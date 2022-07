Americo Mascarucci. Il Don Farinella Furioso “Messo in Tasca” da Bergoglio.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Americo Mascarucci offre alla vostra attenzione questo commento alle recenti vicende legate a don Farinella, di cui SC ha scritto ieri. Buona lettura…

§§§

Il don Farinella furioso messo in “tasca” da Bergoglio

E così abbiamo scoperto che l’arcidiocesi di Genova è guidata da una sorta di “associazione a delinquere” al vertice della quale c’è un vescovo francescano, Marco Tasca.

Chi lo dice? Ma naturalmente lui, l’indomito don Paolo Farinella, il sacerdote senza macchia e senza peccato, l’eterno censore della Chiesa, quello che vede il marcio ovunque, quello che guai a chi tocca il Concilio Vaticano II, quello che ha fatto parlare le madonne contro Berlusconi e a favore del “buon cattolico” Veltroni. Eh sì, è proprio lui oggi a guidare la protesta contro l’arcivescovo di Genova e i suoi collaboratori di Curia, accusati niente meno che di ipotetici reati penali e danni civili, come il don ha esplicitamente scritto in uno dei suoi interventi che sanno di chiamata alle armi. Farinella invita i confratelli sacerdoti a ribellarsi al vescovo, esalta la disobbedienza come virtù, elevandosi a novello don Milani che scuote le coscienze e con la durezza del linguaggio scandalizza l’opinione pubblica, denunciando quelle che ritiene essere le malefatte all’ombra del Vangelo.

Ora non ci interessa qui difendere l’arcivescovo di Genova, o assolverlo da eventuali responsabilità, e può darsi pure che don Farinella abbia ragione nel denunciare certe cose. Non ci interessa entrare nel merito di questioni che non conosciamo, e che se davvero dovessero rasentare rilievi penali o danni erariali sarà compito degli organi competenti perseguire.

Quello che ci colpisce è l’accanimento del parroco di San Torpete nei confronti dell’arcivescovo, che ci ricorda tanto l’accanimento che mostrò nei confronti di Benedetto XVI, a suo tempo accusato di essere il responsabile di tutti i mali della Chiesa. Sono infatti almeno venti anni, o forse anche di più, che don Farinella urla contro la Chiesa corrotta, sporca, affarista, collusa con il potere, la Chiesa di Giovanni Paolo II e del cardinal Ruini prima e di Benedetto XVI poi, descritte come il simbolo della restaurazione pre- conciliare (ricordate le crociate del don contro la beatificazione di Pio IX) , dell’assolutismo clericale, delle trame oscure, dello Ior, degli scandali sessuali e via dicendo.

E quando l’arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco è stato sostituito dal Tasca, il nostro don Farinella ha scritto un articolo spumeggiante di felicità “perché” – parole sue – era finita finalmente l’era di Siri, e Bagnasco era troppo legato a Benedetto XVI e poco a Bergoglio”. Per don Farinella essere stati allievi di Giuseppe Siri, come lo fu Bagnasco, è un marchio di infamia, perché Siri fu uno dei più strenui oppositori delle riforme conciliari e formatore di generazioni di preti tradizionalisti. Tutti gli arcivescovi di Genova che sono seguiti al porporato, più volte candidato al soglio di Pietro e una volta si disse pure eletto ma obbligato a non accettare per evitare uno scisma nella Chiesa da parte dei modernisti, sono stati bocciati dal Farinella perché ritenuti incapaci di liberare la Curia dalle incrostazioni sirine.

Per non parlare dell’esultanza con cui salutò le dimissioni di Benedetto e l’elezione di Bergoglio, il papa che come da lui stesso auspicato in un libro, aveva scelto di chiamarsi Francesco. E che ti combina oggi il papa tanto amato? Nomina successore di Bagnasco un frate francescano, uno dei tanti che in questi nove anni sono passati dalla custodia dei conventi alla guida di prestigiose arcidiocesi, il quale non soltanto non si mostrerebbe dotato di autentico spirito francescano, ma per certi versi apparirebbe anche peggiore dei predecessori. E fa ridere che nel tuonare contro il proprio arcivescovo, don Farinella citi papa Francesco al fine di dimostrare come il Tasca (il riferimento al personaggio del film Don Camillo e l’onorevole Peppone è puramente casuale) starebbe disattendendo ciò che il pontefice vorrebbe.

Povero don Farinella, anche lui è nella schiera dei grandi illusi, dei “sedotti e bidonati” quelli che pensavano di vedere la Chiesa “rovesciata come un calzino” o “aperta come una scatoletta di tonno” per usare un linguaggio tipicamente grillino visto che Beppe Grillo è genovese.

Niente di tutto questo. E il bergogliano Tasca, scelto personalmente dal primo papa gesuita che ha scelto di chiamarsi Francesco, non soltanto non si comporterebbe da autentico francescano ma a detta del Farinella starebbe addirittura affossando la sinodalità tanto cara al pontefice.

E dopo che i vari Tettamanzi, Bertone, Bagnasco hanno tollerato questo prete, le sue invettive, i suoi attacchi furiosi conditi spesso da insulti e offese nei confronti di politici ed esponenti delle gerarchie vaticane, chissà se adesso il Tasca sarà altrettanto paziente e misericordioso? Se insomma farà finta di passare sopra agli attacchi del parroco di San Torpete o invece userà il pugno duro e la sua autorità per ridurlo al silenzio? Fossi nel Farinella mi preoccuperei non poco visto il declino toccato a certi euforici bergogliani della prima ora come lui, modello Enzo Bianchi e Julian Carron. Non è che gli toccherà di rimpiangere pure Siri?

Americo Mascarucci

§§§

