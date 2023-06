P. Martin: il Sacro Cuore di Gesù e Compatibile con il Gay Pride.

Il gesuita padre James Martin ha detto che questo fine settimana la celebrazione del Gay Pride è compatibile con la devozione al Sacro Cuore perché entrambi ci insegnano l’amore di Gesù”.

A giugno i cattolici celebrano il Mese del Sacro Cuore”, scrive padre Martin su Twitter. “Le persone LGBTQ celebrano il #Mese dell’Orgoglio. I cattolici LGBTQ celebrano entrambi. Uno ci mostra come Gesù ama. L’altro ci mostra chi Gesù ci chiama ad amare oggi”.

“Dove sarebbe oggi il Sacro Cuore?”. chiede Martin in un tweet di accompagnamento. “Sarebbe riversato con amore su queste persone che cercano amore e accettazione”.

Sui social media, molti hanno espresso perplessità per l’affermazione del sacerdote, insistendo sul fatto che essere orgogliosi della propria attività omosessuale o della propria identità transgender sembra diametralmente opposto al nucleo della devozione al Sacro Cuore.

La devozione al Sacro Cuore di Gesù è una devozione cattolica incentrata sull’espiazione e la riparazione al Cuore di Gesù per i propri peccati personali e per quelli dell’umanità.

Da parte sua, San Paolo ha messo in guardia da coloro che sono orgogliosi delle cose vergognose che fanno, perché questo li rende “nemici della croce di Cristo”.

Negli anni passati, padre Martin, sostenitore dei diritti LGBTQ, è stato messo sotto tiro dai prelati cattolici per aver affermato un comportamento sessuale immorale piuttosto che chiamare le persone al pentimento e alla conversione. Nel 2018, l’arcivescovo Charles Chaput ha definito padre Martin per aver parlato di “cattolici LGBTQ”, come se le inclinazioni sessuali delle persone determinassero la loro identità come persone”.

Non esiste un ‘cattolico LGBTQ’ o un ‘cattolico transgender’ o un ‘cattolico eterosessuale’, come se i nostri appetiti sessuali definissero chi siamo”, ha detto Chaput, “come se queste denominazioni descrivessero comunità discrete di diversa ma uguale integrità all’interno della vera comunità ecclesiale, il corpo di Gesù Cristo”.

Ciò che la Chiesa ritiene vero sulla sessualità umana “non è una pietra d’inciampo”, ha detto. “È l’unico vero cammino verso la gioia e la completezza”.

Dopo la pubblicazione del libro di padre Martin, Building a Bridge (2017), in cui Martin “chiama la Chiesa a uno spirito di rispetto, compassione e sensibilità nel trattare con le persone con attrazione per lo stesso sesso”, l’arcivescovo Chaput ha rimproverato il sacerdote per non aver chiamato i cattolici gay alla “conversione”, invece di chiedere semplicemente “l’affermazione”.

Ciò che “purtroppo manca al libro di padre Martin”, scrisse Chaput all’epoca, è “un impegno con la sostanza di ciò che divide i cristiani fedeli da coloro che non vedono alcun peccato nelle relazioni attive tra persone dello stesso sesso”.

La critica di Chaput faceva eco ad altre recensioni del libro di padre Martin che sottolineavano la vistosa assenza di qualsiasi chiara dichiarazione sull’etica sessuale cristiana, come se egli ne fosse imbarazzato o semplicemente in disaccordo con ciò che la sua stessa Chiesa insegna sull’omosessualità.

§§§

