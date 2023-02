Lettera a Chiara Francini, dopo il Monologo di Sanremo. Tristezza Infinita.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un lettore fedele del nostro blog offre alla vostra attenzione questa sua risposta al monologo della Francini a Sanremo. A cui consigliamo la lettura di Lettera a un Bambino Mai Nato di Oriana Fallaci, con quell’incipit straordinario: «Stanotte ho saputo che c’eri: una goccia di vita scappata dal nulla. Me ne stavo con gli occhi spalancati nel buio e d’un tratto, in quel buio, s’è acceso un lampo di certezza: sì, c’eri. Esistevi. Mi si è fermato il cuore». Buona lettura e diffusione.

§§§

§§§

Sig.na Chiara Francini,

sono un contribuente Rai, padre di 7 figli che le scrive per dovere di coscienza. Io e mia moglie siamo rimasti basiti nell’ascoltare il suo monologo sanremese. Un discorso di una tristezza infinita. Lei che ci aveva allietato con sketch leggeri davvero divertenti e di grande professionalità, pochi giorni fa ci ha insultato, insultando la vita stessa e la speranza della vita nascente, in un mare di falsi luoghi comuni neanche particolarmente raffinati:

“tutti intorno a te cominciano a figliare, è una valanga”

“le donne incinta sono violente”

“un esercito di donne con i capelli corti e di maschi stempiati con la panza che spingono passeggini con dentro neonati mostruosi e pieni di amore”

Sig.na Chiara, l’unica violenza è stata la sua, quella delle sue parole. La violenza è stata quella della kermesse sanremese alla quale ha partecipato sotto lauto compenso, con i cantanti che sfasciano il palco e altri che simulano atti sessuali con colleghi e altre volgarità in prima serata di ogni sorta, a nostre spese. Sotto l’albero di natale “senza nessuna natività”, metta un presepio il prossimo natale, chissà che la sua paura venga scacciata via.

Non ci aspettiamo alcune “scuse” (e solo scuse pubbliche riparerebbero in parte quanto detto di fronte a milioni di telespettatori) perché ormai riflettere sul proprio operato, fare un esame di coscienza e ammettere di aver ferito e calunniato l’altro non è più di moda da decenni: tutti hanno ragione. Anche se, ci permetta una nota polemica: solo certe categorie hanno sempre torto. Le donne che figliano, con i mariti panzoni, schiave di questo mondo maschilista che le castra, giusto? Loro sì che sono in errore, vox populi. Per parafrasare delle sue battute, “non c’è spazio” per le nostre difficoltà, giorno e notte, per le nostre paure di fronte ad una società contro la famiglia. Non c’è spazio e per queste categorie il sipario cala.

Per par condicio la Rai promuoverà la natalità e le famiglie numerose?

Le vorremmo far notare alcune cose.

Il livello di natalità è a minimi storici in Italia e nell’Occidente, quindi, non si preoccupi, questa valanga non esiste, è ferma da decenni, anche se forse non se ne è accorta.

I livelli di fertilità sono in netto calo in moltissimi paesi.

Quei pochi panzoni che fanno ancora figli, in mezzo ad una generazione che non li sostiene in nessun modo (veda i grossi aiuti che riceviamo dallo Stato!) e li deride e se ne beffa, tra le risate del pubblico, offrono alla società una vera speranza di un futuro e non chiacchiere.

Sono i nostri figli che pagheranno la sua pensione, cara Sig.ra Francini. Noi non avremo pensione ma lei si! Sono i nostri figli che pagheranno le sue cure ospedaliere quando ne avrà bisogno (prima o poi invecchierà anche lei Sig.ra Francini, se avrà questa grazia) e pagheranno il suo ospizio, qualora non avesse nessuno in famiglia che si prenderà cura di lei quando non sarà in grado di farlo.

ra Francini, non sarà madre ma certamente è figlia. In tutta sincerità, ci chiediamo che rapporto ha avuto con sua madre e se è ancora viva, cosa pensa delle sue parole pronunciate? Se lei è oggi sugli schermi, è perché una donna ha figliato lei.

Proviamo profonda pietà per la sua tristezza, per questo “buco in mezzo agli organi vitali” che è risultato più che evidente. Forse si riferiva al basso ventre mentre parlava, ma non sa che questo buco, questa voragine è nei nostri cuori e noi l’abbiamo sperimentato, come lo si intravede in lei, nel nonsenso della nostra vita, del nostro vagare senza meta, cercando nel successo, nei soldi, nella stima degli altri, nel piacere, nell’egoismo, negli svaghi una felicità che finiva ancor prima di cominciare. Vuoti a perdere.

Nel mezzo di tanta tristezza, dove lei si trova costretta a sorridere e a far ridere il pubblico pagante, le annunciamo l’unica speranza che ci permette di gioire nella pienezza: CRISTO MORTO E RISORTO PER NOI E PER LEI.

È Lui la salvezza e la fonte della gioia più profonda. Lui è venuto a cercarci e noi ci siamo lasciati trovare e guarire. Dopo questo incontro fondante abbiamo iniziato a vivere e la vita eterna è entrate in noi, così che abbiamo potuto -molto poveramente- donarla anche in favore di chi ci disprezza, di chi ci calunnia, di chi ci deride.

Le auguriamo di lasciarsi incontrare dall’Amore vero, l’unico in grado di riempire ogni vuoto, l’unico che dalla nostra morte può trarre la vita.

Preghiamo per Lei.

PS: Per inciso, mia moglie è più bella che mai, non ha i capelli corti e io non sono affatto stempiato e panzone!

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: arancini, lettore, sanremo



Categoria: Generale