Gotti Tedeschi: “Forse questa è già l’epoca della sostituzione del Creatore”.

Carissimi StilumCuriali, mi sembra interessante e opportuno portare a vostra conoscenza queste considerazioni che il prof. Gotti Tedeschi ha fatto su Il Pensiero Cattolico, che ringraziamo per la cortesia, in risposta a don Alberto Strumia. Buona lettura.

Il prof. Don Alberto Strumia ci ha provocato con una riflessione magistrale nel suo articolo pubblicato su “Il Pensiero Cattolico” 𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 é 𝐥’𝐞𝐩𝐨𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐜𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐃𝐢𝐨 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 . Trovo questa riflessione molto importante e credo meriti ulteriori contributi . Don Strumia propone quattro passaggi con cui il “poveruomo “ intende peccare contro Dio Creatore. I quattro passaggi che descrive sono i seguenti . Il primo consiste nel rifiuto della esistenza di Dio . Il secondo nel voler ignorare l’esistenza di Dio. Il terzo nel mettere l’uomo al posto di Dio . Il quarto nel costruire caricature di Dio . Aggiungerei un quinto passaggio molto attuale e finale , conseguenza della filosofia transumanista , che consiste nel creare il “metaverso” per confermare che è l’uomo a fabbricare Dio . ( “non serviam” )

Questo passaggio è molto attuale , tra poco ci verrà imposto ovunque e utilizzando ogni mezzo , perché verrà proposto quale soluzione alle crisi create dall’uomo stesso. Le crisi sono infatti l’unica cosa che l’uomo sa creare quando ignora Dio e viola le leggi naturali della Creazione . Il metaverso è Internet che si “incarna” nell’uomo. Ciò sta avvenendo con una certa naturalezza dopo aver proposto il concetto filosofico biologico detto Postumanesimo che dovrebbe averci convinto che si possa trasformare in meglio la creatura umana integrando cervello e macchina , producendo un ibrido postumano (appunto). Ma il Postumanesimo ha generato il Transumanesimo , che è pensiero molto più scientifico che filosofico , con cui si vuole dimostrare che la condizione umana possa essere rivoluzionata con scienza e tecnica .Solo la scienza e non Dio migliora l’umanità ( e migliora pure il pianeta che l’uomo, cancro della natura , sta distruggendo ) .Ecco quindi la premessa per il quinto passaggio che segue e forse completa i quattro proposti da don Strumia : il concetto di Dio Creatore danneggia l’umanità, va pertanto sostituito con una nuova “RIVELAZIONE “, udite , udite : quella transumanista . Ma questa “rivelazione” , che in pratica ci racconta che Internet “ è Dio” , sta preparando una sorpresina ,” l’incarnazione di Internet “ grazie al <metaverso > che sostituirà la religione dei nostri padri . Naturalmente son necessari sacerdoti per questa nuova religione , e questi sacerdoti usciranno dai “seminari” di teologia di Silicon Valley . Questi sacerdoti annunceranno la nuova verità , liberando così l’uomo dai vincoli biologici e morali, soprattutto dal “sacro” . Quando tutti , saranno convinti che questo rappresenta la soluzione a tutti problemi dell’umanità, si scoprirà anche che la volontà e la libertà umana è stata trasformata escludendo così le scelte personali . Ma non sarà certo troppo tardi , perchè Dio Creatore non si è fatto certamente deformare da un algoritmo.

Vorrei anche proporre un secondo commento allo scritto di don Strumia e si riferisce alla sua splendida descrizione di come l’uomo modifica il suo giusto rapporto con Dio e si autocolpevolizza . Desidero proporre di considerare anche che , modificando il rapporto con Dio , l’uomo nega la Genesi Divina e la sostituisce con una genesi umana . Le tre raccomandazioni della Genesi Divina sono (recito a memoria ) : “Uomo e donna li creò…disse loro: andate e moltiplicatevi, soggiogate la terra , sottomettete ogni essere vivente …

La nuova genesi umana invece dice : “ …li lasciò scegliere il sesso ( gender) … e disse loro : -andate, .. ma siate malthusiani ( non siate conigli) ,- adorate la terra ( ambientalismo ), – considerate ogni animale simile a voi…( animalismo ) “.

