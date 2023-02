Il NYT fa Causa alla UE per gli SMS Segreti di von der Leyen a Bourla, Pfizer.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, credo sia interessante portare alla vostra attenzione questo articolo di Politico, che ringraziamo per la cortesia, nella nostra traduzione. Ricordiamo anche che il marito della signora von Der Leyen è persona collegata direttamente per i suoi affari con le più grandi industrie farmaceutiche. Buona lettura e diffusione.

§§§

Il New York Times sta portando in tribunale la Commissione europea per la mancata pubblicazione dei messaggi di testo tra il suo presidente Ursula von der Leyen e l’amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla. Il giornale si confronterà con i legali dell’UE presso la più alta corte del blocco, sostenendo che la Commissione ha l’obbligo legale di rilasciare i messaggi, che potrebbero contenere informazioni sugli accordi del blocco per l’acquisto di miliardi di euro di dosi di COVID-19.

La causa è stata presentata il 25 gennaio e pubblicata sul registro pubblico della Corte di giustizia europea lunedì, ma non sono ancora disponibili online informazioni dettagliate. Due persone che hanno familiarità con la questione hanno confermato i dettagli del caso a POLITICO.

Il New York Times ha rifiutato di commentare il caso. Una dichiarazione della testata afferma che: “Il Times presenta molte richieste di libertà di informazione e mantiene un archivio attivo”. La Commissione europea non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. L’azione legale fa seguito a un’indagine del 2022 del Mediatore europeo Emily O’Reilly, che ha individuato una cattiva amministrazione nei tentativi della Commissione di recuperare originariamente i messaggi di testo, a seguito di una richiesta di accesso pubblico da parte del giornalista di netzpolitik.org Alexander Fanta.

L’indagine del Mediatore ha rilevato che la Commissione non ha chiesto esplicitamente all’ufficio personale del Presidente di cercare i messaggi di testo.

In risposta, il Commissario per il Valore e la Trasparenza dell’UE Věra Jourová ha affermato che i messaggi di testo potrebbero essere stati cancellati, a causa della loro “natura effimera e di breve durata”.

“In precedenza, il quotidiano tedesco Bild aveva intentato una serie di cause contro la Commissione per ottenere la divulgazione di documenti relativi alle trattative per l’acquisto dei vaccini COVID-19 prodotti da Pfizer/BioNTech e AstraZeneca. Mentre molte delle sue petizioni sono state respinte dai tribunali, Bild – che come POLITICO è di proprietà dell’editore Axel Springer – ha ottenuto alcuni documenti relativi alle trattative, tra cui la corrispondenza via e-mail a partire dal giugno 2020. Tuttavia, nessuna informazione sui precedenti contatti tra la von der Leyen e l’amministratore delegato di Pfizer, Bourla, è emersa a seguito della causa intentata dalla Bild.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: new york times, politico, von der leyen



Categoria: Generale