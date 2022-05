Studio Italiano su 200 Casi Dimostra la Presenza di Grafene (Tossico) nel Siero.

(Fig. 17a e 17b) Immagine esemplificatrice della organizzazione cristallino/lamellare. Le forze ag- greganti sono guidate dal contesto entropico (2).

(Fig. 18a e 18b) Immagini di aggregazione cristallina estremamente regolare e modulare nella loro strutturazione.

Caso N° 4

Maschio di 64 anni, in salute potendo praticare un arte marziale (Ars dynamica CM) che implica tra l’altro apnea profonda. Professione medico, epatite A all’età di 10 aa, un semiblocco di branca dx documentato al richiamo per la leva militare , un episodio di cupololitiasi all’età di 30 anni con reci- diva a 54 e 60 ani. Per ragioni di pura coercizione, essendo vigente una legge di obbligo di inocula- zione ai medici, si sottopone il giorno venerdì 17 del mese di dicembre 2021 a siero anti Covid-19 Moderna. Nel periodo successivo episodi significativi di tachiaritmia con cardiopalmo, recidiva di vertigine parossistica posizionale (trattate la prima con 3 sedute di campo elettrico pulsato Marc One, la seconda con campo magnetico pulsato One Joule) si sottopone ad esame del sangue perife- rico in campo oscuro, che individua presenza di strutture riferibili ad ossido di grafene (Fig. 18 e 19). ll giorno 30 gennaio, il paziente si sottopone nuovamente a valutazione del sangue periferico campo oscuro, dopo aver effettuato il 28 gennaio la seconda dose di moderna.

Già evidenti le configurazioni riferibili ad ossido di grafene (foto allegate). Dal punto di vista clinico si registra iper-coagulabilità ematica alla prova del sanguinamento; proprio in un paziente che era stato scartato da un trial su ticlopidina in quanto affetto da un disturbo di aggregazione piastrina (Un. Pavia 1983), con il consiglio di usare con cautela gli antiaggreganti piastrinici.

Nonostante il paziente avesse assunto da una settimana 500 mg di aspirina al di, con l’intento di salassarsi nel punto dell’inoculo, come peraltro dimostrabile da un filmato contestualmente ese- guito, non è stato possibile ricavarne un sanguinamento. Le stesse problematiche sono emerse du- rante il prelievo a pungidito, per il secondo esame sul sangue a fresco, quando in precedenza una banale lesione da sbarbamento sanguinava per ore. Attualmente il paziente presenta cefalea gra- vativa, acufeni bilaterali, fugaci crisi aritmiche e tachicardiche. Assume Prisma 50mg 1 cpr al dì, car- dioaspirina, Vitamina D3 4.000 U.I. al dì.

(Fig.19) Immagine dello striscio del paziente prima del primo inoculo con Moderna