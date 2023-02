Krajewsky, l’Elefante, gli Animalisti. Fosse Andato a Sanremo, Chissà….mons. Ics.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mons. Ics offre alla vostra attenzione questo commento sull’ultima performance dell’Elemosiniere di Sua Santità, Konrad cardinal Krajewsky…poveri noi. Buona lettura.

§§§

Mons ICS a Tosatti.

Caro Tosatti, una brevissima riflessione su come il rapporto tra Chiesa e Circo è cambiato in duemila anni. Duemila anni fa i cristiani facevano divertire il popolo mentre venivano divorati dai leoni nel circo, oggi un Cardinale cattolico (?) fa divertire gli spettatori simulando il suo grande coraggio nel metter la testa sotto la zampa di un elefante ammaestrato.

Ci vorrebbe la penna di un Rino Cammilleri per descriverlo, non quella di un povero monsignore in pensione come me.

Sto riferendomi all’ultimo show del cardinale Krajewsky, che stavolta però farà arrabbiare Bergoglio, che non tollererà mai che un suo Cardinale sia accusato di non essere “animalista” … ma il contrario.

Dopo aver riacceso la luce in un palazzo occupato abusivamente, nel 2019, spiegando che avrebbe pagato poi lui la bolletta (senza poi farlo), facendo così arrabbiare Salvini che lesse in questo atto, fatto da un Cardinale della ex santa romana chiesa, una sfida di carattere politico, il nostro cardinale polacco, Corradino Krajewsky Elemosiniere di Sua Santità.,ha fatto uno show degno del Festival di SanRemo (anzi ci siam chiesti come mai non sia andato a cantare con Amadeus, che significa AmaDio, per raccogliere elemosine poi col piattino accompagnato da Fedez e consorte, magari anche facendo qualche atto trasgressivo…).

SER il Card Konrad Krajewsky, in un Circo a Roma (Rony Circus) in uno spettacolo di beneficienza per duemila spettatori senzatetto ucraini (secondo quanto dicono i giornali), è sceso nell’arena, ma non essendoci leoni affamati, come succedeva invece nel circo romano di 2000 anni fa a discapito dei primi cristiani (quelli che venivano martirizzati per la loro fede in Cristo), bensì elefanti ben ammaestrati, ha messo la testa sotto la zampa per dimostrare il suo coraggio impavido di fronte al pericolo ….

Sperava di ricevere consensi per i suo coraggio esibito per amore per i poveri, secondo lui beneficiati da questo gesto. Invece si è preso un solenne rimprovero e protesta dagli animalisti che hanno visto nella esibizione (di se stesso e del suo narcisismo) una valorizzazione del Circo che tiene in “prigione” solo per fare spettacolo, animali che dovrebbero vivere nel loro ambiente naturale.

Dobbiamo riabilitare gli animalisti. Certo che se questi animalisti avessero fatto la stessa riflessione per il Festival di SanRemo, chissà dove avrebbero proposto di ri-mettere chi si è esibito sul palcoscenico? Mah!

§§§

