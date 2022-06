Come Fuori, Così Dentro. Salute all’Ultimo Sangue. Convegno a La Spezia.

Settanta per cento di acqua, circa; il resto: idrogeno, ossigeno, carbonato di azoto, calcio, fosforo. Tradotto: ossa, muscoli e ciccia.

Ivi compreso quel fluido ematico che organizza gli spostamenti vitali all’ interno del nostro organismo, quelli sui cui vagoni si lasciano allegramente condurre globuli bianchi e rossi, piastrine, ossigeno, tanto ossigeno, ossigeno a volontà; irrorato, soprattutto, sui due organi maggiormente assetati di sangue: cuore e cervello.

I quali, ahiloro, soprattutto nell’ultimo anno e mezzo, non sembrano affatto godere di quel che si dice ottima salute.

Il perché? Materia oscura da trattare, a oggi.

Cosa stia accadendo, infatti, per le vie di quell’universo color carminio, pare venire inghiottito in un buco nero di paura, indifferenza, superficialità, trasformate in antimateria del pensiero. Insomma: rifiuto.

Ed è proprio quell’ arcano a essere sondato, lunedì prossimo, grazie agli autori di una scrupolosa ricerca che esporranno studi certosini all’interno di quel fluido labirinto, nostro vitale carburante. Con uno sguardo approfondito al dentro di noi, un dentro sovente specchio del fuori, e viceversa; richiamato dall’eco di eventi esterni, organici, inspiegabilmente avversi, scrutati attraverso il microscopico spazio di un vetrino su cui l’occhio si muove a bracciate. Goccia a goccia.

Medici relatori: Franco Giovannini, Riccardo Benzi, Gianpaolo Pisano.

Interverranno, fra gli altri, Sandro Sanvenero, Barbara Balanzoni, Fabio La Falce, Paolo Sceusa, Nino Moriggia, Maurizio Martucci, Amico Colaianni.

Appuntamento lunedì 6 giugno ore 16 – Sala Leonardo-Santa Caterina Park Hotel-SARZANA(SP) Organizzazione Elisa Tognocchi-Uff.st.Anita Madaluni (info 388 3654884 – 338 9513358)