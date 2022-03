Osservatore Marziano: ci Vuole una Norimberga per gli Ambientalisti…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’Osservatore Marziano ci offre questa riflessione sulla nostra situazione energetica…Tragica, ed esilarante al tempo stesso. Buona lettura, e mi raccomando, mettetevi un maglione in più….

§§§

Una Norimberga per gli ambientalisti.

La propongo da Marte, per il bene dei vostri figli e vostro futuro.

Caro Tosatti.

Mi collego all’articolo riportato ieri da Stilum Curiae di Gotti Tedeschi: “Che sia Greta la vera nemica di Putin”.

A me, marziano, spesso pare che voi terrestri stiate rimbecillendo di giorno in giorno, drogati dal pensiero politicamente corretto che vi sta facendo credere e fare quello che vuole.

Questo pezzo su Greta nemica di Putin, o meglio, co-provocatrice delle iniziative di Putin andrebbe ben considerato. Anche alla luce di quanto scrive oggi Il Giornale “Le Contraddizioni dell’Europa”.

Dice questo articolo che la Norvegia è pronta a fornire tutto il gas necessario alla UE, ma i “gretini” di Bruxelles non vogliono che si comperino Materie Prime (gas e petrolio) estratte nell’Artico.

Che pertanto verranno comperate dalla Cina. Ma questo gas estratto nel mar di Barents per l’Europa è l’unica alternativa a quello russo. Bruxelles è però guidata ormai dalla Greta e dai gretini e continua a vietare di estrarre gas e petrolio dall’Artico.

Preferisce comperare dal Qatar o Algeria, più caro e inquinante, oppure dagli Usa e Australia (ben più caro).

Un suicidio (dice Il Giornale).

Gli ambientalisti che vi hanno impedito di fare le centrali nucleari forzandoci a comperare energia dalla Russia, oggi vi vogliono far morire di freddo e di fame, e voi neppure ve ne accorgete che vi stanno estinguendo?

Ieri ascoltavo in streaming <Marte-Italia Zoom>, un dibattito fatto in un liceo classico, ultimo anno, di una città nord Italia. Il dibattito era sulla guerra in Ucraina. Uno studente diciassettenne con l’apparecchio dentale, ha candidamente dichiarato che era contento ci fossero guerre che riducono le popolazioni perché l’uomo è cancro dellla natura e va eliminato dopo tutti i danni che ha provocato alla Terra.

Applausi scroscianti.

Come accade a Greta.

Questa è la vostra prossima generazione, cari terrestri ormai perduti.

Tra poco quando avrete fame non tirerete il collo al pollastro per mangiarlo, per rispetto agli animalisti.

Ma andatevene dal sistema solare, che è meglio!

Gretini!

OM

§§§

