Nobile: Guidestones, i Nuovi Dieci Comandamenti dei Padroni del Mondo.

GUIDESTONES, LA RELIGIONE DELLA RAGIONE

Forse per scimmiottare i Dieci comandamenti qualcuno ha pensato di piantare le tavole della Ragione in America.

Il 22 marzo 1980 furono erette le Guidestones (Pietre guida) considerate, soprattutto dai cristiani, i dieci Comandamenti Luciferiani. Si tratta di un monumento in granitico situato nella contea di Elbert, nello stato della Georgia. Per creare un alone di mistero è stata diffusa una storia, se pur infantile, abbastanza intrigante. Sembra che nel 1979 un tipo sotto lo pseudonimo R. C. Christian abbia commissionato la struttura che, senza alcun dubbio, ricalca la religione massonica.

Dato che il mistero e la confusione sono i principali propulsori di cospirazioni e controcospirazioni, si è creato, un po’ come la pseudo pandemia Covid19, un teatro dell’assurdo. Uno dice la verità e i burattinai diffondono bufale per avvelenare la verità scientifica. In questo caso di scientifico non c’è nulla, ma le prove che smentiscono il buonismo del decalogo, come vedremo, sono schiaccianti.

Il Guidestones è costituito da quattro lastre verticali, disposte a forma di ruota a pale intorno a un pilastro centrale di granito. Le lastre verticali sono sormontate da una lastra di copertura. Le quattro lastre verticali hanno le seguenti dieci linee guida o principi in otto lingue diverse (inglese, spagnolo, arabo, russo, swahili, hindi, ebraico e cinese), che rappresenterebbero la Nuova Era della Ragione:

1. Mantenere l’umanità sotto i 500.000.000 in perpetuo equilibrio con la natura.

2. Guidare la riproduzione saggiamente – migliorando la forma fisica e la diversità.

3. Unire l’umanità con un nuovo linguaggio vivente.

4. Governare la passione – la fede – la tradizione – e tutte le cose con la ragione temperata.

5. Proteggere le persone e le nazioni con leggi eque e tribunali giusti.

6. Lasciare che tutte le nazioni governino internamente risolvendo le controversie esterne in un tribunale mondiale.

7. Evitare leggi meschine e funzionari inutili.

8. Bilanciare i diritti personali con i doveri sociali.

9. Premiare la verità – la bellezza – l’amore – cercare l’armonia con l’infinito.

10. Non essere un cancro sulla terra – Lasciare spazio alla natura.

Sui quattro bordi delle lastre è inciso un ulteriore breve messaggio in quattro lingue antiche: Babilonese, Greco antico, Sanscrito e Geroglifici egiziani. Guarda caso queste quattro lingue sono di grande importanza negli insegnamenti delle scuole misteriche occulte, come i massoni e i rosacroce. L’assenza del Latino, utilizzato per secoli in occidente, fa pensare, anzi, dà la certezza che si vuole cancellare il cristianesimo. Per i massoni la lingua che ha prodotto il più grande pensiero della storia, dalla filosofia al misticismo, dalla letteratura alle arti e alla musica, è da oscurare.

Come vediamo il decalogo potrebbe far parte del Laudato si’ del nostro Bergoglio. Ma a ben vedere è il vescovo di Roma che ha imitato i padri massoni, i quali qualche secolo fa hanno stabilito esattamente quanto scritto sul Guidestones. Uno potrebbe obiettare che Bergoglio non ha mai detto di ridurre la popolazione a 500milioni. Infatti, non lo ha mai detto. Ma la colonna dell’ideologia ecologista da lui sposata si poggia sulla diminuizione della popolazione mondiale. Tutto ciò che tratta l’ecologismo è imperniato sulla eliminazione di miliardi di esseri umani. Secondo gli ecologisti è l’uomo il principale avvelenatore della biosfera. Senza questa prerogativa l’ecologismo non ha motivo di esistere. L’unico loro scopo è l’eliminazione di massa di esseri umani. E se Bergoglio non lo ha capito significa che la Chiesa è in mano a irresponsabili, in mano a gente senza scrupoli. Non dimentichiamo il suo commento rilasciato nel gennaio 2015: “Non fate i figli come conigli per essere buoni cattolici”.

Torniamo al Guidestones.

Lo scrittore e fumettista americano Brad Meltzer, venendo in soccorso agli autori del decalogo della ragione ha spiegato che il primo “comandamento” o consiglio, probabilmente è destinato a eventuali sopravvissuti di una possibile Terza guerra mondiale. Ma, direbbe un napoletano, ccà nisciun è fess.

Che il decalogo sia la negazione di Dio e la promozione del paganesimo e delle varie filosofie gnostiche nate nei secoli non lascia dubbi. Infatti, scrive Wikipedia: “Le quattro pietre maggiori sono orientate in base alla migrazione annuale del Sole. Nel pilastro centrale e ad altezza d’uomo c’è un foro che ha un percorso obliquo verso l’alto, che punta alla Stella Polare. Più in basso c’è una fessura che è allineata coi solstizi e gli equinozi solari. Uno spiraglio di 22 millimetri aperto nella pietra sommitale permette il passaggio, durante tutto l’anno, all’arrivo del mezzogiorno, di un raggio di luce che si proietta su un lato del pilastro centrale, in modo da indicare il giorno dell’anno”.

Questa nuova moralità è progettata per controllare tutta la popolazione umana e per de-popolarla. Il piano End-Game (fine della partita, o del gioco) sarà il controllo totale e la decimazione dell’Umanità. Il prossimo Nuovo Ordine Mondiale, se non sarà fermato, cercherà dunque di ridurre drammaticamente la popolazione umana del 90% – almeno 4-5 miliardi. Continueranno a promuovere l’ambientalismo grazie anche al sostegno degli uomini del Vaticano. Stabiliranno un governo mondiale con una nuova spiritualità e moralità, priva di libero arbitrio e dunque di dignità. Più o meno galline da cortile.

I rivoluzionari francesi, come i bolscevichi, con le buone parole hanno creato le più devastanti carneficine. Se il nazismo, proprio perché apertamente malefico, è crollato in pochi anni, l’inganno dei cosiddetti rivoluzionari di matrice massonica sopravvive; o meglio essi si sono alleati, e continuano a soggiogare milioni di sprovveduti con l’deologia buonista.

Perché così tanti umani servono e sostengono questo progetto che possiamo definire demoniaco?

Siamo convinti che molti di loro siano sprovveduti inconsapevoli. Ma i capi delle Forze dell’ordine e delle Forze armate non possono permettersi questo tipo di ignoranza, altrimenti cambino mestiere. Fino ad oggi solo in Francia e negli Stati Uniti decine di generali che hanno mangiato la foglia hanno intimato ai governi di non cedere alle forze mondialiste. In Italia i difensori della patria e dei diritti umani, al contrario, si sono accodati al decalogo anti-umano che trascina giorno dopo giorno nell’orrore i propri figli.

Agostino Nobile

