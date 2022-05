Mascarucci. Gli Eroi di Azov, come Costruire una Fake News. Consigli a Forza Nuova…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Americo Mascarucci ci offre questa riflessione spassionata su come i mass media main stream, in un esempio di cinismo gigantesco, riescano a rendere commestibile ogni pietanza, anche quelle di fronte a cui fino a ieri avrebbero storto il nasino. Buona lettura.

§§§

Gli eroi di Azov, come costruire una fake news

Da giorni sta circolando sulle reti Mediaset un mega spot contro le fake news con esempi che hanno a che fare con la propaganda anti vaccinista e teorie definite complottiste perché sgradite al mainstream. Invece l’esempio migliore di fake news ce lo ha fornito proprio oggi Stilum Curiae proponendo l’articolo di Barbara Spinelli sul battaglione Azov. Leggi la Spinelli e capisci perfettamente perché l’Italia è scesa al 58esimo posto nei Paesi dove è garantita la libertà di stampa.

La fake news sta nel raffigurare mediaticamente come eroi e patrioti, addirittura assimilabili ai partigiani italiani, persone che si richiamano espressamente all’ideologia nazista nei loro simboli e nei loro proclami; che da quando sono liberi di spadroneggiare in Ucraina hanno distrutto monumenti dell’Armata Rossa che ricordano la liberazione dal nazismo; che nei loro cortei e raduni inneggiano ad ex ufficiali ucraini delle SS definiti eroi e simboli nazionali che hanno collaborato alla deportazione e allo sterminio degli ebrei; e che, dulcis in fundo, secondo specifiche denunce presentate in sede Onu sono stati accusati di crimini efferati contro i russi del Donbass dove sono stati inviati in “missione speciale” dal Ministero degli Interni proprio per soffocare ogni rigurgito separatista.

La Spinelli ha giustamente denunciato come i media abbiano modificato il linguaggio nei loro confronti, facendo sparire la parolina magica, “nazisti, da ogni servizio loro dedicato e raffigurandoli come patrioti che, barricati nelle acciaierie di Mariupol, con la loro resistenza stanno impedendo ai russi di prendere il controllo della città portuale.

Sera fa veniva quasi da ridere vedendo un telegiornale che, dopo aver mandato in onda un servizio celebrativo sugli eroi dell’Azov che sono pronti ad immolarsi per il bene della patria, denunciava con toni allarmistici e da resistenza democratica un pericoloso raduno di nostalgici fascisti a Dongo per onorare Benito Mussolini proprio laddove è stato fucilato, con braccia alzate, saluti romani e gli immancabili “onore al Duce”.

Quindi basta stare dalla parte dell’America e della Nato perché il nazismo non sia più un pericolo, anzi diventi quasi una benedizione in uno scenario di guerra in cui tutti gli schemi sono saltati e in cui è Putin ad essere oggi definito il “nuovo Hitler”; nonostante uno dei motivi che hanno provocato l’invasione russa in Ucraina è determinato proprio dalle violenze perpetrate dai nazisti di Azov contro i russi delle repubbliche separatiste del Donbass (la cosiddetta opera di de-nazificazione evocata da Putin).

Ma va detto che di fake news in questi giorni se ne potrebbero elencare tante altre. Il segretario della Nato ha dichiarato che mai e poi mai sarà riconosciuta alla Russia l’annessione della Crimea perché significherebbe legittimare un’operazione avvenuta in violazione dei trattati internazionali e dunque illegalmente. Giusto, ma allora perché con altrettanta determinazione la Nato non pretende il ritiro dei turchi dalla parte settentrionale di Cipro che occupano illegalmente dal 1974? Perché non pretende il ritiro dell’esercito israeliano dalle alture del Golan visto che l’Onu ha riconosciuto che quel territorio appartiene alla Siria e che Israele lo ha occupato con la forza? E perché non va a difendere le popolazioni sciite dello Yemen da anni oggetto della violenta repressione dell’Arabia Saudita storico alleato dell’Occidente?

Di fronte a tutte queste contraddizioni perché dunque meravigliarsi se mentre si celebrano le giornate della memoria, si va in processione nei memoriali della Shoah, si mettono al bando le formazioni neo naziste in tutta Europa, si fanno leggi per impedire il negazionismo dell’olocausto, in Ucraina si sostengono le formazioni paramilitari naziste eredi dei militanti delle SS che scelsero di collaborare con i nazisti per liberare l’Ucraina dal dominio sovietico e si resero complici delle loro atrocità?

Un copione analogo andò in scena durante la guerra dei Balcani, quando gli Stati Uniti nel dichiarare guerra alla Serbia cancellarono di colpo l’Uck, il gruppo paramilitare albanese per la liberazione del Kosovo e della Macedonia, dalla lista delle organizzazioni terroristiche. Lo fecero perché, come oggi i nazisti dell’Azov, erano utili alla causa della Nato, ovvero abbattere il regime serbo che si opponeva allo smembramento dell’ex Jugoslavia e all’allargamento dell’influenza occidentale nell’area balcanica. E i media subito si allinearono come oggi alla narrazione di guerra, raccontando degli orrori compiuti dai serbi e descrivendo invece eroicamente le azioni dell’Uck. Che per finanziarsi fra le altre cose trafficava pure in stupefacenti. Soltanto a guerra finita e ad obiettivo raggiunto si denunciarono le devastazioni delle milizie albanesi contro villaggi serbi e santuari ortodossi.

Così va il mondo, basta stare dalla parte giusta, quella dell’Occidente per essere riabilitati, ripuliti, resi degni persino di essere nazisti.

Un consiglio ai leader di Forza Nuova nostrani; la prossima volta invece di assaltare la sede della Cgil, assaltate l’ambasciata russa, devastatela e issate sul balcone la bandiera a stelle e strisce. Amnistia assicurata e magari ci scappa pure una cittadinanza onoraria per meriti civili, con tanto di medaglietta appuntata al collo dal presidente Mattarella, presente il premier Draghi e in video conferenza Biden dalla Casa Bianca a complimentarsi per l’eroica impresa.

Americo Mascarucci

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT79N0200805319000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Categoria: Generale