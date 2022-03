Un Prete in Cammino per Diritti e Libertà. Oggi Da Piancastagniaio a San Lorenzo Nuovo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, come sempre seguiamo il pellegrinaggio che don Emanuele Personeni sta compiendo da Bergamo a Roma, toccando simbolicamente tutta l’Italia, in difesa dei diritti e delle libertà conculcate da questo governo che ricatta i suoi cittadini #camminaeascolta, e per portare una lettera al pontefice regnante. Qui sotto trovate la tappa di oggi.

***

TAPPA DI MERCOLEDÍ 9 MARZO

Da PIANCASTAGNIAIO a SAN LORENZO NUOVO

In bicicletta circa km 31 PARTENZA ORE 9

PIANCASTAGNAIO (SI) -Parrocchia San Francesco d’Assisi A

CQUAPENDENTE (VT) -Parrocchia Santo Sepolcro

SAN LORENZO NUOVO (VT) -Parrocchia S.Lorenzo Martire

***

VANGELO DI MERCOLEDÍ 9 MARZO

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia; essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona. Poiché, come Giona fu un segno per quelli di Nìnive, così anche il Figlio dell’uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Nìnive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona».

Commento.

L’aggettivo malvagia applicato da Gesù alla sua generazione é di quelli che fanno venire i brividi, uno di quelli che ti costringe a capire per quale ragione Gesù ha sentito il bisogno di utilizzarlo. Il fatto é che le folle si accalcavano per vedere segni, cioè dimostrazioni della messianicità di Gesù. Era lui il Messia, si o no? La gente si aspettava di capirlo dalla potenza dei segni. Ma qui stava il malinteso. La gente cercava e vedeva nei segni una dimostrazione di potere, mentre lui, Gesù, li compiva mosso soltanto dalla compassione. Gesù non ha mai compiuto guarigioni per dimostrare di essere Dio. Anzi. A muovere Gesù é sempre stata soltanto la misericordia verso coloro che erano colpiti da qualche male ed erano pure convinti che a volerlo fosse Dio. La tradizione religiosa li aveva convinti di questo. Ecco, Gesù ha vissuto per smontare questa convinzione e annunciare la lieta notizia: non soltanto Dio li voleva guariti, ma li guariva perché li amava, li aveva sempre amati. Il fatto é che alla folla tutto questo non interessava, anzi, non ci credeva proprio. Per la folla le guarigioni erano manifestazione di potere. Punto. E il potere vuole sottomessi. La generazione di Gesù ha continuato a preferire un Messia a cui sottomettersi per soggezione piuttosto che un Messia al quale convertirsi per amore. Come a dire: se si tratta di prostrarsi al potere del Messia va bene. Se si tratta di credere che la misericordia e la compassione sono l’essenza di Dio neanche a parlarne. Per questo Gesù chiama malvagia la sua generazione. I Niniviti si convertirono dopo che Giona ebbe predicato. E Dio fu felice di perdonarli. Allora perché la generazione di Gesù non ha voluto saperne di misericordia? E perché la nostra generazione continua a non volerne sapere? Gesù non si capacita del perché l’uomo continui a genuflettere dinanzi al potere e se ne resti rigido come un palo di fronte all’uomo ferito.

§§§

