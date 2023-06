Gay Pride, Regione Lazio Ritira il Patrocinio. Adinolfi su Unioni Gay e Etero.

5 giugno 2023, settimo anniversario della legge Cirinnà del 5 giugno 2023 che ha unito civilmente meno di 15mila coppie gay. Negli stessi sette anni, nonostante l’attacco feroce alla famiglia naturale, si sono unite nel caro vecchio rito del matrimonio tra uomo e donna più di due milioni di persone. Non dimenticate mai le proporzioni numeriche dei fatti, che spiegano la realtà.

Anche se fanno sembrare notizia solo le unioni gay, anche se fanno articoli solo sulla “famiglia queer”, anche se sembrano rilevanti solo le “famiglie arcobaleno”, poi nella realtà dei fatti l’Italia è composta da ventinove milioni di nuclei genitoriali uniti in matrimonio, che allevano quindici milioni di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, che si fanno carico di quattro milioni di disabili tra cui centinaia di migliaia di anziani affetti da Alzheimer e demenza senile.

Cinquanta milioni di italiani, organizzati in quella che con disprezzo ormai viene chiamata la “famiglia tradizionale”, vengono lasciati soli. In compenso le regioni di centrodestra, compresa la Regione Lazio del meloniano Francesco Rocca, regala il patrocinio al Gay Pride. Nessuna differenza con quel che faceva il buon Nicola Zingaretti. Tutto identico, anche se avete votato per sono una donna, sono una madre, sono cristiana.

Perché finché non prenderete coscienza che dovete essere voi stessi capaci del cambiamento che pretendete di vedere nel mondo, vinceranno sempre le piccole lobby violentemente organizzate per ottenere le leggi Cirinnà contro le moltitudini che chiederebbero solo un minimo d’attenzione alla loro sofferta e normale solitudine. Anche per questo io sabato vado a Cuneo a presentare Contro l’aborto – con le 17 regole per vivere felici in una città dove è previsto un Gay Pride patrocinato. Voglio offrire un’alternativa, voglio essere l’alternativa. Abbiamo pure appeso i manifesti. Vediamo fino a quando durano.

PRIDE FVG 2023: ACCUSATI DI OMOFOBIA PERCHÉ SIAMO CONTRARI ALLA RIMOZIONE DI CROCEFISSI E PRESEPI?

Nel 2021 la Giunta comunale di Gorizia, unanime, non ha concesso il patrocinio al Pride Fvg che si è svolto a Gorizia. Ovviamente non ha fatto nulla per impedirlo ed ha fornito i servizi di ordine pubblico necessari. Questa è democrazia.

Avevamo spiegato le ragioni, legate ovviamente non già alla condivisa necessità di porre in essere le misure per prevenire e reprimere azioni di discriminazione o addirittura di violenze verso chi esercita il diritto di amare chi vuole, che deve essere assolutamente tutelato. Va sempre condannata ogni forma di violenza, sia essa fisica che verbale e va tutelato il diritto a seguire diversi orientamenti sessuali o politici, confessioni religiose, ecc.

Il manifesto del Pride Fvg 2023 dedica, da vero e proprio soggetto “partitico”, ampio spazio ad un attacco politico contro i governi nazionale e regionale di centro destra.

Inoltre si chiede che vengano rimossi dai luoghi pubblici i simboli religiosi, perciò crocifissi e presepi.

Siamo davvero certi che il mondo LGBTQ+ sia solo di sinistra e contrario alla religione cattolica ed ai suoi simboli?

Siamo davvero così sicuri che accanirsi contro i simboli della cristianità costituisca una priorità del LGBTQ+ e siano condivisi dalla maggioranza dei cittadini?

Ciò significa che si tratta di una manifestazione politica, di estrema sinistra, anticattolica, di avversione a quel governo che la maggioranza degli italiani ha scelto.

È assolutamente legittimo che il Pride Fvg sia ferocemente anticattolico e di estrema sinistra ma non vedo perché io e la mia giunta dobbiamo addirittura patrocinare idee che assolutamente non condividiamo, tra le quali la pratica del cosiddetto “utero in affitto”! Ecco la ragione del diniego del nostro patrocinio.

Anche questa è democrazia.

Rodolfo Ziberna

Dopo la denuncia e l’indignazione suscitate da Pro Vita & Famiglia per il patrocinio in un primo momento concesso dalla Regione Lazio al Roma Pride 2023, è arrivato ora il ritiro dello stesso patrocinio da parte dell’amministrazione guidata da Rocca. Ricordiamo, infatti, che il gay pride il programma il prossimo 10 giugno nella Capitale è, come tutti i Pride, portatore di istanze quali: legalizzazione dell’utero in affitto, matrimonio egualitario, adozioni per coppie dello stesso sesso, trascrizioni anagrafiche per i “figli” delle coppie gay, identità di genere, progetti gender nelle scuole di ogni ordine e grado, e “la carriera alias in tutti gli istituti di istruzione”.

Ecco il comunicato della Regione Lazio

La Regione Lazio in data odierna ha provveduto a revocare il patrocinio alla manifestazione denominata “Roma Pride 2023”. La decisione si è resa necessaria e inevitabile a seguito delle affermazioni, dei toni e dei propositi contenuti nel manifesto dell’evento intitolato “Queeresistenza”, consultabile pubblicamente sul sito della kermesse. Tali affermazioni violano le condizioni esplicitamente richieste per la concessione del patrocinio precedentemente accordato in buona fede da parte di Regione Lazio.

In particolare, il testo viola le condizioni di rispetto esplicitamente richieste nei confronti delle sensibilità dei cittadini del Lazio e rivendica l’imposizione della legalizzazione di azioni illegali e vietate dall’ordinamento italiano.

La firma istituzionale della Regione Lazio non può, né potrà mai, essere utilizzata a sostegno di manifestazioni volte a promuovere comportamenti illegali, con specifico riferimento alla pratica del cosiddetto utero in affitto. E ciò anche alla luce di quanto dichiarato da Mario Colamarino, presidente del Circolo Mario Mieli e portavoce del Roma Pride.

Si esprime altresì rammarico per il fatto che il patrocinio, concesso in buona fede da Regione Lazio, sia stato strumentalizzato. Quanto avvenuto rappresenta un’occasione persa per costruire un dialogo maturo e scevro da ogni ideologia – fortemente voluto e sentito da questa Amministrazione – per promuovere una reale inclusione e combattere ogni forma di stigma e discriminazione.

La Giunta del Lazio ribadisce il proprio impegno sui diritti civili, come dimostra, del resto, l’operato pluriennale del Presidente Francesco Rocca su temi fondamentali che però nulla hanno a che vedere con la maternità surrogata.

