Oliera – Olio Extravergine – a Forma di Madonna di Lourdes. Senza Parole.

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro blog ci ha segnalato quello che state per leggere. Questo è il messaggio che ci ha scritto: Premetto che sicuramente anche Lei ha visto in passato quelle bottiglie a forma della Vergine di Lourdes con il tappo azzurro che i pellegrini usano per portare l’acqua di Lourdes agli ammalati.

Anche mia nonna ne aveva una: mio nonno, ammalato grave di cancro, andò a Lourdes prima di morire e morì l’esatto giorno del compleanno di sua figlia che è anche mia madre.

Ora come potrà vedere dalle foto e leggere nel seguente articolo del 27 aprile è stata lanciata una produzione di una oliera a forma di Madonna contenente olio extra Vergine d’oliva.

Il modello di questa oliera si chiama proprio “Extra Vergine” ed è realizzata da Bitossi Home in collaborazione con Amebe:

https://www.dissapore.com/ notizie/bitossi-home-lancia- loliera-a-forma-di-madonna- per-lolio-extra-vergine/# Echobox=1682601627

Sono profondamente disgustato, desolato e irritato. Spero voglia occuparsi di questo caso subito.

Che Nostra Signora de La Salette voglia pregare per questa situazione.

***

E questo è l’articolo, il cui collegamento è poco sopra.

Guardala bene: questa è l’oliera che mancava, quella di cui non sapevi di non poterne fare a meno fino a questo momento. Non è uno scherzo e neanche una trovata pubblicitaria del prossimo Cinepanettone: trattasi di un’oliera a forma di Madonna che contiene l’olio extra Vergine d’oliva. Non è un gioco di parole: si chiama proprio così, Extra Vergine – l’oliera pop. Realizzata da Bitossi Home in collaborazione con Amebe, in realtà potreste averla già vista in giro in quanto faceva parte degli eventi FuoriSalone 2021.

In bilico fra sacro e profano, questa oliera ha la medesima forma dei contenitori di acqua santa che possiamo trovare riposti negli armadi delle nostre nonne (da qualche parte ne devo avere ancora uno). Il che mi fa venire in mente una cosa: pur essendo un’idea regalo perfetta per le vostre nonne, assicuratevi che non si confondano poi scambiando l’oliera per la bottiglia dell’acqua santa. Non garantiamo sul gusto e la salubrità di un’insalata condita con l’acqua santa.

Facezie a parte, l’oliera pop Extra Vergine nasce con l’idea di rendere omaggio alla cucina e alla cultura Mediterranea, volendo essere testimone della devozione italiana per l’arte culinaria e per l’olio extravergine d’oliva. Proprio l’olio evo, infatti, viene considerato un ingrediente sacro per l’Italia, dunque perché non contenerlo all’interno di una bottiglia fatta a forma di Vergine Maria? Sfruttando poi anche l’inevitabile gioco di parole che si crea?

Il tutto realizzando un delizioso cortocircuito che non si può neanche definire come blasfemo, visto che, nel Cristianesimo l’ulivo ha un ruolo fondamentale (vedi Pasqua e la benedizione degli ulivi, tanto che pure re Carlo si farà benedire con dell’olio estratto sul Monte degli Ulivi e consacrato a Gerusalemme).

Come dicevamo, tale oliera è nata dalla collaborazione fra Amebe e Bitossi Home. Realizzata in vetro, ovviamente è adatta sia al contatto con gli alimenti che alla lavastoviglie. Tutta trasparente, tranne il tappo azzurro (la prima versione del FuoriSalone, invece, presentava il nastro della cintura azzurro), viene venduta al modico costo di 69,50 euro a bottiglia.

Pensieri oziosi, però, ci fanno notare la bizzarra coincidenza della messa in vendita di queste bottiglie con la vicenda della Madonna di Trevignano, di cui si parla molto in questi giorni. Ovviamente non può che trattarsi di una coincidenza, viste le tempistiche assai strette e la dinamica della faccenda, però il tempismo è assai curioso.

§§§

