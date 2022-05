Benedetta De Vito ha Scritto un Libro: “Cuore Sardo”. Da Prenotare…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, la nostra Benedetta De Vito (BDV) ha scritto un libro sulla Sardegna, terra e isola che ben giustamente ama, e adesso ci chiede di darne la notizia, perché la pubblicazione di “Cuoresardo” – così si intitola l’opera – è legata a un minimo di duecento prenotazioni. Qui sotto trovate il messaggio che BDV ci invia. Buona lettura.

***

***

La scorsa estate, in luglio, ero a Cala Girgolu, la baia sarda dove, lontana dai rigori psico-sanitari, il mio respiro si fece di nuovo onde e cielo, sotto il manto azzurro di Maria. Un privilegio, in riconoscenza! Sul computer di mio marito, libero un poco sì e un poco no, mi sono trovata, una mattina di sole, a scrivere pagine di memoria del tempo in cui le rose profumavano, i papà erano punti di riferimento per tutta la famiglia e le mamme non si occupavano soltanto di far carriera.

Scrivendo, scrivendo quelle pagine si sono fatte libro in file virtuale. Poi, tornata a Roma, l’ho messo sotto le coltri invernali, finché il primo aprile, già primavera, in scherzo quasi, ho preso il tomino (che non è formaggio) e l’ho mandato a una casa editrice giovane giovane, che si chiama Bookabook, la quale pubblica i volumi suoi (dopo una selezione qualitativa) solo se piacciono ai lettori. Una scommessa: in 100 giorni bisogna ottenere 200 prenotazioni…

Dopo quattro giorni avevo un contratto e ora, eccomi qui, chiedo a voi di aiutarmi se volete che il mio Cuoresardo si faccia libro di carta e voli per l’Italia in libertà. In ogni caso, vi mando, exprés, un cesto pieno di rose rosa che sono la mia passione.

Qui il link per prenotare il mio libro

§§§

