NOBILE. E ADESSO ABBIAMO ANCHE IL CHRIS-ISLAM…(IN NIGERIA, PER ORA).

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, troll e zanzare del web, Agostino Nobile ha scritto una breve riflessione con alcune notizie molto interessanti, e che arricchiscono il panorama della situazione mondiale delle religioni, e di quella cattolica in particolare. Buona lettura.

ChrisIslam

Il viaggio di Bergoglio ad Abu Dhabi, dove con il leader musulmano sunnita Sheikh Ahmed al-Tayeb ha firmato il Documento sulla fraternità umana per la pace mondiale, sembra avere un seguito particolarmente inquietante.

Negli Emirati Arabi Uniti costruiranno una nuova sinagoga come parte di un complesso interreligioso che ospiterà anche una moschea e una chiesa che dovrebbe essere inaugurata nel 2022. Non avendo trovato la notizia tra i siti credibili che la supportano, non so se è fondata o meno. Di certo abbiamo un video animato su youtube che confermerebbe il futuro centro Abrahamic Family House nella capita Abu Dhabi, che rappresenta i tre luoghi di culto delle religioni abramitiche. Non sappiamo se Bergoglio ne sia al corrente oppure fa il “fintotonto”.

Tra l’altro, da qualche anno in Nigeria esiste un “profeta” che ha coniugato il cristianesimo con l’islam, il ChrisIslam . Si tratta del copia e incolla del programma stabilito due secoli fa dalla massoneria, oggi molto attiva in Africa. Una volta annichilite le religioni sarà la fede laicista massoluciferina a controllare il mondo. Nonostante i fallimenti delle ideologie ateiste, i massoni sono ancora convinti – o ci provano ancora per completare la distruzione umana – che la pace nel mondo si realizzerà, non accogliendo il Cristo ma le leggi decise da improbabili saggi.

Cosa che ha fatto andare in brodo di giuggiole i bergogliani.

Recentemente ho pubblicato “Moloch – La fine dell’Europa. Viltà e menzogne” dove descrivo un possibile futuro dell’Europa. Mi sembra che di questo passo il tutto si compirà qualche decennio prima di quanto prevedo nel saggio/romanzo.

Per quest’anno accontentiamoci del Sinodo sull’Amazzonia. Dopo aver fatto scendere dalla croce il Cristo per consultarsi con stregoni, sciamani e compagnia bella, sarà la volta di Maometto.

Agostino Nobile

