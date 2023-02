La Singolare Esperienza di una Messa a Saint Nicolas du Chardonnet. Porfiri.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il maestro Aurelio Porfiri, a Parigi per ragioni di studio e ricerca archivistica, ha pubblicato su Instagram questo breve commento a una visita a Saint Nicolas du Chardonnet, la chiesa in cui la Fraternità Sacerdotale San Pio X celebra da molti anni. Gli abbiamo chiesto il permesso di riprodurre qui queste osservazioni; e posso dire che collimano perfettamente con quanto osservai anni fa quando andai a messa in quella chiesa. La domanda che mi pongo è: perché la FSSPX non trova una chiesa a Roma, in cui celebrare?

§§§

Oggi sono andato alla Messa nella chiesa di san Nicolas du Chardonnet.

Premetto che è la prima volta che vado ad una Messa officiata dalla Fraternità di san Pio X.

Sono andato anche per osservare quelli che ci vengono descritti dalle voci ufficiali come passatisti e mezzi squilibrati.

Sono in effetti rimasto molto sorpreso.

La chiesa non era piena, era strapiena. Ma non sanno che siamo ormai abituati a molto spazio fra i banchi?

C’erano tanti bambini, ragazzi e ragazze tutti vestiti rispettosamente. Ma vi rendete conto? Ma dai, i giovani devono fare caciara!

Poi si inginocchiavano tutti. Ma non si fa così, almeno metà dovrebbero stare in piedi o seduti comodamente.

Poi – cosa che mi ha fatto saltare in piedi (perché la sedia per me non c’era) tutti, e dico tutti, cantavano l’ordinario in canto gregoriano, la Messa Orbis Factor. Che si sono messi in testa, come fanno a conoscere queste cose? Dovrebbe cantare solo un gruppetto, possibilmente svociato.

L’organista sapeva suonare. No, proprio non ci siamo. Io che mi aspettavo il figlio della perpetua che ancora fatica a capire che l’organo non è un pianoforte perché “sta imparando” (da vent’anni).

Poi i chierichetti ben vestiti è molto raccolti, le donne con il velo, tutti o quasi a fare la comunione.

Ma il colmo è stato alla fine, quando la stragrande maggioranza è rimasta fino che l’organo non aveva finito di suonare. Ma non vi hanno insegnato che il fugone inizia quando il prete appena dice “La Messa è fini…”?

Uscendo aspettavo di trovare medici e infermieri che si sarebbero presi cura di questo strambo gruppo.

Ho invece trovato papà che giocavano con i bambini, coppiette che conversavano amabilmente, amici che si godevano qualche risata.

In quel momento ho deciso: non ci andrò mai più!

§§§

§§§

