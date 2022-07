BDV, Colao e l’Inghippo Prossimo Venturo: la Trappola dell’Identità Digitale. No Grazie.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, la nostra Benedetta De Vito, dal suo esilio sardo (a proposito, non dimenticate il suo libro…) segue le vicende italiche e non solo, e soprattutto ha lo sguardo fisso alle possibili future minacce alla nostra già tartassate libertà. Buona lettura.

§§§

Nell’esperienza mia, tutta tecnologica, immersa nell’”infernet” per scrivere articoli, studiare, ricercare e altre amenità annesse e connesse, ho scoperto, con sorpresa, che sono tante, tantissime le persone che tecnologicamente sono ancora, e grazie al Cielo, allo stato primitivo, che non amano i social, che se ne infischiano dei like e che Instagram neppure sanno dove sta di casa. Così tanti che mi viene da ridere agli annunci del ministro della transizione, per me, schiavologica, tale Vittorio Colao, che parla di “portafoglio digitale” e di un futuro vicino, il 2023, cioè l’anno prossimo, in cui tutti quanti avremo in un qr – l’orrida macchia nera che ci rende merce, il marchio della bestia – patente, tessera sanitaria, carta d’identità, e poi tutto quanto, pian pianino. Penso e ripenso e sono sicura, non chiedetemi però perché, che c’è sotto un inghippo.

E un inghippo grande, perché vogliono rendere anche la moneta digitale. Mmm, penso e ripenso e ci prego su e vado a dormire, come sempre faccio, con le gallinelle bianche e quando la piccola capinera, che abita nel mirto, ha smesso di svolazzare e chissà in quali profondità verdi è immersa e immersa nel sonno. La stessa capinera, piccina, tremula, indifesa che mi saluta al sorgere del sole quando il cielo, laggiù, si colora di tinte pastello e lei saltella sul colmo della palizzata mentre il gatto Tigre sbadiglia ai suoi antichi sogni.

Mi sveglio e sono sveglia con i miei animaletti selvatici e non ho più bisogno di pregarci su perché ora che il cielo è chiaro, la stella lucifero, finto sole, è tramontata ed è salito un bel medaglione d’oro dalla bianca aldia (cheè termine credo arabo prestato al sardo e vuol dire cresta di monte), che disegna una scia di fuoco sul mare ancora immobile, so che il portafoglio digitale è una grande, grandissima, anzi l’ennesima fregatura. E il motivo è semplicissimo: il “nostro” portafoglio non sarà più nelle nostre mani, ma in quelle di Colao e dei suoi che colano dall’alto le loro parole di miele per farci finire tutti nella ragnatela e in trappola. Attenzione! Mi spiego meglio. Colao e i suoi cavalieri dell’Apocalisse ci tolgono dal portafoglio di cuoio le nostre amate tesserette che ci consentono, tanto per dirne una, di guidare fino a casa di zia Concetta o di fare una puntatina in Spagna. O anche soltanto di far la visita dal dottore. Quelle tesserette diventano di vento, perdute nell’infernet, cioè digitali, e finiscono nelle grinfie di Colao e Co., che naturalmente potranno fare tutto quello che più gli piace. Per esempio, cancellarle se, per esempio, non vogliamo fare la quarta dose di un siero genico di cui si sa solo che non protegge dal contagio del coronavirus. Lo stesso vale per il denaro virtuale. Un giorno, perché magari hai detto una parola sbagliata, ti ritrovi che Colui-Colao ha spento il tuo conto. E chi si è visto si è visto e addio! Non hai più nulla: né tessere per cambiare mondo né soldi per farlo.

Nossignori, la vita virtuale, compreso il metaverso, che ci vuole relegare in casa, con rapporti solo virtuali, trasformandoci in tanti tristi Hikikomori (che sarebbero i giovani giapponesi che vivono chiusi nella loro stanza come orsi nella tana), è un inganno e una frode del demonio. Io voglio avere il mio portafoglio reale, se voglio di cuoio, oppure di stoffa o come mi pare e piace, lo desidero pieno di cartuccette che sono la sicurezza del mio esistere. Il greenpass, orrendo grim path era un qr e io, pur avendolo ottenuto per essermi ammalata e guarita, non l’ho mai usato (puah!) e ora che è scaduto neppure so dove sta nel mio cellulare. No, caro signor ministro Colao, io voglio avere la patente di plastica, ben distesa nella taschina del mio portafoglio e voglio avere la tessera sanitaria anche lei plasticata dove c’è scritto il mio nome e il mio cognome e che nessuno, se non un ladro, può portarmi via.Quanto al denaro virtuale, soldo viene da solidus, cioè qualcosa che si può e si deve toccare. Come le cose solide, appunto, e i soldati che con i soldi vengono pagati e se non li paghi ti trovi solo in battaglia davanti al nemico…

Ricordate i camionisti canadesi? Poiché contestavano le decisioni balorde del governo di Trudeau si ritrovarono con i conti correnti bloccati. E non soltanto loro, il Trudeau, che ama travestirsi da Tigro (sì, il compagnetto di Winnie the Pooh), bloccò i conti anche ai cittadini che portavano ai contestatori in tir acqua, cibo, coperte, insomma il necessario per resistere e protestare.

Siamo avvertiti! Il Signore ci ha creati liberi di scegliere. Il Signore ha creato tutto un mondo bello, pieno di colori e di profumi, tutto per noi. Un mondo grande, in cui Lui solamente scrive tutte le storie e si illudono quanti, innalzandosi in superbia, credono di poter cambiarne le regole, modellarlo a loro piacimento, render schiava l’umanità. Non ce la faranno, sono avvertiti, e anche se andranno avanti nella loro agenda non potranno mai e poi mai andare fino in fondo. E con fede, fiducia, speranza, amore aspetto il giorno in cui trionferà il Cuore Immacolato di Maria!

§§§

