Benedetta De Vito. L’Acqua Santa.

Carissimi StilumCuriali, la nostra Benedetta De Vito nel suo peregrinare per Roma e nella memoria, oggi ci parla dell’Acqua Santa. Buona lettura e distensione. E ne approfittiamo per ricordarvi il libro di Benedetta, “Cuore Sardo”.

Papa Sisto V, in pochi anni, restituì alle fontane romane l’acqua zampillante che è frescura al corpo e all’anima. Mmmm, a questo pensavo, ieri, mentre, al volante della mia Cinquecento, nel solleone già al mattino presto. mi recavo a casa di mia madre, novant’anni, alta nella persona eretta, sempre con i capelli a posto e ben cucita nella semplicità. E prima di arrivar da lei, sentivo come una vocina: “Lavami, ti prego, non vedi che non sono più candida ma impura e sporca e contaminata”.

Ed era, non ci crederete, il fiato della mia automobile che mi rimproverava e così, detto fatto, a una certa fontanella, a mezza strada tra casa mia e la casa di lei, mi sono fermata, ho parcheggiato e dai a fregar con una spugna su cofano, sportelli, vetri e tetto, con l’aiuto di una bottiglia che andavo riempiendo alla fontana, nel via vai, in tandem con un signore che, guardandomi, ha sospirato: “Ogni tanto ci vuole…”. Già, ci vuole, mi sono detta e, bianca di nuovo l’auto, eccomi da mia madre.

Parliamo, il caffè è pronto, lei, come sempre, mi dice, sospirando, che bisogna far fare il battesimo ai suoi pronipoti (che oramai quasi vanno a scuola) e poi è tempo di tornare a casa e, mentre torno a casa, in folgore, al pensiero dell’acqua di Santa Caterina (che ho portato alla mia mamma), penso: “Oddio, ora so perché le Chiese sono così aride e tristi i sacerdoti con il bavaglione: manca l’Acqua Santa!

Con un balzo, aiutata dall’ombrellino di Mary Poppins, sono qui giù di un rigo e, riavvolgendo il nastro della mia vita, mi vedo, con un cappottino verde, il colletto in velluto, la coda di cavallo, ai piedi le scarpe traforate in ghirigoro fiorito, con il bottoncino sul fianco destro. Sono per mano a mia madre giovane, con un foulard annodato sotto la gola. Insieme, pian pianino, camminiamo lungo il viale alberato, che è indirizzo di casa (di lei) e su su fino alla piazzetta del Rione Miani, dove svoltando sulla sinistra, raggiungiamo la chiesa di Santa Marcella. Appena entrata, giù, a baciare con il ginocchio nudo (sono in calzettoni) il pavimento e siamo, lei e io (e non so perché non venissero gli altri fratelli) al banco.

Mia madre si china su di me: “Hai preso l’acqua Santa?”. No, no, no, salto su e volo prima che la funzione inizi, a tuffar le dita in quel guazzetto allegro che mi bagna fronte e cuore. Irrorata, purificata, nutrita dall’acqua santa (che doveva, molti e moltissimi anni più avanti, poi sgorgarmi dentro in fonte viva), ma inconsapevole, piccina come ero, la Santa Messa poteva cominciare ed era come aver fatto fare all’anima un bel bagno con sapone, bolle e paperelle. Un bagno tutto interiore. Sì, Sisto V restituì l’acqua delle fontane romane, mentre Bergoglio, con la scusa della psicopandemia, ha tolto di mezzo, in quattro e quattr’otto, l’acqua viva della Chiesa, quella di cui non si può fare a meno, come so con la sapienza del cuore. E certo non è un caso, ma volontà della Provvidenza, se, proprio ieri, ho aperto, nell’andare a coricarmi, un vecchio libro che si intitola “Manuale di Filotea” ed è di un sacerdote milanese che si chiama Giuseppe Riva, che dedica all’acqua santa parecchie righe del suo trattato lungo lungo. E che ora, rubandolo alle pagine ingiallite, in lettere formica, vado qui a riassumere per capire che cosa ci stiamo perdendo, imbavagliati, intorpiditi e senza neppure protestare. Il capitolo si intitola “Istruzione sull’Acqua Santa”. Ci informa il sacerdote che asperger d’acqua santa i fedeli è tradizione antichissima della Chiesa, che risale al II secolo. San Giustino la usava per purificare i devoti e Papa Alessandro I “comandò ai Sacerdoti di benedire tutto il popolo con l’Acqua Benedetta”. Il primo ad usarla, comunque, fu uno degli evangelisti: San Matteo. Pensate un poco…

E l’Acqua Benedetta era ed è il sangue vivo delle chiese. Se ne stava, placida e ridente, nelle belle acqusantiere portando il respiro della vita nella preghiera e durante l’intera Santa Messa. C’era e tanto bastava. E sentite un poco che cosa ha da dire questo vero Sacerdote sul come si fa l’Acqua Santa e qual è la sua simbologia profonda come il mare aperto. Lo faccio dire a lui che è molto più abile scrittore di me e sentite un poco: “L’Acqua Santa si fa dai sacerdoti in cotta e stola, mischiando il sale coll’acqua, recitando sopra di essa le orazioni prescritte dalla Chiesa. Si mischia il sale coll’acqua affinché, essendo il sale il simbolo della prudenza e della incorruzione, e l’acqua simbolo di semplicità e purità, tutti coloro che di essa si aspergono restino purificati da ogni immondezze premuniti contro le insidie diaboliche e. coll’aiuto divino, divengano prudenti come serpenti e semplici come le colombe”. Ecco quello che ci perdiamo e non è giusto! Ma sentite ancora, l’Acqua Benedetta è il simbolo dell’unione tra il divino cioè Gesù (il sale che dà sapore a tutto) e l’acqua che rappresenta la nostra meschina natura umana…

E ora so perché, per molti anni, sono andata a San Marcello al Corso a rifornirmi di Acqua Santa che regalavo in giro (anche a sacerdoti) e che tenevo sempre in casa, come fosse una scorta di vivanda. Non so, piselli in scatola, rigatoni, fagioli, pelati. Sì, non lo sapevo allora, era un gesto naturale, senza pensiero, ma era verità e l’acqua benedetta cibo spirituale, pronto all’uso. Ecco, arriviamo alla fine, e chiedo a voce alta a chi può farlo di ridarci, e subito, l’Acqua Santa, odiata dall’arcinemico, che la teme come teme e odia la purezza, i bambini, l‘ordine del cosmo, la penitenza e la bontà. Il Signore ha scritto la Sua Santa legge nello scrigno del nostro cuore e, come un delicato fiore, essa deve essere irrorata. Sì, dall’Acqua Benedetta.

