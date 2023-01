Gaenswein: “Traditionis Custodes rompió el corazón del Papa Benedicto”

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, un breve post para ofrecer a vuestra atención estas palabras del arzobispo Gaenswein, en una entrevista con Guido Horst, de Tagespost, sobre cómo percibió Benedicto XVI Traditionis Custodes. Disfruten la lectura.

§§§

A la pregunta de si Benedicto se había decepcionado por Traditionis Custode, Gaenswein respondió:

“Le afectó muchísimo. Creo que al papa Benedicto le rompió el corazón leer ese motu proprio.

La intención del papa Benedicto había sido ayudar a los que simplemente habían encontrado un hogar en la Misa antigua para encontrar la paz interior, para encontrar la paz litúrgica y también para alejarlos de Lefebvre.

Si se piensa en cuántos siglos la Misa antigua ha sido fuente de vida espiritual y alimento para muchos santos, es difícil imaginar que ya no tenga nada que ofrecer, y no olvidemos a todos esos jóvenes que nacieron después del Concilio Vaticano II y no saben nada de los dramas que rodearon al Concilio Vaticano II…

Quitarle este tesoro a la gente, ¿por qué? No creo que pueda decir que me siento cómodo con eso”.

Publicado originalmente en italiano el 3 de enero de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/01/03/gaenswein- traditionis-custodes-ha- spezzato-il-cuore-di-papa- benedetto/

Traducido al español por: José Arturo Quarracino

§§§

Ayuda a Stilum Curiae

IBAN: IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: bergoglio, GAENSWEIN, traditionen custodes



Categoria: Generale