, secondo WAFA.

L’AP ha aggiunto che 35 persone in totale sono rimaste ferite durante gli scontri seguiti alla demolizione della casa di Farouk.Gli sforzi di Al-Monitor per raggiungere Somrain e Munir non hanno avuto successo.

In una dichiarazione, il Sindacato dei giornalisti palestinesi ha affermato che Somrain e Munir sono stati feriti da proiettili di metallo ed entrambi sono stati portati in un ospedale di Ramallah per essere curati.

Perché è importante: Israele ha ricevuto un notevole scrutinio internazionale dopo l’uccisione della reporter palestinese-americana di Al-Jazeera Shireen Abu Akleh nella città cisgiordana di Jenin nel maggio 2022.

Lo scorso settembre l’IDF ha ammesso che uno dei suoi soldati ha probabilmente sparato e ucciso Abu Akleh per sbaglio, ma un’inchiesta della CNN del maggio scorso ha affermato che la giornalista veterana di Al-Jazeera era stata presa di mira.

Nel novembre successivo, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha aperto un’indagine sulla sua morte. Il governo israeliano ha dichiarato di non volersi adeguare e di aver già condotto un’indagine adeguata.

L’uccisione di Abu Akleh ha ricevuto nuova attenzione questa settimana. Lunedì, il senatore democratico Chris Van Hollen ha chiesto all’amministrazione Biden di declassificare il rapporto sulla sua morte, secondo una dichiarazione del suo ufficio. (n.d.t. : declassificare vuol dire rendere di pubblico dominio, togliendo il sigillo del segreto).



La violenza ha colpito anche il territorio israeliano.

A marzo, un membro di Hamas ha sparato a tre persone a Tel Aviv. Il mese scorso sono scoppiati scontri tra la Jihad islamica di Gaza e Israele, che hanno provocato 33 morti palestinesi e uno israeliano.

