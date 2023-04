Eh no, Cari Traduttori CEI, Eresie Perniciose non Sono Fazioni…

Carissimi lettori

Oggi vi sottopongo una traduzione errata della Cei 2008 contenuta all’interno della Seconda Lettera di Pietro.

Prestate molta attenzione perché è davvero colossale.

Il versetto in esame è 2 Pt 2,1.

CEI 1974: “ci saranno in mezzo a voi falsi maestri che introdurranno eresie perniciose…”(2 Pt,2,1);

VULGATA: “sicut et in vobis erunt magistri mendaces, qui introducent sectas perditionis et eum…» (2Pt 2,1) ;

CEI 2008 : “..ci saranno in mezzo a voi falsi maestri, i quali introdurranno fazioni che portano alla rovina” (2Pt 2,1).

Paragonando le traduzioni, ho avuto un collasso.

La traduzione del 74 utilizza il termine “eresie perniciose”, insinuate da “falsi maestri” durante gli ultimi tempi; la Vulgata traduce con il termine “sectas” (dal latino secta: dottrina, scuola filosofica, setta religiosa, ecc..); infine, la CEI 2008, come un coniglio dal cilindro, ci fornisce magicamente il termine “fazioni”.

Prima del mio commento, leggiamo il termine originale greco “AIRESEIS”, che ha un solo significato: “ERESIE”.

San Pietro, nella Sua II Lettera, mette in guardia dai falsi maestri che negli ultimi tempi introdurranno “ERESIE”, non “fazioni”, come traduce la 2008.

Voglio prendere come esempio la semplicità, partendo da un qualsiasi dizionario di Lingua Italiana.

La differenza sostanziale sta nell’oggettività del termine ‘eresia’, definito dottrina contraria a una verità di fede proposta dalla Chiesa cattolica come rivelata da Dio, contrapposta al relativismo evidente che emerge dal generico termine ‘fazione’, definito dal dizionario setta, partito politico che nutre accesa intolleranza verso gli altri partiti.

A questo siamo arrivati, dunque? A mettere in discussione l’oggettività della Dottrina Cattolica da parte dei Cattolici, eliminando il – fastidioso, obsoleto e di sapore medievale – suddetto termine ‘eresia’?

Lo sostituiamo con ‘fazione’, come ad indicare che, sotto sotto, non dobbiamo prendere troppo sul serio la dottrina, e non sia mai, di conseguenza, definire eretiche le dottrine anticristiane?

A mio parere questo errore non rappresenta uno strafalcione o una sottigliezza. Più mi immergo in questo mio percorso di ricerca, più mi convinco che la matrice di questi cambiamenti non è per nulla casuale, al contrario è ideologia ben radicata.

Il termine fazione mi generalizza tutto. Mi fa confondere e non mi fornisce una soluzione nella Dottrina. Il termine eresia, al contrario, definisce come una cesoia ciò che non devo seguire, grazie agli ammonimenti del nostro amato primissimo Papa Pietro.

Le fazioni teologiche, del resto, sono sempre esistite anche nei secoli successivi: Agostiniani contro Tomisti, Francescani contro Domenicani, realisti contro idealisti. Ma tutti i Padri di queste scuole teologiche hanno dato il loro fondamentale contributo allo sviluppo della teologia.

San Pietro, però, non fa riferimento a un ‘partito avverso ad un altro’ (fazione)! Si riferisce a dottrine contrarie alle verità di Fede (eresie)!

Anche un bambino comprende questa differenza!

Che l’eresia si sia infiltrata nella Chiesa Cattolica ce lo aveva, appunto, predetto Paolo VI il 29 Giugno 1972 con queste parole : “Riferendosi alla situazione della Chiesa di oggi, il Santo Padre afferma di avere la sensazione che «da qualche fessura sia entrato il fumo di Satana nel tempio di Dio». C’è il dubbio, l’incertezza, la problematica, l’inquietudine, l’insoddisfazione, il confronto. Non ci si fida più della Chiesa; ci si fida del primo profeta profano che viene a parlarci da qualche giornale o da qualche moto sociale per rincorrerlo e chiedere a lui se ha la formula della vera vita. E non avvertiamo di esserne invece già noi padroni e maestri. È entrato il dubbio nelle nostre coscienze, ed è entrato per finestre che invece dovevano essere aperte alla luce. Dalla scienza, che è fatta per darci delle verità che non distaccano da Dio ma ce lo fanno cercare ancora di più e celebrare con maggiore intensità, è venuta invece la critica, è venuto il dubbio. Gli scienziati sono coloro che più pensosamente e più dolorosamente curvano la fronte. E finiscono per insegnare: «Non so, non sappiamo, non possiamo sapere». La scuola diventa palestra di confusione e di contraddizioni talvolta assurde. Si celebra il progresso per poterlo poi demolire con le rivoluzioni più strane e più radicali, per negare tutto ciò che si è conquistato, per ritornare primitivi dopo aver tanto esaltato i progressi del mondo moderno.

E direi che la profezia riguarda anche queste scellerate traduzioni. L’eresia di eliminare il concetto di eresia.

Ripeto (non è arteriosclerosi), anche Paolo VI, un paio di millenni dopo San Pietro, non parla di semplici fazioni, di partiti o di vedute teologiche diverse, ma di vere e proprie eresie!

Pare, di conseguenza, che i traduttori 2008 vogliano eliminare dalla Scrittura questa scomoda parola (eresia), perché è meglio pensare che l’eresia non esista più (secondo i nuovi canoni relativisti) e che ognuno sia libero di esprimere come vuole le proprie idee, anche in campo dottrinale.

Sdoganiamo l’assoluto, obsoleto e fuori moda, e lasciamo libero spazio alla dittatura del relativismo (cit. Benedetto XVI).

In fondo, facendoci un esame di coscienza, non sono forse numerose le cose per le quali dovremmo scandalizzarci ed opporci, e, invece, restiamo a guardare ormai abituati?

Talvolta, invece di ascoltare con atteggiamento diplomatico, dovremmo riconoscere come eresie tante dichiarazioni anche di illustri prelati.

Cosa ne pensate, ad esempio, dei seguenti articoli? Non ne faccio un assoluto, per carità. Ma forse è giunto il momento di aprire gli occhi e renderci conto che la Chiesa sta scivolando verso posizioni, appunto, eretiche:

Eutanasia

Aborto: farneticazioni

Sono solamente due esempi, estratti da testate che hanno ben espresso da tempo alcune posizioni. In particolare negli ultimi 10 anni.

Ho imparato a prendere tutto con le pinze, lo ammetto. Come spero lo facciate anche con me, per correttezza verso la verità.

Tuttavia, tornando al tema delle traduzioni, mi pare che l’evidenza parli da sé e che lo scempio verso la Scrittura sia senza precedenti.

Educate la nuova generazione con nuove parole, diverse nel significato, e nel futuro i credenti non sapranno nemmeno cosa significhino certe antiche e sagge parole.

Investigatore Biblico

