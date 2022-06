Arrendersi All’Evidenza. Eventi Avversi e Risarcimenti. Il tempo Dà i Numeri…

Cari amici nemici di Stilum Curiae, nei giorni scorsi mi ero messo da parte un paio di commenti del nostro Arrendersi All’Evidenza legati ovviamente alla pandemia e al siero genico e a tutti i problemi connessi. Avrei voluto pubblicarli prima, ma come sempre…che ve lo dico a fare? Buona lettura.

Mala tempora currunt anche per come il tempo concorre a dare i numeri.

Con il concorso di certi scienziati (o aruspici?), i legislatori hanno stabilito che la correlazione (e la richiesta di risarcimento per danni post vaccinazione) può essere imputabile se l’evento avverso c’è entro 14 giorni dall’inoculo. Quattordici giorni dalla vaccinazione è il termine entro il quale l’Aifa prende in considerazione una sospetta morte da vaccino.

Invece per attribuire un decesso a Covid (qualsiasi sia la causa) è sufficiente che vi sia stato un tampone positivo nei 28 giorni precedenti la morte.

Considerando che in Italia ogni giorno in media muoiono circa 1900-2000 persone e che attualmente i positivi degli ultimi 28 giorni sono circa 600000, statisticamente circa 20 morti con-Covid sono “inevitabili”, cioè determinati dalla matematica (600mila/60milionix2000).

Per valutare l’efficacia del vaccino non contano i contagi nei primi 14 giorni dalla somministrazione, durante i quali il vaccinato è tecnicamente ancora un “non vaccinato” (e poi ci sono quelli che non fanno il booster e decadono dallo status di vaccinati anche avendone fatte due dosi).

Quindi se si muore positivi dopo vaccinazione, ma entro 14 giorni, si muore con Covid da non vaccinati.

Se si muore positivi dopo 14 giorni, si è morti di Covid da vaccinati, ma il vaccino non è concausa del decesso.

In Italia disporre di dati leggibili non è facile.

In Inghilterra lo è di più e allora leggiamo questi dell’Office for National Statistics (ONS):

Dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022 il sistema sanitario inglese ha rilevato -tra chi aveva ricevuto una dose di vaccino per il Covid negli ultimi 28 giorni- 7953 morti con Covid e 61513 non Covid, per un totale di 69466 (ribadiamolo: sono tutti vaccinati negli ultimi 28 giorni e si guarda alla mortalità generale).

Sempre dal 1 gennaio al 31 marzo, ma considerando chi ha ricevuto una dose negli ultimi 60 giorni, i numeri sono i seguenti: 14049 morti con Covid, 164825 senza Covid e 178874 decessi totali. La mortalità totale è più alta rispetto al semplice fattore dato da 60/28 giorni.

Estendendo il lasso di tempo dalla somministrazione della dose, la percentuale di deceduti con Covid scende dal 11,4% al 7,9%, ma il numero totale di decessi in questa fascia di popolazione sale da 2481 a 2981 al giorno (+20%)!

Il dato è abbastanza preoccupante, perchè mostra come il tempo in cui la dose può comportare disturbi gravissimi non è limitabile all’effetto immediato (un’allergia o un evento innescato rapidamente, probabilmente perchè c’erano già delle condizioni compromesse e sottovalutate), bensì ad una progressione spiegabile con i ben noti fenomeni infiammatori uniti all’indebolimento del sistema immunitario.

Coloro che sostengono che il vaccino abbia salvato centinaia di migliaia di vite dovrebbero iniziare a contare meglio il numero di quelli che sono morti e stanno decedendo grazie a questa politica sanitaria: morti di tachipirina e vigile attesa (moltissimi), di autopsie negate, di cure domiciliari impedite, di cure sbagliate (i ventilatori e il propofol), di interventi ed esami ritardati etc. ed ora degli effetti nefasti dell’esperimento imposto tramite consenso informato.

E questo è il commento legato alla pubblicazione di questo studio tedesco su Stilum Curiae.

Un esempio concreto è il fattore V di Leiden: una caratteristica genica che favorisce la tendenza del sangue a coagulare.

Averlo è un fattore predisponente la trombofilia.

Nel mondo circa il 3,5% della popolazione lo ha (in Italia un po’ meno, attorno al 2,5-3%). Niente di tragico: va tenuto sotto controllo come tante altre cose.

Nel novero di chi ha il fattore V di Leiden ci sono due sottogruppi: uno raro, omozigote, per il quale il rischio di trombosi è decisamente più alto (anche 100 volte più di chi non ha il fattore V); l’altro più comune, eterozigote, in cui il rischio rispetto a chi non ha il fattore V è “solo” 10 volte maggiore.

Sarebbe un fattore da considerare (es. in gravidanza).

Anche il vaccino m-RNA espone a rischio tromboembolico, ma l’ideologia vaccinale ha eluso ogni cautela.

Gli italiani vaccinati sono circa 50 milioni.

I portatori del V Leiden vaccinati sono stimabili in 1250000.

Quelli omozigoti diverse decine di migliaia.

Ed è solo un esempio.

Lo studio tedesco fotografa effetti collaterali gravi (sottolineo gravi) nello 0,8 per mille dei vaccinati. Quindi abbiamo messo nei guai, in Italia, circa 400 mila persone in tutte le fasce di età.

Il Covid-19 non ha ucciso tutti quei morti che gli sono stati attribuiti. E di quelli che ha contribuito a far morire in gran parte sarebbe da discutere l’approccio medico e terapeutico che ha portato al decesso.

Sistemate le varie conte senza pregiudizi ideologici, non sarebbe sorprendente il poter temere tanti morti da vaccino quanti ne ha provocati la pandemia.

Inoltre è passato solo un anno dall’innesco di processi che, nel corpo di chi è vaccinato, persino i produttori non sono in grado di prevedere (salvo ulteriori sorprese dalla pubblicazione dei documenti sin qui secretati e confidenziali).

Il Covid-19 varianti comprese è curabilissimo con molti farmaci noti da tempo.

C’è chi sta gufando di varianti letali prossime venture: il soggetto è sospetto, avendo le impronte anche sul coronavirus del 2019 (che naturale non fu), ma anche se l’innesco partorisse varianti pericolose, di certo non sarebbero frenate dalle scorte di magazzino dei vaccini si qui somministrati.

Questi, che fanno pure male come ormai è noto, sono proprio disallineati ai virus circolanti e al massimo contribuiranno a ridurre le difese immunitarie del siringato o a metterlo a repentaglio dell’ADE.

-pericolosi

-usati senza le dovute cautele

-pure inutili (specie per i bambini e gli ado lescenti)

https://doctors4covidethics.org/on-the-use-of-the-pfizer-and-the-moderna-covid-19-mrna-vaccines-in-children-and-ad olescents/

Guardate questo collegamento.

Non sono un no-vax.

Sono contro i vax-guf, i vax-shame, i vax-blind e i vax-must.

