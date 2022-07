Suor Gertrude. Se Benedetto Davvero fu “Impedito”, allora il Conclave…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, suor Gertrude, quella religiosa che ogni tanto – ma l’ultima volta è accaduto molto tempo fa – ci invia qualche sua riflessione è tornata a farsi viva, con alcune considerazioni che offriamo alla vostra attenzione. Buona lettura.

§§§

La <Questione Cionci>.

Ho appena letto lo Stilum Curiae ripreso da “Memorare” sul Tempio della Religione Mondiale ex beata Caterina Emmerich. Mi permette, caro Tosatti, una considerazione sulla questione Cionci? Grazie, Suor Gertrude. (Sono appassionata degli scritti della beata Caterina Emmerich)

– Per un cattolico, ancora cattolico, sapere chi è il papa, cosa fa, cosa vuole, ecc. è un problema serio da cui non può prescindere, perché deve seguire, obbedire, conformarsi al suo Magistero, al suo insegnamento. Oppure deve entrare in uno stato di confusione pieno di scrupoli, dove intervengono fattori sconosciuti, quale il dubbio, il dubbio di fede intendo. Se il papa è papa o no, e non basta un referendum per stabilirlo, è pertanto un riconoscimento da cui non si può prescindere, così come decidere di obbedirgli in toto,o solo parzialmente, o rispettarlo ma disobbedirgli ecc.

– Riferirsi, contare, confidare sulla opinione e direttive o solo consigli del Movimento o Prelatura o Congregazione religiosa cui si appartiene, comporta un rischio, riconducibile al rischio che corre detto Movimento o Prelatura o Congregazione religiosa se si permette di dissentire dal papa. Rischia il commissariamento e ciò che questo comporta. Perciò Movimenti e Prelature e Congregazioni invitano a ed insegnano l’obbedienza (più o meno corretta da richiami alla tradizione e da giustificazioni dovute ai tempi difficili da interpretare, se no persino arrivare a dire che – ce lo meritavamo.)

Tutti normalmente concludono in modo fatalista sulla volontà di Dio e qualcuno si arrischia a dire sottovoce: “passerà …”, l’eternità non si misura in un decennio… No, ma il mio comportamento peccaminoso o no, sì.

-Veniamo alla questione Cionci, che potrebbe esser utile per fare una riflessione ancora una volta su questo tema. (Non conosco Cionci, non l’ho mai incontrato). Cionci si limita a osservare e documentare se il Pontificato di Benedetto XVI si è concluso perché influenzato, o meglio “IMPEDITO “ da qualcuno in qualche modo. Pertanto la rinuncia è, o potrebbe essere, invalida. Se fosse invalida sarebbe invalido anche il Conclave successivo che elegge Bergoglio ? (Prescindendo dalle tesi di Socci-Scola su quanto avvenuto in detto Conclave e sulla validità del voto).

Ora, le interpretazioni soggettive delle dinamiche proposte da Cionci possono esser oggetto di discussione, ma l’ “impedimento” del pontificato di Benedetto XVI, non lo è di certo. Ci sono troppe testimonianze insospettabili per non riconoscere questa spiegazione come quella più credibile ed esplicativa. Alcune le ho accertate personalmente; Benedetto era stato “isolato” già nella seconda metà del 2011.

Ciò che ha determinato la possibile “costrizione alla rinuncia” sta nella insistenza di Benedetto di voler accertare ciò che viene definito con estreme semplificazione “Vatileaks I” grazie alla costituzione della famosa Commissione Herranz – De Giorgi – Tomko. Non l’avesse mai fatto! Il rapporto si è rivelato il “Vaso di Pandora” …. con quello che è seguito.

– Ma ciò che conta poi è come si è comportato il successore di Benedetto XVI, cosa ha fatto, cosa ha insegnato, quale Magistero ha imposto ai fedeli, volenti o nolenti. Il successore non solo ha nettamente interrotto la continuità, ma ha rivoluzionato la dottrina, arrivando a rischiare di esser persino considerato scismatico, provocatore di possibili eresie (vedi i DUBIA e la Correctio Filialis). Ma inoltre il suo pontificato si fonda sulla paura del Papa. E’ ciò possibile? E’ tutto ciò ammissibile? Può un cattolico temere il Papa ? o vivere come “se il Papa non fusse”, o ancor peggio, diventare di fatto “protestante” non riconoscendo il Papa ?

Esser indifferenti e conformarsi equivale ad esser complici assumendosene le responsabilità davanti a Dio ed agli uomini. A tutti gli uomini, non solo ai cattolici, perché è in gioco anche la civiltà cristiana, o meglio, cattolica. Una gran parte del mondo laico “saggio” da qualche anno comincia ad esser preoccupata dall’insegnamento dell’attuale pontefice perché confonde bene e male, giusto e errato, buono e cattivo. Soprattutto confonde “cattolico con protestante “, per non dire che confonde cattolico con pagano …(pachamama, sinodo amazzonico)

– Tornando al tema originale, la tesi di Cionci, è la sola che spiega anche il silenzio (messaggi criptici interpretati a parte) di Benedetto XVI sullo scempio fatto della dottrina dal suo successore. Molti cattosuperbi trattano Cionci come un “parvenu” negandogli il diritto di avere una tesi (che avrebbero voluto intuire in molti) così esplicativa e razionale. Forse dovrebbero riflettere su come è stato possibile avere sul Trono di san Pietro qualcuno che sta creando danni irreparabili alla Chiesa. E ciò si sapeva prima del Conclave 2013, si sapeva già dal Conclave 2005. Il problema per sette anni è stato come riuscire a far dimettere Benedetto XVI. Cionci propone una spiegazione.

Suor Gertrude

10- luglio 2022

§§§

