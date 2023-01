La Lotteria delle Iniezioni di Siero. Tecnologia da Fermare. Epoch Times.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Epoch Times nella nostra traduzione. Buona lettura e condivisione: i temi trattati e le risposte scientifiche presentate mi sembrano di grandissimo interesse.

§§§

Finalmente un patologo imparziale ha portato un vaccino in laboratorio per dimostrare esattamente cosa causa “il mistero dei coaguli gommosi”.

STORIA IN SINTESI

Una recente indagine di laboratorio condotta da The Highwire ha rivelato che l’unica cosa coerente dei vaccini COVID è la loro incoerenza. Non c’è alcun controllo di qualità. Alcuni appaiono chiari come la soluzione salina, mentre altri sono carichi di contaminanti.

Nell’agosto del 2021, il Giappone ha respinto 1,63 milioni di dosi di mRNA shot di Moderna a causa della contaminazione. L’anno scorso anche l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha espresso preoccupazione per le fiale che presentavano una purezza del 50%-55%.

Le fiale contengono anche quantità massicciamente incoerenti di polietilenglicole (PEG). Il PEG può causare shock anafilattico in alcune persone. Il PEG ostacola inoltre la corretta risposta immunitaria.

Se si ha la sfortuna di ricevere una fiala carica di PEG, il rischio di effetti avversi come shock anafilattico e risposta immunitaria disregolata è maggiore rispetto a una fiala con quantità inferiori.

Secondo il dottor Ryan Cole, patologo, quelli che sembrano microchip o nanotecnologie nel liquido sono in realtà cristalli di colesterolo, zucchero e sale impilati, mentre quelli che sono stati descritti come parassiti sono trikon stellati, che si trovano sul fondo delle foglie. È probabile che si tratti di un contaminante raccolto in alcuni momenti dell’indagine di laboratorio.

Il 12 dicembre 2022, The Highwire ha pubblicato1 un’affascinante e sconvolgente indagine di laboratorio sulle iniezioni di COVID. Del Bigtree inizia passando in rassegna alcuni dei presunti risultati ottenuti dalle organizzazioni che hanno esaminato le iniezioni utilizzando varie tecnologie. Per esempio, alcuni sostengono di aver trovato grafite nelle fiale, mentre altri hanno scoperto ciò che sembra nanotecnologia e parassiti.

“Alcuni di questi aspetti li abbiamo affrontati qui, altri no”, dice Bigtree. “E in genere non mi piace affrontare qualcosa di cui non conosco la provenienza delle informazioni…

Non mi fido degli esperti solo perché mi dicono che sono esperti. Voglio vedere la scienza, voglio vedere le prove, voglio vedere come si fa… Così ho contattato il dottor Ryan Cole, un patologo che mi ha dimostrato di essere impeccabile nel suo lavoro. È imparziale.

E gli ho detto: “Mi faresti un favore? Possiamo avere questi vaccini? Voglio venire in laboratorio. Voglio vederlo con i miei occhi. Possiamo portare alcune telecamere e fare una vera indagine?”.

Il mistero dei coaguli gommosi

Cole accettò e l’indagine registrata è quella che vedete nel video qui sopra. Cole inizia mostrando l’aspetto di alcuni coaguli bianchi e gommosi al microscopio e diapositive che mostrano la distribuzione della proteina spike in vari tessuti.

Diversi imbalsamatori hanno riferito di aver estratto questi oggetti filiformi ed elastici da persone decedute che hanno ricevuto il jab, e sono diversi da qualsiasi cosa abbiano mai visto prima. Cole concorda sul fatto che questi coaguli sono qualcosa di nuovo.

Cole descrive i coaguli bianchi elastici come “un materiale di tipo amiloide” indotto dalla proteina spike, che in realtà è una glicoproteina. Cita un articolo2 dell’agosto 2021 di Etheresia Pretorius e del suo team, in cui descrive il ritrovamento di “microcoaguli plasmatici circolanti persistenti e resistenti alla fibrinolisi” nei pazienti con long-COVID e in quelli che hanno ricevuto il jab COVID.

Li definisce “microcoaguli amiloidi anomali”. In sintesi, la ricercatrice ha scoperto che, anche togliendo le piastrine dal sangue, una volta aggiunte le proteine spike, le proteine continuano a legarsi tra loro, formando delle masse, e i processi che normalmente rompono un coagulo di sangue non funzionano su questi depositi simili ad amiloidi.

Iniezioni di COVID al microscopio

Cole passa quindi a esaminare le iniezioni di COVID al microscopio. La prima è quella di Janssen, che ha l’aspetto di un detrito, tra cui, potenzialmente, un frammento di vetro. Come ha osservato Cole, quando la produzione viene portata alle attuali velocità di produzione di questi scatti, non c’è alcuna garanzia di purezza.

Come si ricorderà, nell’agosto 2021 il Giappone ha rifiutato 1,63 milioni di dosi di mRNA shot di Moderna a causa di una contaminazione. L’anno scorso anche l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha espresso preoccupazione per le fiale che presentavano una purezza del 50%-55%.

Questa impurità significa anche che si potrebbe ricevere RNA frammentato, invece di RNA completo, il che può avere conseguenze impreviste, in quanto l’RNA accorciato può finire per produrre proteine incomplete. Alcune fiale di Pfizer contenevano anche particelle non identificabili, alcune delle quali erano attaccate tra loro.

Tuttavia, laddove altri vedono la nanotecnologia – oggetti quadrati che assomigliano a microchip – Cole vede il colesterolo impilato. Quindi, anche se ci sono detriti (il che è già abbastanza grave), egli non crede alle teorie secondo cui le iniezioni includono nanotecnologie.

Alcuni hanno anche scoperto quelli che sembrano parassiti ma, secondo Cole, si tratta di trikon stellati, che si trovano sul fondo delle foglie. Egli suggerisce che si tratti di un’impurità finita nel liquido o sul vetro durante il processo di indagine. Bigtree ha riassunto le loro scoperte:

“In generale, quando abbiamo esaminato tutti i diversi vaccini, una delle conclusioni a cui siamo giunti è che si tratta di un miscuglio. C’erano vaccini che sembravano non avere particelle, quasi nulla, quasi come un’iniezione salina. E poi quello [successivo] era pieno di ogni sorta di cose. Si ha la sensazione che la produzione sia totalmente e completamente incoerente”.

Cole è d’accordo:

“Sono d’accordo al 100%. Alcuni sono più concentrati, altri meno, e il punto è: dove vengono prodotti? La FDA ispeziona ogni impianto? No. Questi impianti vengono prodotti in tutto il mondo e sono stati incrementati così rapidamente. Non si tratta di un buon processo di produzione… E… si tratta di un processo unico e nuovissimo che viene utilizzato su scala di massa”.

Iniezioni COVID analizzate con la spettronomia di massa

Le iniezioni sono stati analizzate anche con la spettronomia di massa, che ha rivelato la presenza di particelle metalliche, tra cui alluminio, silicio, magnesio, cloruro di sodio, calcio, titanio e ferro. Cole cita ricerche che dimostrano che alcuni di questi metalli provengono dall’ago utilizzato per estrarre il liquido dalla fiala, quindi potrebbero o meno far parte della formula effettiva della fiala.

Hanno anche trovato quantità massicciamente incoerenti di polietilenglicole (PEG) nelle diverse fiale. Il PEG, che riveste e protegge l’mRNA, è causa di shock anafilattico in alcune persone, poiché la sensibilità e le allergie al PEG sono comuni tra la popolazione. Ma la cosa peggiore è che il PEG ostacola anche la corretta risposta immunitaria.

“Processi di produzione inadeguati e incoerenti danno luogo a contenuti molto diversi da un lotto o da una fiala all’altra”.

Se si ha la sfortuna di ricevere una fiala carica di PEG, il rischio di effetti avversi come shock anafilattico e risposta immunitaria disregolata è maggiore rispetto a chi riceve una fiala con la quantità appropriata o inferiore a quella richiesta dalla ricetta. Anche in questo caso, si tratta di un segno di processi di produzione inadeguati e incoerenti che portano a contenuti estremamente diversi da un lotto o da una fiala all’altra. In particolare, non è stato trovato grafene in nessuna delle 100 fiale analizzate. Cole spiega:

“Quei piccoli fiocchi che vedevamo, quelle linee e quelle cose fluttuanti, sono tre cose: cristalli di colesterolo – c’è un picco di colesterolo in alcuni grafici dello spettro di massa – … sale e alcuni zuccheri … Quindi, alla fine, lo spettro di massa ha mostrato che si trattava di questo.

Queste fiale hanno un contenuto di lipidi. Hanno un contenuto di polietilenglicole in rapporti variabili. Hanno sali e zuccheri. Hanno materiale genetico… e alcuni lotti avevano dei contaminanti…

C’è una nanoparticella lipidica e una sequenza genica che induce il corpo a produrre una proteina estranea. Queste due cose sono necessarie e sufficienti per causare danni. Certo, si vuole un prodotto puro, ma queste sono le due cose dannose. La nanoparticella lipidica è iper-infiammatoria e può essere tossica.

Quando è stata progettata, è stata fatta per essere somministrata una volta sola. Gli studi sulla somministrazione di due, tre, quattro volte non esistono negli esseri umani. Quindi, la tossicità cumulativa della nanoparticella stessa è preoccupante.

Ancora più preoccupante è [che] più questo gene viene introdotto nelle cellule e continua a produrre una proteina che ha innumerevoli effetti collaterali… quella proteina tossica. Questo è ciò che conta”.

Lo show-stopper

Il vero spettacolo è verso la fine, quando si preleva una goccia di sangue di Bigtree, che non è stato vaccinato, e si aggiunge una goccia del “vaccino” COVID. Il vetrino contenente solo il sangue non vaccinato appare perfettamente normale, con cellule a forma di ciambella.

I vetrini a cui è stata aggiunta una goccia di “vaccino” COVID mostrano notevoli incongruenze. Su un vetrino, nell’area toccata dal liquido, i globuli rossi sembravano evaporati. Secondo Cole, le cellule erano sostanzialmente “de-emoglobate”.

L’emoglobina era stata semplicemente cancellata. Di conseguenza, le cellule sono diventate bianche, il che fa sembrare che siano evaporate. “Questo dice solo che molte di queste fiale sono molto, molto irritanti nella loro pre-miscela… Tutto riporta alla purezza e alla consistenza della produzione”, dice Cole. Le cellule del sangue si raggruppavano anche verso l’esterno della goccia, molte si ripiegavano insieme e gli echinociti erano chiaramente visibili. Come spiega Cole:

“Il pH dell’interno è cambiato istantaneamente. Queste sono piccole macchie di proteine sulla membrana del globulo rosso, perché il globulo rosso si è involuto… Tutte queste piccole dita non sono proteine spike. Questo è un altro mito.

Ma è affascinante, perché ha cambiato istantaneamente il pH dell’interno della cellula. E ha causato una massiccia fuoriuscita di fluidi dall’interno della cellula, provocando il ripiegamento della membrana cellulare. È incredibile.

È stato quasi istantaneo, ed è ovunque. Quei globuli rossi ora non funzionano più. Non trasporteranno un briciolo di ossigeno. Ora il corpo deve decidere cosa fare e ha una reazione infiammatoria, perché ora deve inghiottirli”.

Questa tecnologia deve essere fermata

Per concludere, Cole afferma che:

“Per tornare al punto chiave – voglio spiegarlo bene – cercheranno di fare nanoparticelle lipidiche più geni dell’influenza, più geni dell’RSV per tutte le altre iniezioni che verranno. Sappiamo già che questo programma di “vaccini” è stato un fallimento. Hanno una tecnologia che è dannosa. Le cellule umane sono destinate a produrre proteine umane. Le cellule umane non sono destinate a produrre proteine tossiche estranee.

I vaccini tradizionali non lo fanno. Il corpo vuole produrre la propria proteina, non una proteina dell’influenza, non una proteina dell’RSV, non una qualsiasi altra proteina virale, non una proteina della SARS-CoV-2. La pericolosità di questa piattaforma è sufficientemente dimostrata tanto che non solo le iniezioni di COVID devono essere fermate, ma anche la piattaforma…

Vediamo già abbastanza cose che vanno male. Penso che questo sia il messaggio all’umanità, alle agenzie di regolamentazione, ai funzionari governativi che sono disposti a intervenire e a bloccare la corruzione normativa… Fermiamo questi programmi. Continuiamo a fare una scienza corretta e non affrettata.

Avete presente la citazione del Comitato europeo? ‘Stavamo lavorando alla velocità della scienza’. La buona scienza non è affrettata. E il dirigente della Pfizer che si è appena dimesso? [Ha detto: “Stavamo costruendo l’aereo mentre cercavamo di farlo volare”. Santo cielo. Ed era orgogliosa di questo. No, non è questo che si fa ai propri simili. E non è quello che facciamo in medicina e in sicurezza”.

Bigtree aggiunge:

“Abbiamo fermato questi programmi genetici più volte. Sono stati fermati perché stavano causando troppi tumori. Abbiamo seri problemi con questa tecnologia.

È stata fermata per tutti questi motivi, quindi avremmo dovuto preoccuparci molto di usarla come vaccino. Di certo non avremmo dovuto affrettarci. Invece l’abbiamo messo davanti a un gruppo di “bambini dell’asilo” che non sanno nulla di ciò che stanno guardando, e l’hanno approvato…

[C’è qualcosa che non va. E se ascoltiamo Edward Dowd, gli attuari delle assicurazioni stanno fallendo a causa dell’aumento della mortalità per tutte le cause. Tutto questo sta accadendo, e loro vogliono letteralmente accelerare un sistema che permetta loro di iniziare a sfornare questi farmaci [senza] test di sicurezza. Questo è un film. È un cartone animato. Come fanno le persone reali a comportarsi così? … Si tratta di scelte criticamente dannose”.

Cosa fare se si è stati colpiti da un jab

Se avete già ricevuto uno o più iniezioni, fermatevi subito e non prendetene altre. Questo è il passo numero 1. Se avete problemi con i sintomi post-jab, consultate il protocollo per le lesioni post-jab della Frontline COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC).

Il Consiglio Mondiale della Sanità ha identificato anche dei rimedi che possono aiutare a inibire, neutralizzare ed eliminare la proteina spike. Tra gli inibitori che impediscono alla proteina spike di legarsi alle cellule vi sono la Prunella vulgaris, il tè all’ago di pino, l’emodina, il neem, l’estratto di tarassaco e il farmaco ivermectina. Il dottor Pierre Kory, della FLCCC, ritiene che l’ivermectina possa essere l’approccio migliore per bloccare la proteina spike circolante.

I neutralizzatori della proteina spike, che impediscono alla spike di danneggiare le cellule, comprendono la N-acetilcisteina (NAC), il glutatione, il tè al finocchio, il tè all’anice stellato, il tè agli aghi di pino, l’erba di San Giovanni, il tè di comfrey e la vitamina C.

Anche l’alimentazione limitata nel tempo (TRE) può aiutare a eliminare le proteine tossiche stimolando l’autofagia, mentre la nattochinasi, una forma di soia fermentata, è utile per ridurre i coaguli di sangue. Diversi altri rimedi disintossicanti si trovano in “World Council for Health Reveals Spike Protein Detox”.

Pubblicato originariamente il 30 dicembre 2022 su Mercola.com

Riferimenti

[1] Bitchute 12 dicembre 2022

[2] Diabetologia cardiovascolare 23 agosto 2021; 20 Articolo numero 172

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: epoch times, lotti, produzione, siero, vaccini



Categoria: Generale