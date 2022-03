Un Prete in Cammino per Diritti a Libertà. Oggi da Monteriggioni a Siena.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, continua il pellegrinaggio di don Emanuele Personeni da Bergamo a Roma, #camminaeascolta, per i diritti e le libertà negate oggi a milioni di italiani, lavoro compreso. Ecco la tappa di oggi:

TAPPA DI DOMENICA 6 MARZO da MONTERIGGIONI a SIENA

– a piedi (km 14,5) Partenza ore 9

MONTERIGGIONI (SI) -Parrocchia di Santa Maria Assunta SIENA –

Duomo di Siena

LUNEDI’ 7 MARZO MERITATO RIPOSO

***

VANGELO DI DOMENICA 6 MARZO

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato.

Commento

Non sempre il maligno spinge a fare il male. Egli adotta per ciascuna persona la strategia migliore per allontanarla da Dio. Spingere Gesù a fare il male sarebbe stato tempo perso. L’unica cosa che avrebbe potuto funzionare consisteva nel suggerire a Gesù di utilizzare qualsiasi mezzo pur di fare il bene supremo, realizzare la missione di Messia. Per il diavolo il Messia deve dimostrare di esserlo appropriandosi di ciò che gli spetta, il potere, così da dominare sulle genti, vincere i nemici, trionfare nella storia. Altrimenti che Messia é? Il diavolo si é presentato quindi sotto la veste di un fidato amico preoccupato di sostenere Gesù nel suo difficile compito. Quali sono le sottili seduzioni che il diavolo prospetta a Gesù? Cominciamo dal pane. Se tu sei il Messia che deve realizzare il regno di Dio sulla terra -dice il diavolo- hai ben diritto di soddisfare i tuoi bisogni legittimi servendoti delle tue prerogative di Figlio di Dio. Trasforma dunque le pietre in pane. La seduzione é sottile. Che male c’è a usare il potere a proprio vantaggio? Non pensiamo così anche noi insieme a tutti i potenti? Gesù però la vede diversamente. Non c’è bisogno che egli pensi a sé stesso. A lui pensa il Padre. E questo gli basta. Veniamo ora alla seduzione del potere. Se sei il Messia é giusto che tu abbia ogni potere e ogni ricchezza per poter realizzare la tua missione. Devi avere in pugno la gente, la devi dominare e controllare. Ma Gesù dice no. Il potere é seducente. Si comincia sempre a desiderarlo per fare qualcosa di buono. Poi, una volta che lo si possiede, si finisce spesso per farne qualcos’altro. E alla fine si finisce per esserne usati. Infine la seduzione più sottile. Tu sei il Messia, Dio é senz’altro con te. Fai qualcosa di strabiliante e tutti ti crederanno. Ma Gesù non usa la sua condizione di figlio di Dio per sedurre l’umanità. Non scenderà neppure dalla Croce. A volte vogliamo convincere le persone e portarle dove vogliamo noi. Per fare questo arriviamo a fare pressione, magari a pretendere e ad utilizzare ogni strumento di convincimento per ottenere il loro consenso. Sottilmente arriviamo a forzarlo. Gesù invece lascia libere le persone. Non le seduce, non blandisce il loro io, non compra il loro consenso, non forza la loro adesione, non promette cose strabilianti, non nasconde le difficoltà a chi lo segue. Egli ha soltanto l’amore del Padre da mostrare. E lo ha mostrato amando fino alla fine. Il Messia e il suo Dio sono tutto qua per chi vuol credere. Il resto puzza sempre un po’ di zolfo.

§§§

