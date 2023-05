Texas, Vaccini anti-Covid. Inchiesta su Big Pharma. C’è Stata Frode?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di The Defender, che ringraziamo per la cortesia, e che potrà avere risvolti e conseguenze interessanti. Buona lettura e condivisione.

§§§

Il procuratore generale del Texas Ken Paxton ha avviato oggi un’indagine per stabilire se Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson abbiano commesso una frode in relazione ai vaccini COVID-19.

Paxton indagherà se le aziende hanno dichiarato in modo errato l’efficacia e la sicurezza dei vaccini e hanno manipolato i dati degli studi sui vaccini, in violazione della legge statale sulle pratiche commerciali ingannevoli.

Inoltre, indagherà se i giganti farmaceutici si siano impegnati nella ricerca sul “gain-of-function” e se abbiano ingannato il pubblico al riguardo, come riporta il New York Post.

“Se qualche azienda ha approfittato illegalmente dei consumatori durante questo periodo o ha compromesso la sicurezza delle persone per aumentare i propri profitti, sarà ritenuta responsabile”, ha dichiarato Paxton.

“Se la politica sanitaria pubblica è stata sviluppata sulla base di ricerche errate o fuorvianti, il pubblico deve saperlo”.

Paxton ha detto che Big Pharma ha un “interesse acquisito” nel successo dei suoi vaccini COVID-19 perché hanno portato a profitti record.

“Questo interesse acquisito… unito alle notizie sugli allarmanti effetti collaterali dei vaccini, richiede un’indagine aggressiva”, ha affermato. Solo nel 2022, Pfizer ha raccolto profitti per 31,4 miliardi di dollari su vendite record di 100,3 miliardi di dollari.

Le vendite del vaccino COVID-19 e del Paxlovid, utilizzato per il trattamento della COVID-19, hanno totalizzato 56 miliardi di dollari – più della metà del fatturato annuale dell’azienda produttrice di vaccini. Spikevax di Moderna ha generato un fatturato di circa 18,4 miliardi di dollari lo scorso anno, in crescita rispetto ai 17,7 miliardi di dollari del 2021.

Le vendite del vaccino COVID-19 di Johnson & Johnson nel primo trimestre del 2022 sono state di soli 457 milioni di dollari, ma nel 2021 hanno raggiunto i 2,4 miliardi di dollari.

Paxton ha anche affermato che, poiché i mandati sono stati dettati a livello federale, “questa indagine sulle basi scientifiche ed etiche su cui sono state prese le decisioni di salute pubblica è di grande importanza”.

Nell’ambito dell’indagine, Paxton chiederà alle tre aziende di fornire la documentazione relativa al processo decisionale sugli interventi in caso di pandemia, “soprattutto quando un motivo di profitto o una pressione politica possono aver compromesso la salute e la sicurezza degli americani”.

L’indagine potrebbe avere implicazioni per l’immunità di cui godono i produttori di vaccini ai sensi del Public Readiness and Emergency Preparedness, o PREP Act, per la produzione di vaccini con autorizzazione all’uso in caso di emergenza, ha dichiarato a The Defender Kim Mack Rosenberg, avvocato generale ad interim di Children’s Health Defense.

La dottoressa ha dichiarato: “Mi congratulo con il procuratore generale del Texas che sta indagando sulle frodi legate alle iniezioni di COVID-19”. Poiché queste iniezioni sono coperte dal PREP Act e dal Countermeasures Injury Compensation Program (CICP), con una protezione di responsabilità quasi totale per i produttori e restrizioni e limitazioni significative sul recupero delle lesioni, le prove di frode o di cattiva condotta intenzionale possono essere una via di giustizia per i molti che sono stati feriti da questi prodotti.

La dichiarazione PREP Act per le contromisure mediche contro la COVID-19 protegge i produttori di contromisure contro la pandemia COVID-19, come vaccini o trattamenti, dalla responsabilità per le lesioni derivanti da tali contromisure.

Il programma CICP è destinato a risarcire le persone che hanno subito lesioni da vaccino o da altre contromisure coperte per le spese associate alle lesioni.

Finora, il CICP ha risarcito solo tre delle oltre 10.000 richieste di risarcimento presentate per lesioni dovute alla contromisura COVID-19. Ma la legge PREP non esenta i produttori dalla responsabilità in caso di “cattiva condotta intenzionale”.

Ciò significa che se il procuratore generale del Texas dimostra che le aziende hanno commesso una cattiva condotta, le persone ferite dal vaccino potrebbero avere a disposizione altri metodi, oltre al CICP, per ottenere un risarcimento per il dolore e la sofferenza.

“Gli effetti catastrofici della pandemia e i successivi interventi imposti al nostro Paese e ai cittadini meritano un intenso esame, e stiamo perseguendo ogni accenno di illecito fino in fondo”, ha dichiarato Paxton.

Il gran giurì della Florida indaga su “crimini e illeciti” legati al vaccino COVIDNel dicembre 2022, il governatore della Florida Ron DeSantis ha chiesto un’indagine del gran giurì su “crimini e illeciti commessi contro i floridiani in relazione al vaccino COVID-19”.

“È contro la legge ingannare e travisare, in particolare quando si parla dell’efficacia di un farmaco”, ha dichiarato DeSantis, la cui petizione chiede alle aziende farmaceutiche maggiori informazioni sui vaccini e sui potenziali effetti collaterali.

DeSantis ha sostenuto che le aziende farmaceutiche hanno un interesse finanziario nel creare un clima in cui le persone credono che il vaccino contro il coronavirus garantisca loro di non poter diffondere il virus ad altri”.

L’amministrazione Biden e le aziende farmaceutiche continuano a spingere la distribuzione su larga scala di vaccini a base di mRNA sul pubblico, compresi i bambini di 6 mesi, attraverso una propaganda implacabile, ignorando gli eventi avversi della vita reale”, ha dichiarato l’ufficio di DeSantis in un comunicato di dicembre.

La Corte Suprema della Florida ha accolto la sua richiesta il 22 dicembre 2022, impegnandosi a convocare un gran giurì per indagare su eventuali illeciti in relazione ai vaccini COVID-19. Il gran giurì si riunirà per un anno. Il gran giurì si riunirà per un anno.

Nel frattempo, DeSantis ha anche convocato un Comitato per l’integrità della salute pubblica composto da alcuni dei maggiori esperti di contromisure COVID-19, tra cui Jay Bhattacharya, M.D., Ph.D, Martin Kulldorff, Ph.D. e Tracy Beth Høeg, M.D., Ph.D..

Il comitato si riunirà a maggio per esaminare gli “eventi avversi dei vaccini a mRNA”, come riporta il New York Post, e fornirà indicazioni al Dipartimento della Salute della Florida.

Insieme a DeSantis, il chirurgo generale della Florida Joseph Ladapo, M.D., Ph.D., ha espresso le sue preoccupazioni sugli eventi avversi associati ai vaccini. Ha lanciato un allarme sanitario in Florida, avvertendo i residenti di un “sostanziale aumento” delle segnalazioni di eventi avversi.

Ha anche chiesto ai responsabili della Food and Drug Administration e dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti di indagare sui milioni di eventi avversi segnalati al VAERS.

Ha chiesto loro di “promuovere la trasparenza” rispetto all’eccesso di rischio di eventi avversi associati ai vaccini mRNA COVID-19 e di “promuovere la trasparenza” tra gli operatori sanitari “per comunicare accuratamente i rischi che questi vaccini comportano”, ha riferito The Defender.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: bigpharma, inchiesta, texas, the defender



Categoria: Generale