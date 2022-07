Memorare. Un Quartier Generale della Religione Mondiale: E’ Ora di Svegliarsi. Sei stato Avvisato.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, credo sia interessante portare alla vostra attenzione questo articolo apparso su “Memorare”, nella traduzione di Vincenzo Fedele, che ringraziamo di cuore per il lavoro. Buona Lettura.

Un quartier generale della religione mondiale: E’ ora di svegliarsi. Sei stato avvisato.

Di J. Basil Dannebohm

Nel 2019, LifeSite News ha pubblicato un articolo d’opinione intitolato ” Il Vaticano fa un cenno alla ‘Casa famiglia abramica’ che identifica cristianesimo, ebraismo, Islam “.

A motivo della mia devozione alla Beata Anna Caterina Emmerich , ho trascorso diversi anni a leggere le sue lettere e i vari commenti che le accompagnano. Pertanto, ho trovato il pezzo di opinione pubblicato da LifeSite particolarmente intrigante.

Per me, la notizia della Casa Famiglia Abramitica ha riportato alla mente un passaggio del racconto della Beata Anna Caterina di eventi che sarebbero accaduti verso la fine dei tempi.

Mi rendo conto che quando qualcuno parla della fine dei tempi viene immediatamente liquidato come un pazzo. Anche se non posso fare a meno di pensare che Gesù sapeva che sarebbe stato così quando ci ha proposto la parabola dello sposo. Il male desidera che le nostre lampade siano vuote in modo che quando Nostro Signore verrà di nuovo, saremo colti completamente alla sprovvista.

In tutta onestà, mi rendo anche conto che ci sono stati molti “moderni profeti della fine dei tempi” i cui messaggi sono stati un’assoluta sciocchezza. Io non considero la Beata Anna Caterina Emmerich una pazza della fine dei tempi. Infatti, nella raccolta delle sue lettere, la sua visione della fine dei tempi non occupa molto spazio.

Incuriosito e preoccupato dalla notizia della Casa Famiglia Abramitica, ho inviato messaggi a diverse pubblicazioni cattoliche ed a “teologi” di rilievo, esortandoli a rivisitare i suoi scritti, soprattutto attinenti alle questioni escatologiche. Coloro che si sono almeno presi la briga di rispondermi mi hanno informato che ero pazzo a divulgare in qualsiasi modo queste notizie, soprattutto in relazione agli scritti di qualcuno, “che non è nemmeno un santo”.

Non ne sono rimasto sorpreso.

Purtroppo, le visioni della Beata Anna Caterina hanno subito un bel pestaggio da parte di vari sostenitori della Chiesa postconciliare.

Poco dopo le dimissioni di papa Benedetto XVI, la sua famosa “visione di due papi ” è riemersa, sebbene sia stata rapidamente criticata e “screditata” dai cosiddetti “esperti”, molti dei quali probabilmente non avevano mai dedicato nemmeno un’ora all’autentico studio della mistica, né alle sue opere.

All’inizio di questa settimana, è riemerso un vecchio articolo sulla Casa Famiglia Abramitica. Rapidamente allora questo è diventato un argomento caldo sui social media.

Questo mi ha sorpreso.

Voglio dire, LifeSite News ha affrontato la questione nel 2019.

Nel 2020, lo scrittore John Burger ha elogiato il progetto in un pezzo che ha scritto per Aleteia intitolato

“Complesso multireligioso da realizzare dove Papa e Imam hanno firmato un accordo”.

Poi, nel 2021, Vatican News ha pubblicato un pezzo intitolato ” La casa familiare abramitica ad Abu Dhabi aprirà nel 2022 “. L’articolo offriva dettagli sul piano, incluso il fatto che la parte “cristiana” del complesso sarebbe stata denominata “Chiesa di San Francesco”.

Più tardi, sempre nel 2021, Crisis Magazine ha pubblicato un commento scritto da William Kilpatrick intitolato ” The Abrahamic Family House: A Recipe for Diluting the Faith ” (La casa famigliare abramitica: una ricetta per diluire la fede).

LifeSite News ti ha avvertito.

Crisis Magazine ti ha avvertito.

Io ho messo in guardia i media cattolici ed i teologi.

Anche Vatican News ti ha avvertito.

Aleteia, in sostanza, lo elogiava.

Tuttavia, nessuno sembrava nemmeno lontanamente preoccupato.

Adesso siamo già ben oltre il tempo perchè i fedeli si rendano conto di essere pecore portate al macello.

Se il Sinodo sulla sinodalità non è stato un avvertimento sufficiente, forse questo riaffiorare delle notizie sulla Casa Famiglia abramitica ti aiuterà a svegliarti dal sonno.

Quindi, non ho intenzione di offrire alcun commento sul fatto che la Casa della Famiglia Abramitica dovrebbe essere motivo di preoccupazione.

No, invece, voglio condividere con voi l’annotazione del diario della Beata Anna Caterina Emmerich che mi ha destato preoccupazione quando è uscita la notizia… nel 2019… nel 2020… nel 2021… nel 2022.

Ecco la voce del diario che, mi è stato detto, era irrilevante per la situazione:

12 settembre 1820 —

Ho visto una strana chiesa costruita contro ogni regola. Nessun angelo stava supervisionando le operazioni di costruzione. In quella chiesa nulla veniva dall’alto. C’era solo divisione e caos. Probabilmente è una chiesa di creazione umana, all’ultima moda, così come la nuova Chiesa eterodossa di Roma (1), che sembra dello stesso tipo.

Non c’era niente di sacro in esso.

L’ho visto così come ho visto un movimento guidato dagli Ecclesiastici al quale hanno contribuito angeli, santi e altri cristiani. (2)

Ma lì, nella strana grande chiesa, tutto il lavoro veniva svolto meccanicamente. Tutto si faceva, secondo la ragione umana. Ho visto ogni sorta di persone, cose, dottrine e opinioni. C’era qualcosa di orgoglioso, presuntuoso e violento, e sembrava avere molto successo.

Non ho visto un solo angelo né un solo santo che aiutasse nell’opera.

Ho visto che molti degli strumenti della nuova Chiesa, come lance e dardi, erano destinati ad essere usati contro la Chiesa vivente. Ognuno ha trascinato dentro qualcosa di diverso: mazze, canne, pompe, randelli, pupazzi, specchi, trombe, soffietti, clacson – ogni genere di cose.

Nella grotta sottostante (la sacrestia) alcuni impastavano il pane, ma non ne veniva fuori nulla; non lieviterebbe.

Degli uomini con dei corti mantelli portavano la legna sui gradini del pulpito per accendere un fuoco. Soffiavano, soffiavano e lavoravano duramente, ma il fuoco non si accendeva. Tutto ciò che producevano era fumo e affumicamento. Poi hanno aperto un buco nel tetto e fatto salire un tubo, ma il fumo non si alzava e l’intero posto divenne nero e soffocante. Alcuni suonavano i corni così violentemente che le lacrime uscivano loro dagli occhi.

Tutto in questa chiesa apparteneva alla terra, ritornava alla terra.

Tutto era morto, opera dell’abilità umana, una chiesa dell’ultimo stile, una chiesa dell’invenzione dell’uomo come la nuova chiesa eterodossa di Roma.

(1) La beata Anna Caterina parla più volte della “nuova Chiesa eterodossa di Roma”. Diversi studiosi ritengono che questi riferimenti riguardino il Concilio Vaticano II che ha inaugurato un nuovo senso dell’ecumenismo.

(2) Allo stesso modo, diversi studiosi ritengono che gli scritti della Beata Anna Caterina suggerissero che una “vera Chiesa”, radicata nella tradizione cattolica di lunga data, sarebbe risorta dalle ceneri e sarebbe stata la fonte di rifugio contro quella che lei chiamava “la nuova Chiesa eterodossa di Roma .”

Forse è giunto il momento di dare alla Beata Anna Catherine Emmerich il merito che giustamente merita?

Forse sarebbe una buona idea rivisitare le sue profezie su due papi?

Forse sarebbe un’idea ragionevole assicurarsi che la lampada sia piena di olio in abbondanza?

Prendila come vuoi. Secondo me, sei stato avvisato.

Argomenti come questo non dovrebbero provocarci timori. La Madonna stessa ci ha avvertito che sarebbero accaduti eventi come questi. Ci ha anche detto che alla fine il suo Cuore Immacolato trionferà! Che sia la nostra speranza. Tuttavia, dobbiamo essere informati ed essere pronti per qualsiasi prova e tribolazione che la Chiesa e i suoi fedeli saranno costretti a sopportare. Preghiamo gli uni per gli altri.

