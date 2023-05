Il Missile di Bergoglio sulla Mediazione Vaticana fra Russia e Ucraina.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, sento già i commenti di quelli che diranno: Tosatti ce l’ha sempre con papa Bergoglio, secondo lui non ne fa mai una giusta…”. Forse avranno anche ragione. Ma se sono onesti, intellettualmente onesti, dico, dovranno ammettere che anche lui qualche colpa ce l’ha…La Segreteria di Stato da mesi cerca di trovare qualche filo di dialogo da ricucire nella crisi che strazia la Russia e l’Ucraina, si riesce faticosamente a inventare un luogo, che appare quasi naturale, in Ungheria, cioè nell’area culturale e geografica interessata, un interlocutore, e che cosa fa il papa più Narciso della Storia? Si lascia scappare, così, per caso, in una “conferenza stampa” mondiale sull’aereo che in effetti si sta cercando di trattare, ma , mi raccomando, non ditelo a nessuno, eh? Qui sotto trovate il commento di Vik van Brantegem, e quello di Matteo Matzuzi, che ringraziamo per la cortesia. Ma i gesuiti non erano famosi per la loro sottigliezza?

È vero che fra papi e Segreteria di Stato non sempre c’è quella concordanza perfetta e unisona di modi ed espressioni. Ma quando Casaroli non andò in visita da Giovanni Paolo II per diversi mesi, perché Wojtyla aveva protestato pubblicamente contro il veto sovietico a una sua visita a Vilnius, scombinandogli i sottili fili che il Segretario di Stato stava intessendo, almeno c’è da dire che il viaggio a Vilnius era già stato silurato da Mosca. Qui invece….buona lettura e condivisione.

§§§

Il Papa in aereo annuncia una missione per la pace. Risultato? Si arrabbiano tutti La missione segreta rivelata davanti a decine di giornalisti. Non proprio una genialata diplomatica Hilarion, Peskov, funzionari vicini a Zelensky: un coro di smentite irritate all’uscita di Francesco in aereo. E la mediazione di Roma si allontana. (Vik van Brantegem).

di Matteo Matzuzzi Il Foglio, 2 maggio 2023

di Matteo Matzuzzi Il Foglio, 2 maggio 2023

Agli studenti di materie diplomatiche s'insegna fin dalle prime lezioni che per far fallire una trattativa riservata il modo migliore è far sapere in giro che quella trattativa riservata esiste. Chissà dunque cosa avranno pensato in Segreteria di stato ascoltando le rivelazioni del Papa, in aereo davanti ai giornalisti, sul fatto che è in corso una "missione, ma ancora non è pubblica" di cui però non si può parlare: "Quando sarà pubblica ne parlerò". Subito, com'era immaginabile, la notizia ha fatto il giro del mondo anche se con il passare delle ore è apparso chiaro che trattasi – appunto – di "missione" e non dell'elaborazione di un articolato piano di pace che possa in qualche modo affiancarsi a quelli di Xi Jinping e Lula. Il Papa si è impegnato fin dal principio della guerra nel cercare di avvicinare le Parti, proponendo la Santa Sede come istituzione in grado di facilitare una mediazione. Ma ogni tentativo è andato a vuoto e gli incidenti non sono stati pochi, tant'è che anziché rafforzare la propria posizione del tutto super partes, Francesco è stato preso di mira sia dai russi ("il chierichetto Kirill", le frasi sulla crudeltà di ceceni e buriati che hanno fatto infuriare il Cremlino, con il ministro Lavrov che definì le parole di Bergoglio "non cristiane"), sia dagli ucraini (la Via Crucis del 2022 al Colosseo con aggrediti e aggressori messi sotto la stessa croce non è stata ancora metabolizzata. A terra, intanto, ci si affannava a smentire.

