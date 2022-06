Stilum Curiae a Trenta Milioni. Contro Venti, Maree e il Boicottaggio di Google.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un breve post per informarvi dello stato dell’arte del nostro Sito. Nei giorni scorsi – circa una settimana fa – Stilum Curiae ha toccato i trenta milioni di visualizzazioni dal giorno della sua nascita, nell’ottobre del 2016, quando, a seguito della chiusura da parte de La Stampa di San Pietro e Dintorni, che dava qualche mal di pancia ai gestori iper-politically correct sinistrorso del quotidiano mi chiesi se avrei dovuto pensare finalmente a divertirmi oppure…Ed è stato oppure.

Ai trenta milioni si accompagnano oltre 161mila commenti approvati; e in effetti la moderazione è una delle parti più gravose del lavoro. Ma sin dall’inizio ho deciso che volevo permettere scambi di opinioni e discussione, e a dispetto della fatica e della necessità di temperare toni e presenze non voglio rinunciare a questa opportunità

Gli ultimi due anni, come ben sapete, sono stati di battaglia. Contro un’informazione mainstream che dovrebbe essere motivo di vergogna per la grandissima maggioranza dei colleghi; e contro forme di censura sui social, che costituiscono certamente un veicolo prezioso – in particolare in tempi di informazione unica, un’immonda poltiglia – per far filtrare notizie e opinioni discordanti.

Se Facebook ci ha bloccati poche volte – grazie anche ad una certa accortezza nella formulazione dei titoli, LinkedIn invece ci ha chiuso le porte, e sospettiamo che Twitter e lo stesso Facebook – ora Meta – abbia in più di un’occasione attivato lo shadowbanning.

Ma l’attacco più grave viene da Google, che oramai da un paio di mesi ci impedisce di usare Google Adsense, cioè di caricare annunci pubblicitari. Non si trattava di grandi introiti – tutto in Stilum Curiae è a misura ridotta – ma erano d’aiuto a coprire le spese di gestione. Le ragioni sono, come sempre quando si ha a che fare con questa gente, pretestuose e inappellabili allo stesso tempo: violazione delle norme della community. Mi ricordo che per esempio un articolo – che riportava dichiarazioni di mons. Schneider – avrebbe, secondo Google, avuto “contenuti dispregiativi”. Per il diavolo forse, che giustamente si è adontato…D’altro canto è evidente che Stilum Curiae ha dato, dà e darà fastidio a qualcuno; e quindi consideriamo questa privazione come una medaglia. La nostra – mia e vostra – navicella continua a navigare, con il pennone di San Michele Arcangelo ben alto sull’albero…Grazie infinite a tutti.

