Agostino Nobile. La Placenta Artificiale è Diventata Realtà?

La placenta artificiale è diventata realtà?

Negli ultimi anni l’informazione anglo-americana parla sempre più spesso delle placente artificiali, che consentono di progettare geneticamente l’embrione prima di impiantarlo in un utero artificiale.

Scientificamente si chiama ectogenesi, un termine coniato da J.B.S. Haldane nel 1924, il quale prevedeva che entro il 2074 questa tecnica rappresenterà oltre il 70% delle nascite umane. Considerando gli enormi finanziamenti di governi e privati interessati al business, e alla quantità di cliniche che vi lavorano, penso che le previsioni di Haldane siano piuttosto azzeccate.

Hanno realizzato quello che i romanzi distopici, a partire da Il mondo nuovo di Aldus Huxley, descrivono dall’inizio dello scorso secolo. Dopo che James Watson e Francis Crick nel 1953 scoprirono la struttura del Dna, la corsa alla fabbricazione dell’uomo è stata presa molto in considerazione.

Oggi, tra gli innumerevoli scienziati che si occupano delle placente artificiali c’è Hashem Al-Ghaili, comunicatore scientifico e biotecnologo di Berlino, il quale ha creato strutture che consentono alle coppie di concepire bambini e di essere veri genitori biologici. La EctoLife, fondata da Al-Ghaili, è in grado di far crescere circa 30.000 bambini all’anno grazie a un’innovativa ricerca scientifica iniziata oltre 50 anni fa. Hashem dice che la tecnologia è già disponibile, ma i vincoli etici non la rendono ancora una realtà. Però, da come stanno andando le cose, sembra che l’etica sarà presto un ricordo.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) riferisce che circa 300.000 morti sono dovute a complicazioni della gravidanza. Vorrei sapere da dove vengono questi numeri. Sono relativi agli Stati Uniti o all’intero pianeta? La cosa ricorda i “numeri” di aborti clandestini, che poi si rivelarono sproporzionati, per legalizzare l’omicidio di innocenti.

Il dottor Bernard Nathanson, uno dei principali promotori della legalizzazione dell’aborto negli USA, poi pentito, in un suo famoso articolo, afferma: «Nel 1968 dicevamo che negli Stati Uniti si praticavano un milione di aborti clandestini, quando sapevamo che queste non superavano le centomila. Ma questo numero a noi non serviva, così l’abbiamo moltiplicato per dieci per attirare l’attenzione. Inoltre ripetevamo costantemente che le morti materne causate dall’aborto clandestino si approssimava a 10.000, quando sapevamo che erano appena 200. Questa tattica dell’inganno ripetuta con insistenza alla fine venne accettata come verità. Puntammo innanzitutto alla conquista dei mezzi di comunicazione sociali e dei gruppi universitari, soprattutto delle femministe. Esse ascoltavano tutto quello che noi dicevamo, incluso le menzogne, per divulgarle attraverso i media, base della propaganda». Così fecero in Italia Marco Pannella, Emma Bonino e compagnia bella. È la stessa tecnica utilizzata col numero gonfiato di morti di Covid per spingere alla “vaccinazione” di massa.

Secondo Hashem Al-Ghaili, la sua clinica EctoLife contribuirà a ridurre la sofferenza umana e a ridurre i tagli cesarei. Offrirà soluzioni alle donne che hanno dovuto rimuovere l’utero a causa di complicazioni e aiuterebbe i Paesi che subiscono un calo demografico. Come al solito, per rendere appetibile l’innaturale, si toccano le corde del pietismo.

Tra l’altro, è possibile utilizzare il Pacchetto Elite che consente di progettare geneticamente l’embrione prima di impiantarlo in un utero artificiale. Si può scegliere l’intelligenza, l’altezza, la forza, il colore dei capelli, degli occhi, ecc. ed evitare malattie genetiche.

Hashem afferma che EctoLife è interamente alimentato da energia rinnovabile ed è il primo impianto di utero artificiale al mondo. Dunque eco-sostenibile. Chissà se fabbricheranno umani totalmente green, con un intestino che converte i loro escrementi in clorofilla. In questo caso le vivipare saranno considerate inquinanti e soggette, come minimo, a multe salatissime.

Agostino Nobile

