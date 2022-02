Un Prete in Marcia da Bergamo a Roma . La Tappa di Oggi, Sabato 26 Febbraio.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, don Emanuele Personeni #camminaeascolta continua il suo pellegrinaggio da Bergamo a Roma per portare al pontefice regnante una lettera, e in difesa della libertà e della giustizia.

§§§

TAPPA DI OGGI SABATO 26 febbraio da AVENZA a QUERCETA

circa km 16,5 a PIEDI

PARTENZA ORE 8,30 AVENZA (MS) -Parrocchia di San Pietro

MASSA -Parrocchia di San Pio X

QUERCETA (LU) -Parrocchia S.Maria Lauretana

***

VANGELO DI SABATO 26 FEBBRAIO Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, presentavano a Gesù dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, ponendo le mani su di loro.

Commento

Il termine bambini suscita in noi immagini romantiche ma ai tempi di Gesù non era così. I bambini erano insignificanti, contavano nulla, oggi diremmo che non erano considerati soggetti di diritto. Vivevano della magnanimità degli altri che a volte c’era e a volte no. Coerente con questa visione era la loro esclusione da una qualsivoglia attenzione da parte di Dio. Siccome nella cultura giudaica la relazione con Dio aveva nel rispetto rigoroso della legge il proprio fondamento, era evidente che i bambini, vista la loro condizione di minorità, erano estromessi da questa possibilità. Se Dio teneva le distanze dai bambini, la stessa distanza doveva essere tenuta da tutti i rappresentanti della legge, rabbini, scribi, farisei, sacerdoti. Lasciarsi avvicinare e toccare da un bambino era considerato da costoro persino offensivo. Abbracciarli poi, come faceva Gesù, era vista come cosa inaudita. Si capisce allora l’atteggiamento dei discepoli che li vogliono tenere alla larga. Ma ecco la reazione di Gesù che lungi dall’indignarsi coi bambini si indigna coi discepoli. Secondo Gesù infatti il Regno di Dio appartiene proprio a quelli che sono come i bambini, quelli che non contano nulla, gli indifesi, quelli che vengono comandati da tutti e la cui voce non é mai presa in considerazione. Se guardiamo Dio dal punto di vista dei farisei e degli scribi ne esce un Dio dal volto asciutto, severo, che non sorride mai, Se guardiamo Dio dal punto di vista dei piccoli ne esce un Dio felice, che é lieto di tenere in braccia le sue creature, un Dio che si commuove quando un prigioniero viene liberato, un povero viene consolato, un malato guarisce. Quando si tratta di Dio, non hanno ragione i sapienti e gli intelligenti ma i bambini. Costoro intuiscono che Dio é buono. Gesù lo sa.

§§§

