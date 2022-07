Agostino Nobile: Qualcuno Ha Fatto Saltare in Aria le Georgia Guidestones…

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile ci invita a riflettere su un fatto di cronaca che sembra aver avuto poca eco, e che forse è stato volutamente sottovalutato. Dell’argomento Nobile si era già occupato più di un anno fa, e trovate l’articolo a questo collegamento. Buona lettura.

Qualcuno ha fatto saltare in aria il Guidestones

All’inizio della notte di mercoledì u.s. un’esplosione ha ridotto in macerie una delle lastre del Guidestones, un monumento di granito innalzato nel 1980 nello Stato americano della Georgia. In seguito, per motivi di sicurezza, le autorità hanno pensato di demolire i resti, almeno così scrivono alcuni giornali anglosassoni. Di questo monumento che segue i programmi del Nuovo Ordine Mondiale, e di cui pochi o nessun mezzo d’informazione europeo ha parlato, ne scrissi in un articolo l’anno scorso. Possiamo definirlo tempio, poiché non pochi personaggi dello star system sono stati a pregare o a meditare sotto il Guidestones. Tra questi ricordiamo l’artista Yoko Ono vedova del Beatles John Lennon, autore di Imagine, una canzone che potremmo considerare un canto di lode alla massoneria.

Dopo la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, che ha definito l’aborto incostituzionale, il conflitto russo-ucraino provocato dai governi statunitensi/britannico nella speranza di destabilizzare la Russia, fallito grazie a Putin, l’attentato al Guidestones fa pensare ad una reazione contro il mondialismo. Il più accanito guerrafondaio, il premier britannico Boris Johnson, è già caduto in disgrazia. Il prossimo molto probabilmente sarà Joe Biden, il quale rischia l’impeachment per corruzione e per aver portato gli USA disgrazie sia economiche (mai così in crisi da oltre trent’anni) che sociali.

I pochi giornali anglosassoni che parlano dell’attentato al Guidestones cercano di ridicolizzare gli anonimi autori. Per ora sappiamo che la telecamera posta in direzione del monumento ha ripreso un’auto che si allontanava poco prima dell’esplosione: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62073675 (nel video l’auto non si vede).

Di seguito alcuni estratti dell’articolo pubblicato il 3 Giugno 2021 su Stilum Curiae.

GUIDESTONES, LA RELIGIONE DELLA RAGIONE

Forse per scimmiottare i Dieci comandamenti qualcuno ha pensato di piantare le tavole della Ragione in America.

Il 22 marzo 1980 furono erette le Guidestones (Pietre guida) considerate, soprattutto dai cristiani, i dieci Comandamenti Luciferiani. Si tratta di un monumento in granitico situato nella contea di Elbert, nello stato della Georgia. Per creare un alone di mistero è stata diffusa una storia, se pur infantile, abbastanza intrigante. Sembra che nel 1979 un tipo sotto lo pseudonimo R. C. Christian abbia commissionato la struttura che, senza alcun dubbio, ricalca la religione massonica.

Il Guidestones è costituito da quattro lastre verticali, disposte a forma di ruota a pale intorno a un pilastro centrale di granito. Le lastre verticali sono sormontate da una lastra di copertura. Le quattro lastre verticali hanno le seguenti dieci linee guida o principi in otto lingue diverse (inglese, spagnolo, arabo, russo, swahili, hindi, ebraico e cinese), che rappresenterebbero la Nuova Era della Ragione:

1. Mantenere l’umanità sotto i 500.000.000 in perpetuo equilibrio con la natura.

2. Guidare la riproduzione saggiamente – migliorando la forma fisica e la diversità.

3. Unire l’umanità con un nuovo linguaggio vivente.

4. Governare la passione – la fede – la tradizione – e tutte le cose con la ragione temperata.

5. Proteggere le persone e le nazioni con leggi eque e tribunali giusti.

6. Lasciare che tutte le nazioni governino internamente risolvendo le controversie esterne in un tribunale mondiale.

7. Evitare leggi meschine e funzionari inutili.

8. Bilanciare i diritti personali con i doveri sociali.

9. Premiare la verità – la bellezza – l’amore – cercare l’armonia con l’infinito.

10. Non essere un cancro sulla terra – Lasciare spazio alla natura.

Sui quattro bordi delle lastre è inciso un ulteriore breve messaggio in quattro lingue antiche: Babilonese, Greco, Sanscrito e Geroglifici egiziani. Guarda caso queste quattro lingue sono di grande importanza negli insegnamenti delle scuole esoteriche, come i massoni e i rosacroce. L’assenza del Latino, utilizzato per secoli in occidente, fa pensare, anzi, dà la certezza che si vuole cancellare il cristianesimo. Per i massoni la lingua che ha prodotto il più grande pensiero della storia, dalla filosofia al misticismo, dalla letteratura alle arti e alla musica, è da oscurare.

Lo scrittore e fumettista americano Brad Meltzer, venendo in soccorso agli autori del decalogo della ragione ha spiegato che il primo “comandamento” o consiglio, probabilmente è destinato a eventuali sopravvissuti di una possibile Terza guerra mondiale. Ma, direbbe un napoletano, ccà nisciun è fess.

Che il decalogo sia la negazione di Dio e la promozione del paganesimo e delle varie filosofie gnostiche nate nei secoli non lascia dubbi. Infatti, scrive Wikipedia: “Le quattro pietre maggiori sono orientate in base alla migrazione annuale del Sole. Nel pilastro centrale e ad altezza d’uomo c’è un foro che ha un percorso obliquo verso l’alto, che punta alla Stella Polare. Più in basso c’è una fessura che è allineata coi solstizi e gli equinozi solari. Uno spiraglio di 22 millimetri aperto nella pietra sommitale permette il passaggio, durante tutto l’anno, all’arrivo del mezzogiorno, di un raggio di luce che si proietta su un lato del pilastro centrale, in modo da indicare il giorno dell’anno”.

[…] Il prossimo Nuovo Ordine Mondiale, se non sarà fermato, cercherà di ridurre drammaticamente la popolazione umana del 90% – almeno 4 -5 miliardi. Continueranno a promuovere l’ambientalismo grazie anche al sostegno degli uomini del Vaticano. Stabiliranno un governo mondiale con una nuova spiritualità e moralità priva di libero arbitrio e dunque di dignità.

L’originale nel sito SC: https://www.marcotosatti.com/2021/06/03/nobile-guidestones-i-nuovi-dieci-comandamenti-dei-padroni-del-mondo/

Agostino Nobile

